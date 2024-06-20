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Госдума одобрила в I чтении изменения в шкале НДФЛ

Госдума одобрила в I чтении изменения в шкале НДФЛ - РИА Новости, 20.06.2024

Госдума одобрила в I чтении изменения в шкале НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:00

2024-06-20T15:00

2024-06-20T15:39

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.Документ внесло правительство в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования налоговой системы, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это позволит дополнительно направить в бюджетную систему России в 2025-2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в частности, 533 миллиарда рублей — в 2025 году.Согласно предлагаемой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она будет плавно повышаться: до 15% на доход до пяти миллионов рублей в год, 18% — на доход до 20 миллионов, 20% — на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке — 22%. Изменения по НДФЛ не затронут денежного довольствия и иных выплат участников специальной военной операции. Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются.Кроме того, законопроект увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится налоговый вычет в размере 500 рублей.Ставка налога на доходы граждан от реализации имущества сохраняется на уровне 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, а свыше этой суммы повышается до 15%. Причем такие ставки будут применяться и при реализации акций (долей), которыми физлицо владело более пяти лет, если его годовой доход от таких сделок превысит 50 миллионов рублей. Сейчас при продаже акций (долей) с таким сроком владения НДФЛ не платится независимо от дохода по таким сделкам.Кроме того, ставка НДФЛ на доходы нерезидентов России в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках и ЦБ составит 15%. Для граждан, у которых такой процентный доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, ставка налога составит 13%, а свыше этой суммы — 15%.Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере пяти миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо, а будет уплачиваться в таком же размере, но уже за каждую компанию.

https://ria.ru/20240530/nalog-1949471186.html

https://radiosputnik.ru/20240602/ndfl-1949995314.html

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госдума рф, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)