"Сами подставились". Чем угрожают Германии американские ракеты
В Германии нарастает критика сделки с США о размещении ракет
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Берлин может отказаться от размещения американских ракет, но только при условии прекращения украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ. То ли ультиматум, то ли намек на сворачивание СВО — сейчас это в равной степени неприемлемо для Москвы. Тем не менее "половинчатая" риторика Олафа Шольца показательна. Среди немцев нет единства по поводу оружия из США. И сам он находится в подвешенном положении.
Скрытый ультиматум?
В преддверии недавнего саммита НАТО правительства ФРГ и США провели отдельные двусторонние консультации и выпустили 10 июля совместное заявление.
© AP Photo / Evan VucciОткрытие саммита НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Открытие саммита НАТО в Вашингтоне
Согласно документу, США в 2026-м "начнут эпизодические развертывания дальнобойных огневых систем многодоменной оперативной группы (MDTF) в Германии". Планируется и постоянное размещение. Речь идет о Tomahawk, SM-6 и "разрабатываемом гиперзвуковом оружии значительно большей дальности".
Россия дала понять, что ответ на столь агрессивные шаги последует. "Всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки", — отметил, в частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
На днях Шольц провел традиционную пресс-конференцию. На вопрос, что теоретически могла бы сделать Россия для сворачивания американо-немецкой программы, канцлер ответил: "Во-первых, прекратить эту ужасную войну". Никакого "во-вторых" не прозвучало.
По словам Шольца, соглашение с США призвано "гарантировать, что войны не произойдет". "Нам также нужны варианты сдерживания, использующие то, что у нас уже есть сегодня, например, крылатые ракеты и обычные эффективные средства большой дальности", — подчеркнул он.
Вынужденное лавирование
Едва ли условие неразмещения американских ракет в ФРГ, сформулированное канцлером, можно воспринимать всерьез. Ведь как минимум вторая сторона договора — США — ничего подобного не предлагала. Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт лишь обтекаемо указала, что в Вашингтоне "открыты к диалогу по сокращению рисков и по контролю над вооружениями как с Китаем, так и с Россией".
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Олаф Шольц на полигоне в Литве
Шольц постоянно твердит о необходимости предотвращения эскалации. По его мнению, не должно быть таких "решений, поставок оружия, возможностей его применения", которые привели бы к конфликту России и НАТО. Об этом он еще раз говорил на пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой 12 июля — то есть уже после соглашения с США.
Канцлер должен отдавать себе отчет в том, что его позиция выглядит двойственно. С одной стороны, он идет на такое сотрудничество с американцами, которое толкает Москву на ответные меры. С другой — повторяет мантру о том, как важно избежать прямого конфликта.
Риторика Шольца, впрочем, легко объяснима. Канцлер с низкими рейтингами вынужден лавировать между условной "партией войны" и противниками американских ракет.
При чем тут Прибалтика
К "ястребам" относится, например, министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как отмечали в беседе с РИА Новости эксперты, он — главный конкурент Шольца и одновременно наиболее приемлемая для США фигура. Естественно, договор с Вашингтоном он активно поддерживает. В интервью от 18 июля глава военного ведомства оценил принятые меры как необходимые, но подчеркнул: "Это обычные системы вооружений".
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
Он ожидаемо апеллирует к потенциальной "российской угрозе" для других стран Европы, в частности, прибалтийских. "[Путин] пытается передвинуть границы в Балтийском море или на приграничных реках, даже хоть на несколько метров", — утверждает министр. Но доказательств не приводит.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тоже упоминает Прибалтику: "Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противостояния".
Не все болезненно фиксируются на Латвии, Литве и Эстонии, зато логично обращаются к перспективам собственной страны. Так, в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) считают, что американские ракеты сделают ФРГ мишенью.
Немецкий официоз давно клеймит "АдГ". Они последовательно выступают против военной помощи Украине, значит — пророссийские.
Но и глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого не заподозришь в симпатиях к Москве, говорит, что у НАТО "уже есть надежный потенциал сдерживания, эти новые системы не нужны". И советует федеральному правительству включить решение о ракетах "в предложения по контролю над вооружениями".
© AP Photo / Michael Sohn Лидер ХДС Фридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер ХДС Фридрих Мерц
Новые риски
Критикуют соглашение с Вашингтоном не только в оппозиции.
"Мы не можем игнорировать риски развертывания американских систем, — заявил лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (куда входит и Шольц) Рольф Мютцених. — У ракет очень короткое время предупреждения. <...> Опасность непреднамеренной военной эскалации значительна".
Наконец, есть и мнение населения. Как сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, "большинство граждан Германии решительно против размещения любых ракет". Он полагает, что неизбежны массовые протесты, как уже было в 1980-х.
В ФРГ также до сих пор не решили вопрос с вывозом американских атомных бомб, напомнил Мютцених. Сейчас эта тема может вновь стать актуальной.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Таким образом, соглашение по ракетам, вместо обещанной "безопасности", таит в себе новые риски — как внутри Германии, так и за ее пределами. Партнеры ФРГ по Евросоюзу, впрочем, на официальном уровне не осуждают американо-немецкую сделку. Их понять можно: основные неприятности достанутся Берлину и персонально Шольцу.