Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева
Захарова назвала удар по детской больнице в Киеве очередной провокацией Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче, эти провокации делаются для того, чтобы якобы объяснить западной аудитории отсутствие мирных переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она напомнила, что провокация в Буче случилась для того, чтобы объяснить той же западной аудитории прекращение мирных переговоров, когда от них Украину отговорил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Вспомните, когда и почему случилась Буча... Теперь-то мы знаем, из их источников и заявлений, весь мир знает, что Буча случилась ровно для того, чтобы зафиксировать восприятие западной аудиторией прекращение переговоров... Вот теперь давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в западных столицах их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования, потому что активизировались контакты", - сказала Захарова.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.