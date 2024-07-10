https://ria.ru/20240710/zaharova-1958679278.html

Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева

Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева - РИА Новости, 10.07.2024

Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева

Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче, эти провокации делаются для того, чтобы якобы... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:09

2024-07-10T10:09

2024-07-10T10:24

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче, эти провокации делаются для того, чтобы якобы объяснить западной аудитории отсутствие мирных переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что провокация в Буче случилась для того, чтобы объяснить той же западной аудитории прекращение мирных переговоров, когда от них Украину отговорил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Вспомните, когда и почему случилась Буча... Теперь-то мы знаем, из их источников и заявлений, весь мир знает, что Буча случилась ровно для того, чтобы зафиксировать восприятие западной аудиторией прекращение переговоров... Вот теперь давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в западных столицах их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования, потому что активизировались контакты", - сказала Захарова. Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

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россия, сша, мария захарова, борис джонсон, анатолий антонов, в мире, украина