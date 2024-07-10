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История изменения ставки НДФЛ в России

История изменения ставки НДФЛ в России - РИА Новости, 10.07.2024

История изменения ставки НДФЛ в России

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в России и одним из основных налогов, формирующих российскую систему налогов. Хотя... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:23

2024-07-10T10:23

2024-07-10T10:23

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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в России и одним из основных налогов, формирующих российскую систему налогов. Хотя он и относится к числу федеральных, вся сумма поступлений из этого источника зачисляется в доходы бюджетов субъектов РФ. НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физлиц, полученных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Согласно Налоговому кодексу РФ, к таким доходам относятся заработная плата и премиальные выплаты, доход от предпринимательской деятельности, авторские вознаграждения, доходы от продажи имущества и сдачи его в аренду, гонорары за интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши, выплаты по больничным листам ряду налогоплательщиков и др. Не подлежат налогообложению пенсии, назначенные в соответствии с действующим законодательством, алименты у лиц их получающих, некоторые виды компенсационных выплат, проценты по банковским вкладам (в пределах установленных сумм) и целый ряд иных доходов.Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица – налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.Налоговая база для резидентов определяется как сумма облагаемых доходов с учетом установленных вычетов. По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности). По каждому из вычетов установлены количественные ограничения сумм, принимаемых к вычету.За свою историю налог на доходы граждан пережил множество изменений, но практически всегда высокие доходы облагались повышенным налогом, а минимально необходимые для жизни заработки налогом не облагались вообще.Впервые он был введен в России 11 февраля 1812 года в форме налога на доходы помещиков от принадлежащего им недвижимого имущества. Его ставка являлась прогрессивной и варьировалась от 1% до 10%. Не облагаемый налогом минимум дохода составлял 500 рублей в год, что было немалой суммой, так как на тот момент стоимость двухкомнатного дома в Петербурге оценивалась для целей налогообложения недвижимости в 250 рублей.В годы существования СССР ставки подоходного налога многократно менялись, предпринимались даже попытки его полной отмены.Подоходно-поимущественным налогом, введенным декретом ВЦИК и СНК 16 ноября 1922 года, облагались по прогрессивным ставкам все виды доходов частных лиц от занятия свободными профессиями, заработная плата рабочих и служащих – граждан, проживающих в городе. Необлагаемый минимум дохода за шесть месяцев составлял 120 тысяч рублей. Ставка налога варьировалась от 0,67% от доходов в 150 тысяч рублей до 15% – в три миллиона рублей.В 1923 году ставки налога были изменены, хотя он также взимался с доходов за шесть месяцев. Минимальная ставка налога составляла 0,6% с суммы дохода в 600 рублей, максимальная равнялась 17,7%. Она бралась с доходов в 10 тысяч рублей.В 1926 году был введен подоходный налог для физических лиц с самостоятельным доходом от источников, находящихся в пределах СССР. Необлагаемый минимум устанавливался в размере 900-1200 рублей в год в зависимости от места проживания. Ставка налога варьировалась от 0,7% до 18,64%, которая бралась с доходов в 25 тысяч рублей.В 1930 году минимальная ставка налога стала равняться 0,75%. Бралась она с доходов в 85 рублей в месяц. Максимальная 27,25% взималась с суммы в три тысячи рублей.В 1934 году произошло очередное изменение налога. Ставка налога в 0,8% бралась с месячного дохода в 100 рублей, а максимальная в 3,5% – с одной тысячи рублей.В 1940 году минимальный размер ставки налога составил 1,35% с суммы месячного дохода в 200 рублей, а максимальный – 5,6% с двух тысяч рублей.С 1943 года налог стали взимать с доходов за шесть месяцев. Его минимальная ставка равнялась 2,5% (с дохода в 200 рублей), а максимальная – 10,6% (с дохода равного две тысячи рублей). Налог платили четыре раза в год: в 15-е числа марта, мая, августа и ноября.Суммы авторских вознаграждений и другие заработки литераторов и работников искусств сверх необлагаемого минимума – 180 рублей в год – облагались по прогрессивной шкале от 1,5 до 13%. Суммы, полученные за рубежом, облагались по прогрессивной шкале сверх необлагаемого минимума – 500 рублей в год – по более высоким ставкам – от 30 до 75%. Если эти суммы получали наследники, ставки колебались от 60 до 75% в зависимости от суммы вознаграждения.В 1960 году необлагаемая налогом сумма заработной платы была повышена до 500 рублей. Ставки подоходного налога с рабочих и служащих, получающих заработной плату от 501 до 600 рублей в месяц включительно, были снижены в среднем на 40%. Однако указом от 22 сентября 1962 года президиум Верховного Совета СССР перенес сроки дальнейшего освобождения рабочих и служащих от налогов с заработной платы. Запланированное постепенное повышение необлагаемой налогом суммы заработной платы и полная отмена подоходного налога к 1 октября 1965 года были отложены на неопределенный срок.В 1967 году ставки подоходного налога с заработной платы от 61 до 80 рублей в месяц включительно снизили в среднем на 25%.В 1972 году необлагаемая налогом сумма заработной платы была повышена до 70 рублей в месяц, а ставки подоходного налога с заработной платы от 71 до 90 рублей в месяц были снижены в среднем на 35,5%.Последнее изменение подоходного налога в СССР произошло в 1984 году, когда сумма налога стала фиксированной – она варьировалась от 25 копеек с доходов в размере 71 рубль до 8,2 рубля при уровне заработной платы в 101 рубль и выше. А сумма дохода, превышающая 100 рублей, дополнительно облагалась по ставке 13%.7 декабря 1991 года был принят закон РФ "О подоходном налоге с физических лиц", основной отличительной чертой которого стал переход к исчислению подоходного налога со всех категорий плательщиков исходя из совокупного годового дохода. В отношении всех видов доходов устанавливались единая система льгот и единая прогрессивная шкала ставок, которая практически ежегодно корректировалась.С 1 января 1992 года ставка налога составляла 12% (с дохода 200 тысяч рублей), 16% (с 400 тысяч рублей), 20,67% (с 600 тысяч рублей), 28,4% (с одного миллиона рублей).С 1 января 1993 года при средней заработной плате в месяц 58,7 тысяч рублей налоговая ставка составляла 12% (с одного миллиона рублей), 16% (с двух миллионов рублей), 20,67% (с трех миллионов рублей).С 1 января 1994 года при средней заработной плате в месяц 220 тысяч рублей – 12% (с 10 миллионов рублей), 18,4% (с 50 миллионов рублей), 24,2% (со 100 миллионов рублей).С 1 января 1996 года при средней заработной плате в месяц 846 тысяч рублей – 12% (с 12 миллионов рублей), 16% (с 24 миллионов рублей) 19% (с 36 миллионов рублей), 21,75% (с 48 миллионов рублей), 28,64% (со 100 миллионов рублей).С 1 января 1998 года при средней заработной плате в месяц 1051,5 рубля – 12% (с 20 тысяч рублей), 13,5% (с 40 тысяч рублей) 15,67% (с 60 тысяч рублей), 18% (с 80 тысяч рублей), 20,4% (со 100 тысяч рублей), 27,7% (с 200 тысяч рублей).С 1 января 1999 года при средней заработной плате в месяц 1522,6 рубля – 12% (с 30 тысяч рублей), 13,5% (с 60 тысяч рублей) 15,67% (с 90 тысяч рублей), 19,4% (с 150 тысяч рублей), 27,2% (с 300 тысяч рублей), 34,2% (с 500 тысяч рублей).С 1 января 2000 года при средней заработной плате в месяц 2223 рубля – 12% (с 50 тысяч рублей), 17,33% (с 150 тысяч рублей), 23,67% (с 300 тысяч рублей).В 2001 году вступила в силу часть вторая Налогового кодекса РФ в России, согласно которой в стране действует фиксированная ставка налога и отсутствует минимальный не облагаемый налогами размер доходов.По налогу на доходы физических лиц существуют следующие ставки: 13% – по основным категориям доходов; 9% – по полученным дивидендам; 35% – по некоторым видам материальной выгоды и выигрышам; 30% – по доходам, полученным нерезидентами. 23 июня 2020 года в своем в обращении к россиянам президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15% налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. 18 сентября 2020 года правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 15% для доходов россиян более пяти миллионов рублей в год. 23 ноября соответствующий федеральный закон был подписан президентом России. Согласно документу, с 1 января 2021 года была установлена прогрессивная налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в следующих размерах: ставка 13% применялась в отношении доходов физлиц равной или не превышающей пять миллионов рублей за налоговый период (календарный год); если сумма доходов за налоговый период превышала пять миллионов рублей, то налоговая ставка составляла 650 тысяч рублей и 15% от суммы дохода, превышающей пять миллионов рублей.При этом доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и долей в нем, стоимость имущества, полученного в результате дарения, а также страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению облагались по ставке 13% независимо от величины полученного дохода. В 2021 и 2022 годах действовал переходный период: прогрессивная ставка НДФЛ применялась к каждой налоговой базе отдельно. С 2023 года она действует в отношении совокупности доходов, перечисленных в пункте 2.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (доходы от долевого участия; выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей; доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами и др.). 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе и правительству РФ в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. Для "более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы". Российский лидер добавил, что необходимо также снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву выступил за прогрессивное налогообложение в России, отметив, что "распределение… налогового бремени должно быть более справедливым" и налоговая система должна быть построена таким образом, чтобы давать "большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области".3 июня 2024 года в Госдуму внесли бюджетный пакет из пяти законопроектов, включающий поправки в Налоговый кодекс, в том числе касающиеся анонсированного ранее изменения в НДФЛ. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до пяти миллионов рублей в год, 18% – на доход до 20 миллионов, 20% – на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22%.При этом из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки.Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год – 13%, свыше этой суммы – 15%).Законопроект также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка – до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до шести тысяч рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Согласно документу, те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по пять миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа. 20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, касающийся в том числе прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%. 9 июля законопроект прошел второе чтение. 10 июля Госдума приняла закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, ндфл, налоги