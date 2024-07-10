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Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 10.07.2024 (обновлено: 10:24 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zaharova-1958679278.html
Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева
Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева - РИА Новости, 10.07.2024
Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева
Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче, эти провокации делаются для того, чтобы якобы... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:09
2024-07-10T10:24
специальная военная операция на украине
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче, эти провокации делаются для того, чтобы якобы объяснить западной аудитории отсутствие мирных переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что провокация в Буче случилась для того, чтобы объяснить той же западной аудитории прекращение мирных переговоров, когда от них Украину отговорил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Вспомните, когда и почему случилась Буча... Теперь-то мы знаем, из их источников и заявлений, весь мир знает, что Буча случилась ровно для того, чтобы зафиксировать восприятие западной аудиторией прекращение переговоров... Вот теперь давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в западных столицах их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования, потому что активизировались контакты", - сказала Захарова. Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html
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россия, сша, мария захарова, борис джонсон, анатолий антонов, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Мария Захарова, Борис Джонсон, Анатолий Антонов, В мире, Украина
Захарова назвала инцидент с ударом по детской больнице провокацией Киева

Захарова назвала удар по детской больнице в Киеве очередной провокацией Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче, эти провокации делаются для того, чтобы якобы объяснить западной аудитории отсутствие мирных переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она напомнила, что провокация в Буче случилась для того, чтобы объяснить той же западной аудитории прекращение мирных переговоров, когда от них Украину отговорил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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"Вспомните, когда и почему случилась Буча... Теперь-то мы знаем, из их источников и заявлений, весь мир знает, что Буча случилась ровно для того, чтобы зафиксировать восприятие западной аудиторией прекращение переговоров... Вот теперь давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в западных столицах их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования, потому что активизировались контакты", - сказала Захарова.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАМария ЗахароваБорис ДжонсонАнатолий АнтоновВ миреУкраина
 
 
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