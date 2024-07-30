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Белоусов заявил о росте количества FPV-дронов на линии соприкосновения
Белоусов заявил о росте количества FPV-дронов на линии соприкосновения - РИА Новости, 30.07.2024
Белоусов заявил о росте количества FPV-дронов на линии соприкосновения
Количество FPV-дронов на линии боевого соприкосновения резко увеличилось до 4 тысяч в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:31
2024-07-30T16:31
2024-07-30T17:37
россия
безопасность
андрей белоусов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество FPV-дронов на линии боевого соприкосновения резко увеличилось до 4 тысяч в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с днем ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды."Количество FPV-дронов (на линии боевого соприкосновения - ред.) резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под 4 тысячи уже в сутки", - сказал Белоусов во время общения с военнослужащими.
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россия, безопасность, андрей белоусов
Россия, Безопасность, Андрей Белоусов
Белоусов заявил о росте количества FPV-дронов на линии соприкосновения
Белоусов: применение FPV-дронов выросло до четырех тысяч в сутки