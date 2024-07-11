https://ria.ru/20240711/lager-1959056966.html

Международный студенческий лагерь открывается в Оптиной пустыни

Международный студенческий лагерь открывается в Оптиной пустыни - РИА Новости, 11.07.2024

Международный студенческий лагерь открывается в Оптиной пустыни

Международный студенческий лагерь открывается в четверг в рамках фестиваля "Дни Достоевского", организованного монастырем "Оптина пустынь" в Калужской области,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:00

2024-07-11T18:00

2024-07-11T18:00

религия

калужская область

россия

оптина пустынь

федор достоевский

сергей карякин

дмитрий певцов

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Международный студенческий лагерь открывается в четверг в рамках фестиваля "Дни Достоевского", организованного монастырем "Оптина пустынь" в Калужской области, молодых людей ждут лекции богословов, игра с чемпионом мира по шахматам и квесты о Достоевском, рассказал РИА Новости пресс-секретарь монастыря монах Каллиник (Дмитриев).Фестиваль "Дни Достоевского" пройдет 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях (тождественное открытие запланировано 12 июля). Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, который стал прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы"."Студенты расположатся на территории поселения Губино на берегу живописного пруда в специально созданном лагере, который будет работать с 11 по 15 июля. Участников ждут лекции богословов Андрея Ткачева и Артемия Владимирова, сеанс одновременной игры с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным и квест на знание романов Достоевского. Лагерь не православный, участвуют молодые люди любого вероисповедания. Сейчас набор уже закрыт, были приглашены российские вузы, в том числе, в которых обучаются иностранные студенты", – сказал монах Каллиник.По его словам, в лагере ожидают ребят из России, Беларуси, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана, Молдовы. Он добавил, что монастырь реализует проект студенческого лагеря при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Как отмечал наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев), студенческий лагерь – это и миссионерский проект "для знакомства молодых людей с нашей культурой, верой", ведь среди студентов из разных стран наверняка будут не исповедующие христианство.Фестиваль проходит третий года подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным епископа Иосифа, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей, в этом – ждут еще больше. Он добавил, что первые на время фестиваля будет оборудован палаточный лагерь, где люди могут разместиться со своими палатками.В программе фестиваля "Дни Достоевского" – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра Министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков.По данным организаторов, участие в торжественной церемонии открытия подтвердили полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, глава Российского книжного Союза Сергей Степашин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, Президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и другие официальные лица.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.

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россия

оптина пустынь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

калужская область, россия, оптина пустынь, федор достоевский, сергей карякин, дмитрий певцов, президентский фонд культурных инициатив, сретенский монастырь, российский книжный союз, религия