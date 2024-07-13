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В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе - РИА Новости, 13.07.2024
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16:08 13.07.2024 (обновлено: 16:42 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/peskov-1959445035.html
В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе
В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе - РИА Новости, 13.07.2024
В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе
США всегда размещали в Европе ракеты, направленные в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для их сдерживания, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:08
2024-07-13T16:42
россия
сша
европа
дмитрий песков
павел зарубин
олаф шольц
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США всегда размещали в Европе ракеты, направленные в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для их сдерживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы в Telegram-канале журналиста."Всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки", — сказал он.Вместе с тем, подчеркнул Песков, у России хватает потенциала для сдерживания американских ракет, размещенных в странах Старого Света.В среду Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html
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россия, сша, европа, дмитрий песков, павел зарубин, олаф шольц, министерство обороны сша
Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Олаф Шольц, Министерство обороны США
В Кремле прокомментировали размещение ракет США в Европе

Песков: у России хватает потенциала сдерживать американские ракеты в Европе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США всегда размещали в Европе ракеты, направленные в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для их сдерживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы в Telegram-канале журналиста.
"Всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки", — сказал он.
Вместе с тем, подчеркнул Песков, у России хватает потенциала для сдерживания американских ракет, размещенных в странах Старого Света.
В среду Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе.
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По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.
Как отметил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, Москва выработает военный ответ на подобные планы в спокойном ключе, без нервов и эмоций.
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