https://ria.ru/20240726/germaniya-1962067896.html

Немецкий политик прогнозирует протесты из-за размещения американских ракет

Немецкий политик прогнозирует протесты из-за размещения американских ракет - РИА Новости, 26.07.2024

Немецкий политик прогнозирует протесты из-за размещения американских ракет

Большая часть населения Германии отрицательно относится к планам разместить в стране американские ракетные комплексы, осуществление этих планов будет встречено... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:54

2024-07-26T05:54

2024-07-26T05:54

германия

сша

россия

в мире

сергей рябков

олаф шольц

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Большая часть населения Германии отрицательно относится к планам разместить в стране американские ракетные комплексы, осуществление этих планов будет встречено протестами, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Мы полностью против этого как организация, но и большинство граждан Германии решительно против размещения любых ракет", - сказал собеседник агентства, напомнив, что в начале 1980-х годов в стране уже были дебаты насчет размещения ракетных систем США. Нимайер считает, что в Германии, как и 40 лет назад, в случае размещения новых ракетных систем пройдут массовые протесты. Кроме этого, реализация планов Вашингтона и Берлина ударит по репутации канцлера Олафа Шольца, добавил политик. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет со времен падения Берлинской стены выступает за написание и принятие для единой Германии новой конституции. Без нее у страны не может быть суверенитета в полной мере, объяснил Нимайер. Сейчас в Германии действует Основной закон от 1949 года, предполагавшийся как временная замена полноценной конституции.

https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html

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германия, сша, россия, в мире, сергей рябков, олаф шольц, министерство обороны сша