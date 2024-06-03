https://ria.ru/20240603/popravki-1950154314.html

В Госдуму внесли бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс

В Госдуму внесли бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс - РИА Новости, 03.06.2024

В Госдуму внесли бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс

В Госдуму внесли бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:18

2024-06-03T13:18

2024-06-03T14:37

экономика

госдума рф

андрей макаров

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров."Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система", — сказал парламентарий.По словам главы думского комитета, пакет состоит из пяти законопроектов, Госдума рассмотрит его, включая налоговые поправки, в течение 30 дней.Макаров подчеркнул, что депутаты планируют провести встречи с экспертами, чтобы обсудить возможную корректировку и дополнение документов. В обсуждении примут участие представители бизнес-объединений, регионов и муниципалитетов.Парламентарий добавил, что все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в интернете, они пройдут максимально открыто и публично.Прогрессивная шкала НДФЛВ прошлый вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц. Спустя два дня его одобрило правительство.Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.Нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.Изменения для бизнесаПорог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам — до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей.Для плательщиков, готовых отказаться от дробления бизнеса с 2025-го, предусмотрена амнистия: неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы взиматься не будут. Единый же тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15 до 7,6%.Помимо этого, ставка налога на прибыль организаций повышается с 20 до 25%, при этом сохраняется "дедушкина оговорка", которая защищает инвесторов от изменения налогового законодательства. НДПИ для добычи железа увеличивается в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в два раза. Для производителей же азотных удобрений вводится акциз на приобретение газа для производства аммиака в размере 1200 рублей за тысячу кубов.Что это даст бюджетуПо оценке Минфина, дополнительные доходы бюджетной системы от предусмотренных налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Из них 1,6 триллиона рублей — от повышения налога на прибыль до 25%, а 533 миллиарда рублей — от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, госдума рф, андрей макаров, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии