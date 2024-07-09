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Кремль прокомментировал падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
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17:13 09.07.2024 (обновлено: 17:45 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html
Кремль прокомментировал падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве
Кремль прокомментировал падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Кремль прокомментировал падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве
Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, завил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:13
2024-07-09T17:45
киев
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дмитрий песков
нато
павел зарубин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем все равно нести правду о произошедшем – и у нас в стране, и в тех странах, где аудитория готова нас слышать, и где у нас есть технологические возможности дотягиваться до местной аудитории", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.&quot;Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую (в Киеве – ред.). Это, действительно, трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО&quot;, - добавил Песков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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киев, россия, в мире, сша, дмитрий песков, нато, павел зарубин, анатолий антонов
Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дмитрий Песков, НАТО, Павел Зарубин, Анатолий Антонов
Кремль прокомментировал падение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве

Песков о падении ракеты ВСУ в Киеве: не должным образом применили антиракету

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва намерена сообщать правду о попадании ракеты по детской больнице в Киеве как в России, так и в тех странах, где аудитория готова это услышать, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы будем все равно нести правду о произошедшем – и у нас в стране, и в тех странах, где аудитория готова нас слышать, и где у нас есть технологические возможности дотягиваться до местной аудитории", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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«

"Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую (в Киеве – ред.). Это, действительно, трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО", - добавил Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВ миреСШАДмитрий ПесковНАТОПавел ЗарубинАнатолий Антонов
 
 
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