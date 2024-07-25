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Госдеп прокомментировал планы разместить американские ракеты в Германии - РИА Новости, 25.07.2024
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21:51 25.07.2024 (обновлено: 22:02 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gosdep-1962047010.html
Госдеп прокомментировал планы разместить американские ракеты в Германии
Госдеп прокомментировал планы разместить американские ракеты в Германии - РИА Новости, 25.07.2024
Госдеп прокомментировал планы разместить американские ракеты в Германии
США готовы обсуждать с Россией проблематику контроля над вооружениями, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:51
2024-07-25T22:02
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США готовы обсуждать с Россией проблематику контроля над вооружениями, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году."Что касается нас, то наша позиция как правительства США заключается в том, что мы открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и Россией", - заявила Стюарт, выступая на тематической дискуссии в аналитическом центре.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
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в мире, германия, государственный департамент сша, сша, россия, сергей рябков, министерство обороны сша
В мире, Германия, Государственный департамент США, США, Россия, Сергей Рябков, Министерство обороны США
Госдеп прокомментировал планы разместить американские ракеты в Германии

Госдеп о планах разместить ракеты в ФРГ: готовы обсуждать тему вооружений с РФ

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США готовы обсуждать с Россией проблематику контроля над вооружениями, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году.
«
"Что касается нас, то наша позиция как правительства США заключается в том, что мы открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и Россией", - заявила Стюарт, выступая на тематической дискуссии в аналитическом центре.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО
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