https://ria.ru/20240713/peskov-1959445035.html

В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе

В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе - РИА Новости, 13.07.2024

В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе

США всегда размещали в Европе ракеты, направленные в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для их сдерживания, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:08

2024-07-13T16:08

2024-07-13T16:42

россия

сша

европа

дмитрий песков

павел зарубин

олаф шольц

министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США всегда размещали в Европе ракеты, направленные в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для их сдерживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы в Telegram-канале журналиста."Всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки", — сказал он.Вместе с тем, подчеркнул Песков, у России хватает потенциала для сдерживания американских ракет, размещенных в странах Старого Света.В среду Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.

https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html

https://ria.ru/20240713/rakety-1959018149.html

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россия, сша, европа, дмитрий песков, павел зарубин, олаф шольц, министерство обороны сша