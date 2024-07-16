https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html

"Даже он против". На Украине сделали неожиданное заявление

"Даже он против". На Украине сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 16.07.2024

"Даже он против". На Украине сделали неожиданное заявление

Сопротивление "войне до победного конца" нарастает. Несмотря на развитый репрессивный аппарат, карающий за инакомыслие, голос "партии мира" звучит на Украине... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:00

2024-07-16T10:39

украина

россия

александр сырский

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Сопротивление "войне до победного конца" нарастает. Несмотря на развитый репрессивный аппарат, карающий за инакомыслие, голос "партии мира" звучит на Украине все громче. Причем ее сторонниками оказываются самые неожиданные фигуры.Патриоты не хотят воеватьСпособов легально выразить несогласие с воинственной политикой Киева у украинцев почти не осталось. Выборы отменили, а за публичные призывы к миру можно нарваться на репрессии — СБУ не дремлет. Остается бежать из страны. Мужчинам от 18 до 60 выезд запрещен, поэтому они пробираются в Европу горными тропами и с переменным успехом переплывают Тису.Примечательно, что больше всего запросов в полицию на розыск уклонистов подано в западных областях страны, где, как считается, особенно патриотичное население. Во Львовской области — почти 86 тысяч заявок, в Закарпатской — 54, Ивано-Франковской — 33, Тернопольской — 29, Хмельницкой — 21.Контроль на границе все жестче. Так, 14 июля пограничник в Одесской области, в 30 километрах от Приднестровья, застрелил, по одной версии, уклониста, по другой — дезертира. Как бы то ни было, ясно одно: убитый воевать не хотел. Подходы к Тисе перекрывают колючей проволокой, а в Закарпатской и Черновицкой областях принялись строить дорогу, чтобы было легче ловить беглецов.В ответ украинцы поджигают автомобили военкомов по всей стране — от Харькова до Ивано-Франковска. В конце июня в Одессе за одну ночь сожгли сразу четыре.Общественные настроения постепенно меняются. Согласно недавнему опросу Центра Разумкова, 43,9% украинцев считают, что пора вступать в мирные переговоры (35% придерживаются противоположного мнения, остальные не определились). При этом 46,1% не осуждают уклонистов."Мир видит и ничего не делает"Несмотря на опасность репрессий, а также угрозы националистических группировок, с призывами к мирным переговорам все чаще выступают и лидеры мнений."Мы не вывозим эту войну", — заявил украинский блогер Александр Волошин. Он и его коллеги разродились серией постов после того, как от взрыва пострадала детская больница "Охматдет" в Киеве. Напомним, МИД России назвал этот инцидент провокацией, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что рядом с медцентром упала противоракета."Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться?" — возмущалась Владислава Роговенко из Днепра, имея в виду Зеленского.Юля Верба из Ивано-Франковска написала, что на фоне человеческих трагедий из-за военного конфликта Украину обворовывает ее же власть, а "мир видит и ничего не делает"."Сколько еще должно умереть людей, чтобы все это остановилось?" — вторила ей Настя Умка. Спустя несколько дней блогера вызвали в СБУ.Последний шансВ победу над Россией на поле боя, кажется, не верит и высшее военное руководство. Так, главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинцы "не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле", и "согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру".Того же мнения придерживается и его окружение. Во всяком случае, так утверждает народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на "ряд источников".По ее мнению, мирный договор или хотя бы режим прекращения огня для Сырского — это "последний шанс спасти целый пласт генеральской мафии, близкой к сносу как никогда". Ведь любая следующая "более-менее современная команда" неизбежно проявит себя лучше, уверена она.Это выступление — часть информационной кампании, которую украинские националисты развернули против офицеров советской школы. Недавно удалось уволить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля — ставленника Сырского. До этого нападки Безуглой предваряли увольнение главкома Валерия Залужного. Это произошло вскоре после того, как он заявил, что боевые действия зашли в тупик.Представителей украинской "партии войны" требуют допустить к руководству армией "молодые" кадры — "патриотов", проявивших себя в боях с 2014-го. Похоже, радикалы думают, что это последний шанс если не выиграть, то хотя бы как можно дольше продлить конфликт, от которого на Украине смертельно устали все — от рядовых граждан до высших офицеров.

https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html

https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

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украина, россия, александр сырский, киев, вооруженные силы украины