Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ
"ТСН": в Ивано-Франковской области сожгли автомобиль украинского военного
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил телеканал "ТСН" в Telegram-канале.
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"Подожгли авто военного, который приехал в отпуск: еще один случай дикости - на этот раз в городе Долине на Прикарпатье", - говорится в сообщении.
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
Публикуется фото сгоревшего внедорожника с тактическими знаками ВСУ. Как сообщили журналисты, автомобиль действительно использовался в том числе на боевых заданиях.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В частности, в Одессе за неделю зафиксировали уже четыре подобных случая.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В Одессе сожгли автомобили военных
12 июля, 10:42