Рейтинг@Mail.ru
Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/ukraina-1959589172.html
Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ
Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил телеканал "ТСН" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:37
2024-07-14T15:37
украина
ивано-франковская область
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959588753_0:219:775:655_1920x0_80_0_0_704db724d5e052647e5ba721cc16ded3.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил телеканал "ТСН" в Telegram-канале."Подожгли авто военного, который приехал в отпуск: еще один случай дикости - на этот раз в городе Долине на Прикарпатье", - говорится в сообщении.Публикуется фото сгоревшего внедорожника с тактическими знаками ВСУ. Как сообщили журналисты, автомобиль действительно использовался в том числе на боевых заданиях. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В частности, в Одессе за неделю зафиксировали уже четыре подобных случая. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html
https://ria.ru/20240712/odessa-1959161821.html
украина
ивано-франковская область
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959588753_0:80:775:661_1920x0_80_0_0_161944137ef1bd6e41383c05a9df8008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ивано-франковская область, одесса, вооруженные силы украины
Украина, Ивано-Франковская область, Одесса, Вооруженные силы Украины
Под Ивано-Франковском сожгли автомобиль украинского военного, сообщили СМИ

"ТСН": в Ивано-Франковской области сожгли автомобиль украинского военного

Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил телеканал "ТСН" в Telegram-канале.
«
"Подожгли авто военного, который приехал в отпуск: еще один случай дикости - на этот раз в городе Долине на Прикарпатье", - говорится в сообщении.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
Публикуется фото сгоревшего внедорожника с тактическими знаками ВСУ. Как сообщили журналисты, автомобиль действительно использовался в том числе на боевых заданиях.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В частности, в Одессе за неделю зафиксировали уже четыре подобных случая.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Одессе сожгли автомобили военных
12 июля, 10:42
 
УкраинаИвано-Франковская областьОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала