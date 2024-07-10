https://ria.ru/20240710/zakon-1958675156.html

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 10.07.2024

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:40

2024-07-10T09:40

2024-07-10T12:35

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ.В рамках совершенствования налоговой системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога. Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она плавно повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.Эти изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции, а также северных надбавок.Ничего не изменится для самозанятых — для них сохраняются действующие ставки налога на профессиональный доход. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13 процентов, если больше — 15 процентов).Помимо этого, закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — до шести тысяч рублей. А для россиян, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.Меняется также принцип уплаты фиксированного НДФЛ для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере пяти миллионов рублей независимо от количества компаний, которыми владеет такое лицо. Теперь те, у кого не более пяти КИК, заплатят по пять миллионов за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.Если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего его направят на подпись президенту. Предполагается, что он вступит в силу со дня официального опубликования (за исключением некоторых положений).Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные доходы от введения прогрессивной налоговой шкалы пойдут на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров, развитие регионов и промышленности.

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

https://ria.ru/20240710/nalog-1958545002.html

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госдума рф, налоговые изменения в россии, россия, экономика