https://ria.ru/20240727/germaniya-1962176008.html

"Сами подставились". Чем угрожают Германии американские ракеты

"Сами подставились". Чем угрожают Германии американские ракеты - РИА Новости, 27.07.2024

"Сами подставились". Чем угрожают Германии американские ракеты

Берлин может отказаться от размещения американских ракет, но только при условии прекращения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ. То ли ультиматум, то ли... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:03

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Берлин может отказаться от размещения американских ракет, но только при условии прекращения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ. То ли ультиматум, то ли намек на сворачивание СВО — сейчас это в равной степени неприемлемо для Москвы. Тем не менее "половинчатая" риторика Олафа Шольца показательна. Среди немцев нет единства по поводу оружия из США. И сам он находится в подвешенном положении.Скрытый ультиматум?В преддверии недавнего саммита НАТО правительства ФРГ и США провели отдельные двусторонние консультации и выпустили 10 июля совместное заявление.Согласно документу, США в 2026-м "начнут эпизодические развертывания дальнобойных огневых систем многодоменной оперативной группы (MDTF) в Германии". Планируется и постоянное размещение. Речь идет о Tomahawk, SM-6 и "разрабатываемом гиперзвуковом оружии значительно большей дальности".Россия дала понять, что ответ на столь агрессивные шаги последует. "Всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки", — отметил, в частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.На днях Шольц провел традиционную пресс-конференцию. На вопрос, что теоретически могла бы сделать Россия для сворачивания американо-немецкой программы, канцлер ответил: "Во-первых, прекратить эту ужасную войну". Никакого "во-вторых" не прозвучало.По словам Шольца, соглашение с США призвано "гарантировать, что войны не произойдет". "Нам также нужны варианты сдерживания, использующие то, что у нас уже есть сегодня, например, крылатые ракеты и обычные эффективные средства большой дальности", — подчеркнул он.Вынужденное лавированиеЕдва ли условие неразмещения американских ракет в ФРГ, сформулированное канцлером, можно воспринимать всерьез. Ведь как минимум вторая сторона договора — США — ничего подобного не предлагала. Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт лишь обтекаемо указала, что в Вашингтоне "открыты к диалогу по сокращению рисков и по контролю над вооружениями как с Китаем, так и с Россией".Шольц постоянно твердит о необходимости предотвращения эскалации. По его мнению, не должно быть таких "решений, поставок оружия, возможностей его применения", которые привели бы к конфликту России и НАТО. Об этом он еще раз говорил на пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой 12 июля — то есть уже после соглашения с США.Канцлер должен отдавать себе отчет в том, что его позиция выглядит двойственно. С одной стороны, он идет на такое сотрудничество с американцами, которое толкает Москву на ответные меры. С другой — повторяет мантру о том, как важно избежать прямого конфликта.Риторика Шольца, впрочем, легко объяснима. Канцлер с низкими рейтингами вынужден лавировать между условной "партией войны" и противниками американских ракет.При чем тут ПрибалтикаК "ястребам" относится, например, министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как отмечали в беседе с РИА Новости эксперты, он — главный конкурент Шольца и одновременно наиболее приемлемая для США фигура. Естественно, договор с Вашингтоном он активно поддерживает. В интервью от 18 июля глава военного ведомства оценил принятые меры как необходимые, но подчеркнул: "Это обычные системы вооружений".Он ожидаемо апеллирует к потенциальной "российской угрозе" для других стран Европы, в частности, прибалтийских. "[Путин] пытается передвинуть границы в Балтийском море или на приграничных реках, даже хоть на несколько метров", — утверждает министр. Но доказательств не приводит.Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тоже упоминает Прибалтику: "Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противостояния".Не все болезненно фиксируются на Латвии, Литве и Эстонии, зато логично обращаются к перспективам собственной страны. Так, в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) считают, что американские ракеты сделают ФРГ мишенью.Немецкий официоз давно клеймит "АдГ". Они последовательно выступают против военной помощи Украине, значит — пророссийские.Но и глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого не заподозришь в симпатиях к Москве, говорит, что у НАТО "уже есть надежный потенциал сдерживания, эти новые системы не нужны". И советует федеральному правительству включить решение о ракетах "в предложения по контролю над вооружениями".Новые рискиКритикуют соглашение с Вашингтоном не только в оппозиции."Мы не можем игнорировать риски развертывания американских систем, — заявил лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (куда входит и Шольц) Рольф Мютцених. — У ракет очень короткое время предупреждения. <...> Опасность непреднамеренной военной эскалации значительна".Наконец, есть и мнение населения. Как сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, "большинство граждан Германии решительно против размещения любых ракет". Он полагает, что неизбежны массовые протесты, как уже было в 1980-х.В ФРГ также до сих пор не решили вопрос с вывозом американских атомных бомб, напомнил Мютцених. Сейчас эта тема может вновь стать актуальной.Таким образом, соглашение по ракетам, вместо обещанной "безопасности", таит в себе новые риски — как внутри Германии, так и за ее пределами. Партнеры ФРГ по Евросоюзу, впрочем, на официальном уровне не осуждают американо-немецкую сделку. Их понять можно: основные неприятности достанутся Берлину и персонально Шольцу.

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в мире, германия, сша, олаф шольц, борис писториус, рольф мютцених, россия