Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России . Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом он заявил в обращении к россиянам.

Ввести такую меру предполагается с 1 января.

Глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов.

Дополнительные доходы бюджета от такого повышения составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно, отметил Путин.

"Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", — сказал он.

Эти деньги пойдут в дополнение к тем, что уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение, добавил Путин.

Он также призвал исключить в этом вопросе любую бюрократию, чтобы решения об использовании этих денег были прозрачными и пользовались безусловным доверием.