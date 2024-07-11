https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958937838.html

США не запугать Россию решением о размещении ракет в ФРГ, заявил Рябков

США не запугать Россию решением о размещении ракет в ФРГ, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2024

США не запугать Россию решением о размещении ракет в ФРГ, заявил Рябков

Решение о размещении американских дальнобойных ракет в ФРГ не заставит Россию ни разоружаться в ущерб себе, ни втянуться в дорогостоящую гонку вооружений,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:20

2024-07-11T12:20

2024-07-11T12:40

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Решение о размещении американских дальнобойных ракет в ФРГ не заставит Россию ни разоружаться в ущерб себе, ни втянуться в дорогостоящую гонку вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По словам дипломата, Россия давно начала готовиться к такому развитию событий."Нас невозможно запугать, ответ у нас найдется. Нас не заставят этими приемами разоружаться в ущерб себе, как это было в свое время, когда НАТО приняло так называемое "нулевое решение", не заставят нас втянуться в дорогостоящую гонку вооружений. Все, что нам нужно, уже создано", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Вопрос в производстве. Президент об этом высказался предельно ясно. А дальше военные и главнокомандующий будут решать, где, как, что размещать, чтобы парировать эти угрозы", - добавил Рябков.Как отметил дипломат, США и Германия же своим решением выбросят деньги на ветер.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.

https://ria.ru/20240711/oruzhie-1958903529.html

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россия, германия, сша, сергей рябков, нато, министерство обороны сша, в мире