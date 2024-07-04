https://ria.ru/20240704/kharkov-1957484119.html
В Харькове сожгли машину сотрудника военкомата
В Харькове сожгли машину сотрудника военкомата - РИА Новости, 04.07.2024
В Харькове сожгли машину сотрудника военкомата
Неизвестные сожгли в четверг в Харькове машину, которая принадлежит сотруднику военкомата, заведено уголовное дело, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:45
2024-07-04T18:45
2024-07-04T18:45
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Неизвестные сожгли в четверг в Харькове машину, которая принадлежит сотруднику военкомата, заведено уголовное дело, сообщает украинское издание "Страна". "Около 03.45 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля Volkswagen, который принадлежит сотруднику ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, машина сгорела", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что правоохранители завели уголовное дело. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240623/kiev-1954841271.html
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове сожгли машину сотрудника военкомата
"Страна": в Харькове завели дело по факту поджога машины сотрудника военкомата
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Неизвестные сожгли в четверг в Харькове машину, которая принадлежит сотруднику военкомата, заведено уголовное дело, сообщает украинское издание "Страна".
"Около 03.45 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля Volkswagen, который принадлежит сотруднику ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, машина сгорела", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что правоохранители завели уголовное дело.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.