https://ria.ru/20240229/putin-1930229636.html

Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы

Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил модернизировать налоговую систему. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:44

2024-02-29T13:44

2024-02-29T16:46

россия

владимир путин

экономика

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930267570_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e714c88209316a71f73967f3a10819b2.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил модернизировать налоговую систему."Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", — сказал президент.В то же время необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, добавил российский лидер.Он призвал стимулировать бизнес, который вкладывает деньги в развитие, в реализацию инфраструктурных социальных проектов.Путин поручил Госдуме и правительству в ближайшее время представить предложения по модернизации системы налогообложения и с учетом принятых изменений зафиксировать основные налоговые правила до 2030 года. Таким образом будут обеспечены стабильные и предсказуемые условия для инвестиционных проектов.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о введении дифференцированной системы налогообложения Путин о введении дифференцированной системы налогообложения 2024-02-29T13:44 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию — 2024