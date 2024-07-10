Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 10.07.2024 (обновлено: 12:35 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zakon-1958675156.html
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 10.07.2024
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:40
2024-07-10T12:35
госдума рф
налоговые изменения в россии
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958689889_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_db6a3bb9202ceae16d57c2ea128e4def.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ.В рамках совершенствования налоговой системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога. Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она плавно повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.Эти изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции, а также северных надбавок.Ничего не изменится для самозанятых — для них сохраняются действующие ставки налога на профессиональный доход. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13 процентов, если больше — 15 процентов).Помимо этого, закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — до шести тысяч рублей. А для россиян, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.Меняется также принцип уплаты фиксированного НДФЛ для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере пяти миллионов рублей независимо от количества компаний, которыми владеет такое лицо. Теперь те, у кого не более пяти КИК, заплатят по пять миллионов за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.Если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего его направят на подпись президенту. Предполагается, что он вступит в силу со дня официального опубликования (за исключением некоторых положений).Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные доходы от введения прогрессивной налоговой шкалы пойдут на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров, развитие регионов и промышленности.
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
https://ria.ru/20240710/nalog-1958545002.html
https://ria.ru/20240626/ndfl-1955521852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958689889_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_9edc78ccf1e1ad31f58bad62cc8f35c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, налоговые изменения в россии, россия, экономика
Госдума РФ, Налоговые изменения в России, Россия, Экономика
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с итогами голосования на пленарном заседании Государственной думы России. 10 июля 2024
Электронное табло с итогами голосования на пленарном заседании Государственной думы России. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Электронное табло с итогами голосования на пленарном заседании Государственной думы России. 10 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ.
В рамках совершенствования налоговой системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России нужны деньги — и она нашла, где их взять
30 мая, 08:00
Если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она плавно повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов — на доход до 20 миллионов, 20 процентов — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.
Эти изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции, а также северных надбавок.
Предприниматель заполняет налоговую декларацию - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
История налога на прибыль в России
10:18
Ничего не изменится для самозанятых — для них сохраняются действующие ставки налога на профессиональный доход. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год — 13 процентов, если больше — 15 процентов).
Помимо этого, закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — до шести тысяч рублей. А для россиян, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.
Прогрессивная шкала налогообложения
28 мая, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
Меняется также принцип уплаты фиксированного НДФЛ для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере пяти миллионов рублей независимо от количества компаний, которыми владеет такое лицо. Теперь те, у кого не более пяти КИК, заплатят по пять миллионов за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.
Если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.
Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего его направят на подпись президенту. Предполагается, что он вступит в силу со дня официального опубликования (за исключением некоторых положений).
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные доходы от введения прогрессивной налоговой шкалы пойдут на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров, развитие регионов и промышленности.
Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
26 июня, 16:00
 
Госдума РФНалоговые изменения в РоссииРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала