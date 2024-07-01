https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html

"Они уничтожают все изнутри". В украинской армии усиливается раскол

"Они уничтожают все изнутри". В украинской армии усиливается раскол - РИА Новости, 01.07.2024

"Они уничтожают все изнутри". В украинской армии усиливается раскол

Взаимное раздражение, обвинения в работе на врага, даже разная униформа — противоречия в ВСУ нарастают, приводя к публичным скандалам и громким отставкам. И все РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:07

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Взаимное раздражение, обвинения в работе на врага, даже разная униформа — противоречия в ВСУ нарастают, приводя к публичным скандалам и громким отставкам. И все это — на фоне неудач на фронте. По каким линиям проходит раскол — в материале РИА Новости."Мазепинки" против "таблеток"Брожение умов отражается на внешнем виде военнослужащих. В 2015 году ВСУ получили обновленную униформу, самым заметным элементом которой стали "мазепинки" — офицерские кепи, которые напоминают головной убор УПА*. Устав допускает и более традиционный вариант — так называемые таблетки. То есть у военных есть возможность выразить отношение к националистической идеологии с помощью обмундирования. И многие от "мазепинок" отказываются.Похоже, в последнее время скрытый разлад только усилился и грозит перерасти в открытый конфликт. Об этом пишет Игорь Луценко — ныне военнослужащий ВСУ, в прошлом активист Евромайдана, народный депутат Верховной рады и боец нацбатальона "Азов"*.Противостоят друг другу два поколения командиров. С одной стороны — представители советской школы. С другой — националисты, выдвинувшиеся в 2014-м и 2022-м.Старые кадры, по мнению Луценко, в боях проявили себя с худшей стороны, однако их не наказали и не отстранили. Более того, эти командиры до сих пор задают тон."Под лозунгом "верю в ВСУ" они продолжили эти ВСУ и уничтожать. Это люди, которым безразлично, воевать против Путина или за Путина, за НАТО или против НАТО, у них нет никаких убеждений. Только колоссальная сноровка в показухе, лжи для начальства и подавлении подчиненных", — утверждает Луценко.Если "молодые", по его словам, стремятся "воевать и побеждать, то "старые" хотят любой ценой оставаться на должностях и командовать подчиненными". При этом, уточняет Луценко, речь не столько о возрасте, сколько о мировоззрении."Азов"* против генераловПретензии "молодых" привели к громкой отставке. В конце июня Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Перед этим высокопоставленный офицер подвергся мощной медийной атаке.Сначала его раскритиковала нардеп Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, действия Содоля привели к прорыву россиян на Торецк. При этом, когда украинские бойцы отступали, сам генерал пьянствовал в Одессе."Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работает на врага", — написала нардеп в телеграм-канале.Начальник штаба бригады "Азов"* Богдан Кротевич пошел еще дальше — подал на Содоля заявление в Государственное бюро расследований Украины, обвинив в том, что тот "убил больше украинских солдат, чем любой российский генерал".В документе, выдержки из которого приводит The Washington Post, — длинный список претензий: от просчетов при обороне Мариуполя до необоснованных приказов. Якобы он велел "Азову"* перейти в наступление без необходимого количества артиллерийских боеприпасов. В результате, утверждает Кротевич, погибли тысячи украинских силовиков, а Украина потеряла территории.Содоль занимал должность всего четыре месяца. Он был ставленником нового главкома ВСУ Александра Сырского. Последнему тоже досталось."Сырский — сообщник или не контролирует ситуацию?" — написала Безуглая. Напомним, полгода назад ее нападки предваряли смену главкома Валерия Залужного."Свободные" против "рабов"Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович** уверен: раскол в ВСУ происходит из-за того, что командиры не ценят жизни людей."После прорыва (российских войск) под Торецком в ближайшее время будет еще несколько, — заявил он в одном из интервью. — На одном из ключевых участков позавчера шесть соседних батальонов отказались выполнять боевую задачу. Вы думаете, это единственный случай? Вы думаете, это не будет идти по нарастающей?"И добавил: поставки с Запада здесь не помогут, потому что "в корне лежит неправильное отношение к людям — и люди платят нелояльностью".Идеалистическую альтернативу такому подходу рисуют украинские националисты. По мнению того же Луценко, всему виной "советские" офицеры — носители культуры, для которой характерно "принуждение и репрессии, тирания одного лидера и бесправие всех остальных". Для нового же поколения "война — дело личного выбора". Если старые командиры, отмечает Луценко, относятся к солдатам как к "рабам без прав", то молодые — как к "добровольцам с достоинством".Проблема в том, что "добровольцев с достоинством" почему-то приходится отлавливать на улицах, а "личным выбором" украинских мужчин все чаще становится бегство через Тису.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, александр сырский, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия