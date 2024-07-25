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Полмиллиона евро и пример Байдена. Шольцу указали на выход - РИА Новости, 25.07.2024
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08:00 25.07.2024 (обновлено: 08:07 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/germaniya-1961747482.html
Полмиллиона евро и пример Байдена. Шольцу указали на выход
Полмиллиона евро и пример Байдена. Шольцу указали на выход - РИА Новости, 25.07.2024
Полмиллиона евро и пример Байдена. Шольцу указали на выход
Глава немецкого правительства в центре скандала: его обвиняют в излишних тратах на перелеты. Параллельно противники предлагают канцлеру повторить поступок... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:00
2024-07-25T08:07
в мире
германия
сша
олаф шольц
джо байден
хдс/хсс
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава немецкого правительства в центре скандала: его обвиняют в излишних тратах на перелеты. Параллельно противники предлагают канцлеру повторить поступок президента США и оставить властные амбиции. О том, что за этим стоит и чем все закончится, — в материале РИА Новости.Невообразимые тратыПоводом для новых претензий к правительству Олафа Шольца стал прошедший недавно чемпионат Европы по футболу. Как выяснилось, члены кабинета министров, включая канцлера, летали на матчи правительственными бортами. По данным Министерства обороны Германии, речь идет о двенадцати перелетах на шесть игр — туда и обратно. Страсть чиновников к футболу обошлась в 531 тысячу евро.Самый дорогой рейс стоил 114 487 евро — канцлер, его супруга, министр здравоохранения и их помощники отправились в Штутгарт, на игру Германия — Венгрия. Скромнее всех был глава МВД: цена его перелета на матч немцев с шотландцами — "всего" 55 000 евро.Поскольку самолеты не частные, а правительственные, рейсы оплатили из денег налогоплательщиков.Это закономерно вызвало возмущение оппозиции. "Любой, кто тратит более полумиллиона евро на шесть поездок, либо совершенно безответственен, либо вообще не в теме", — сказал депутат от "Левой партии" (Die Linke) Серен Пельманн.Особое внимание было приковано к перелету министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Ее раскритиковали даже соратники по правящей коалиции из Свободной демократической партии (СвДП). Глава МИД на самолете вернулась с матча во Франкфурте в Люксембург — спешила на встречу с коллегами из стран ЕС.При этом Бербок, член партии "Союз 90 / Зеленые", неоднократно сама выступала за экологические налоги на ближнемагистральных рейсах.Ее борт также получил специальное разрешение для обхода запрета на ночные полеты вокруг Франкфурта. А его выдают только в случае, если рейсы "отвечают общественным интересам"."Это показывает, насколько серьезно "Зеленые" относятся к собственной программе, — саркастично заметил депутат СвДП Штефан Наас. — Лучший образец двусмысленных речей "Зеленых": заставить граждан чувствовать себя плохо из-за полетов, а затем нарушить запрет, чтобы добраться из Франкфурта в Люксембург. По прямой — 184,36 километра. Серьезно?"Привычная критика"Скандальные дорогостоящие рейсы — не новая претензия, — отмечает в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. — За это давно критикуют ту же Анналену Бербок, которая берет с собой фотографов, визажиста и активно использует правительственный борт даже для коротких перелетов".Судя по всему, власти воспринимают замечания о необоснованных тратах как "белый шум". В этот раз в ответ на обвинения оппозиции правительство Германии заявило, что все обсуждаемые полеты соответствуют "государственной практике".Однако на этом вопросы к кабмину и самому Шольцу не заканчиваются.После того как президент США Джо Байден отказался от участия в избирательной кампании, в ФРГ зазвучали призывы к главе правительства — мол, он должен поступить так же."Канцлер привел страну к экономическому кризису, а "Светофор" (правящая коалиция, названа по цветам партий. — Прим. ред.) сейчас в тупике, — пишет, в частности, издание Die Welt. — У него также нет контроля над своей партией. Шольцу грозит очередное фиаско. Пришло время ему сделать те же выводы, что и Джо Байдену".С такой точкой зрения согласились многие интернет-комментаторы: рейтинги канцлера действительно низкие (28 процентов одобрения в июне). При этом, подобно президенту США, постоянно говорившему о втором сроке, Шольц настаивает на том, что намерен баллотироваться на пост канцлера в 2025-м."Что касается "рекомендаций" от Die Welt последовать сейчас примеру Байдена — издание принадлежит структурам, близким к оппозиционному блоку ХДС/ХСС. — указывает Белов. — И продвигает соответствующую повестку, последовательно проводя кампанию против Шольца. Он к этому уже привык".Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, называет Die Welt "проамериканским источником". "Наверняка их идеи исходят из-за океана, — считает эксперт. — Стратеги в США уже подготовили замену Шольцу — это министр обороны Борис Писториус. Он занимает агрессивную позицию по отношению к России, поддерживает всякого рода американские инициативы. В частности, из последних — размещение ракет средней дальности в Германии". Поэтому сейчас главе правительства всеми способами активно указывают на выход.Продержаться до конца срокаПри этом, по мнению Оленченко, Писториус в политике слабее нынешнего канцлера. "Шольц пришел к власти как кризисный управляющий в период пандемии коронавируса, — напоминает политолог. — Тогда он сумел и аккумулировать финансы, и организовать работу правительства"."Конечно, есть проблемы внутри кабмина Шольца, — обращает внимание Белов. — Правительство изначально было компромиссным, но в том, что коалиция по-прежнему существует, заслуга именно канцлера. Будучи относительно умелым менеджером, он пока удерживает "лебедя, рака и щуку". Однако не факт, что такое положение сохранится до выборов 2025-го"."Что касается второго срока, пока все свидетельствует о том, что в следующем году победу одержит блок ХДС/ХСС. И тогда у Шольца просто не будет шансов выдвигаться на пост главы правительства", — говорит Оленченко.Впрочем, сейчас канцлер, скорее всего, не станет прислушиваться к рейтингам и критике. Он понимает, что, если досрочно откажется от власти, это закроет ему путь в политику. "Шольц — опытный бюрократ, — подчеркивает эксперт. — И, очевидно, будет затягивать все до последнего момента, до выборов 2025 года".Последние два года Шольц пытается найти баланс между теми, кто выступает за безоглядное втягивание страны в украинские дела, и теми, кто этому противится, поясняет эксперт. Поэтому оставшееся от первого (и, видимо, единственного) срока время он потратит на то, чтобы сохранить такое положение вещей. Для России это скорее позитивный знак: проамериканский Писториус в случае прихода к власти будет вести себя гораздо агрессивнее.
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5
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в мире, германия, сша, олаф шольц, джо байден, хдс/хсс
В мире, Германия, США, Олаф Шольц, Джо Байден, ХДС/ХСС
Полмиллиона евро и пример Байдена. Шольцу указали на выход

Канцлер ФРГ оказался в центре скандала с полумиллионом евро

© AP Photo / Michael ProbstПредвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Michael Probst
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава немецкого правительства в центре скандала: его обвиняют в излишних тратах на перелеты. Параллельно противники предлагают канцлеру повторить поступок президента США и оставить властные амбиции. О том, что за этим стоит и чем все закончится, — в материале РИА Новости.

Невообразимые траты

Поводом для новых претензий к правительству Олафа Шольца стал прошедший недавно чемпионат Европы по футболу. Как выяснилось, члены кабинета министров, включая канцлера, летали на матчи правительственными бортами.
© Фото : DFBСборная Германии по футболу, 2024 год
Сборная Германии по футболу, 2024 год - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : DFB
Сборная Германии по футболу, 2024 год
По данным Министерства обороны Германии, речь идет о двенадцати перелетах на шесть игр — туда и обратно. Страсть чиновников к футболу обошлась в 531 тысячу евро.
Самый дорогой рейс стоил 114 487 евро — канцлер, его супруга, министр здравоохранения и их помощники отправились в Штутгарт, на игру Германия — Венгрия. Скромнее всех был глава МВД: цена его перелета на матч немцев с шотландцами — "всего" 55 000 евро.
Поскольку самолеты не частные, а правительственные, рейсы оплатили из денег налогоплательщиков.
Это закономерно вызвало возмущение оппозиции. "Любой, кто тратит более полумиллиона евро на шесть поездок, либо совершенно безответственен, либо вообще не в теме", — сказал депутат от "Левой партии" (Die Linke) Серен Пельманн.
Особое внимание было приковано к перелету министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Ее раскритиковали даже соратники по правящей коалиции из Свободной демократической партии (СвДП). Глава МИД на самолете вернулась с матча во Франкфурте в Люксембург — спешила на встречу с коллегами из стран ЕС.
При этом Бербок, член партии "Союз 90 / Зеленые", неоднократно сама выступала за экологические налоги на ближнемагистральных рейсах.
Ее борт также получил специальное разрешение для обхода запрета на ночные полеты вокруг Франкфурта. А его выдают только в случае, если рейсы "отвечают общественным интересам".
"Это показывает, насколько серьезно "Зеленые" относятся к собственной программе, — саркастично заметил депутат СвДП Штефан Наас. — Лучший образец двусмысленных речей "Зеленых": заставить граждан чувствовать себя плохо из-за полетов, а затем нарушить запрет, чтобы добраться из Франкфурта в Люксембург. По прямой — 184,36 километра. Серьезно?"
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Привычная критика

"Скандальные дорогостоящие рейсы — не новая претензия, — отмечает в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. — За это давно критикуют ту же Анналену Бербок, которая берет с собой фотографов, визажиста и активно использует правительственный борт даже для коротких перелетов".
Судя по всему, власти воспринимают замечания о необоснованных тратах как "белый шум". В этот раз в ответ на обвинения оппозиции правительство Германии заявило, что все обсуждаемые полеты соответствуют "государственной практике".
Однако на этом вопросы к кабмину и самому Шольцу не заканчиваются.
После того как президент США Джо Байден отказался от участия в избирательной кампании, в ФРГ зазвучали призывы к главе правительства — мол, он должен поступить так же.
"Канцлер привел страну к экономическому кризису, а "Светофор" (правящая коалиция, названа по цветам партий. — Прим. ред.) сейчас в тупике, — пишет, в частности, издание Die Welt. — У него также нет контроля над своей партией. Шольцу грозит очередное фиаско. Пришло время ему сделать те же выводы, что и Джо Байдену".
© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
С такой точкой зрения согласились многие интернет-комментаторы: рейтинги канцлера действительно низкие (28 процентов одобрения в июне). При этом, подобно президенту США, постоянно говорившему о втором сроке, Шольц настаивает на том, что намерен баллотироваться на пост канцлера в 2025-м.
"Что касается "рекомендаций" от Die Welt последовать сейчас примеру Байдена — издание принадлежит структурам, близким к оппозиционному блоку ХДС/ХСС. — указывает Белов. — И продвигает соответствующую повестку, последовательно проводя кампанию против Шольца. Он к этому уже привык".
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, называет Die Welt "проамериканским источником". "Наверняка их идеи исходят из-за океана, — считает эксперт. — Стратеги в США уже подготовили замену Шольцу — это министр обороны Борис Писториус. Он занимает агрессивную позицию по отношению к России, поддерживает всякого рода американские инициативы. В частности, из последних — размещение ракет средней дальности в Германии". Поэтому сейчас главе правительства всеми способами активно указывают на выход.
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус

Продержаться до конца срока

При этом, по мнению Оленченко, Писториус в политике слабее нынешнего канцлера. "Шольц пришел к власти как кризисный управляющий в период пандемии коронавируса, — напоминает политолог. — Тогда он сумел и аккумулировать финансы, и организовать работу правительства".
"Конечно, есть проблемы внутри кабмина Шольца, — обращает внимание Белов. — Правительство изначально было компромиссным, но в том, что коалиция по-прежнему существует, заслуга именно канцлера. Будучи относительно умелым менеджером, он пока удерживает "лебедя, рака и щуку". Однако не факт, что такое положение сохранится до выборов 2025-го".
"Что касается второго срока, пока все свидетельствует о том, что в следующем году победу одержит блок ХДС/ХСС. И тогда у Шольца просто не будет шансов выдвигаться на пост главы правительства", — говорит Оленченко.
Впрочем, сейчас канцлер, скорее всего, не станет прислушиваться к рейтингам и критике. Он понимает, что, если досрочно откажется от власти, это закроет ему путь в политику. "Шольц — опытный бюрократ, — подчеркивает эксперт. — И, очевидно, будет затягивать все до последнего момента, до выборов 2025 года".
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Последние два года Шольц пытается найти баланс между теми, кто выступает за безоглядное втягивание страны в украинские дела, и теми, кто этому противится, поясняет эксперт. Поэтому оставшееся от первого (и, видимо, единственного) срока время он потратит на то, чтобы сохранить такое положение вещей. Для России это скорее позитивный знак: проамериканский Писториус в случае прихода к власти будет вести себя гораздо агрессивнее.
 
В миреГерманияСШАОлаф ШольцДжо БайденХДС/ХСС
 
 
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