https://ria.ru/20240229/putin-1930230289.html

Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы

Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы

Президент России Владимир Путин попросил Государственную Думу и правительство РФ в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:45

2024-02-29T13:45

2024-02-29T14:19

владимир путин

госдума рф

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Государственную Думу и правительство РФ в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы."Я прошу Государственную Думу и Правительство в ближайшее время представить на отчет конкретные комплексы предложений и в дальнейшем, уже с учетом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые правила до 2030 года. Тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов", - сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия