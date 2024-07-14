https://ria.ru/20240714/ukraina-1959589172.html

Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ

Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2024

Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ

Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил телеканал "ТСН" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:37

2024-07-14T15:37

2024-07-14T15:37

украина

ивано-франковская область

одесса

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил телеканал "ТСН" в Telegram-канале."Подожгли авто военного, который приехал в отпуск: еще один случай дикости - на этот раз в городе Долине на Прикарпатье", - говорится в сообщении.Публикуется фото сгоревшего внедорожника с тактическими знаками ВСУ. Как сообщили журналисты, автомобиль действительно использовался в том числе на боевых заданиях. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В частности, в Одессе за неделю зафиксировали уже четыре подобных случая. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

https://ria.ru/20240712/odessa-1959161821.html

украина

ивано-франковская область

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украина, ивано-франковская область, одесса, вооруженные силы украины