https://ria.ru/20200623/1573378453.html
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:23
2020-06-23T18:37
владимир путин
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573152977.html
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artjom kolesov
А для таких как Сечина, которые 5 млн в день зарабатывают не хочет ли наш верховный сделать НДФЛ 70%?! И это все предложения перед голосованием ? Или ещё подачки будут?
175
Вал Валиков
С таких все 30% надо снимать
129
81
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
2020-06-23T17:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости
. Президент России Владимир Путин
предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом он заявил в обращении к россиянам.
Ввести такую меру предполагается с 1 января.
Глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов.
Дополнительные доходы бюджета от такого повышения составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно, отметил Путин.
"Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", — сказал он.
Эти деньги пойдут в дополнение к тем, что уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение, добавил Путин.
Он также призвал исключить в этом вопросе любую бюрократию, чтобы решения об использовании этих денег были прозрачными и пользовались безусловным доверием.
"Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм", — заключил президент.