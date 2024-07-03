https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2024

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду на полях саммита ШОС в Астане. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:17

2024-07-03T02:17

2024-07-03T02:17

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду на полях саммита ШОС в Астане. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Азербайджана. Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года) и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 22 февраля 2022 года). Между странами подписано свыше 260 международно-правовых актов. Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров. В 2020 году благодаря активным посредническим усилиям президента Российской Федерации произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. После начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Было принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. 11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. По итогам консультаций Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева. 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе. 26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. 22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. В последующем Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались 29 июня "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения); 16 сентября – "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан); 7 октября – на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ; 13 октября – "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане (Казахстан); 26 декабря – в рамках неформальной встречи лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. 31 октября 2022 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 25 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве гостя впервые принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве. В тот же день в Кремле состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем – трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 20 сентября, по данным Минобороны РФ, во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военные погибли. 21 сентября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор двух лидеров. Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. Также президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев условились активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. 12 октября 2023 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Бишкеке (Киргизия) в преддверии саммита Совета глав государств СНГ. 26 декабря 2023 года президент Азербайджана принял участие в неформальном саммите глав СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге. 22 апреля 2024 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Москве с рабочим визитом. В тот же день по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 17 апреля 2024 года согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. 15 мая состоялась торжественная церемония по случаю завершения миссии Российского миротворческого контингента в Карабахе. На мероприятии присутствовали представители министерств обороны Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии. В 2020 году премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели ряд телефонных разговоров, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, меры по противодействию коронавирусной инфекции и др. 20 мая 2021 года в Москве состоялись их переговоры в рамках первого официального визита Али Асадова в РФ. В ходе этого визита был подписан ряд документов между министерствами и ведомствами России и Азербайджана. Главы правительств регулярно общаются на полях заседаний Евразийского межправительственного совета. 6 октября 2022 года состоялась их встреча "на полях" второго Каспийского экономического форума в Москве. 17-18 ноября Мишустин посетил с официальным визитом Баку. 8 июня 2023 года в Сочи на полях заседаний Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ состоялась встреча премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова. 16 декабря 2023 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Москву с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. 5-6 марта 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Азербайджан с рабочим визитом. 5 марта состоялись переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. В рамках визита Михаил Мишустин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и Монументу павшим героям в Баку. Главы правительств также посетили Азербайджанский национальный музей ковра. 6 марта состоялись переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, они продлились около трех часов. В этот же день Михаил Мишустин встретился с женщинами – представителями общественных организаций Азербайджана. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. 22 января 2024 года Алексей Оверчук посетил Азербайджан с рабочим визитом, в ходе которого встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и совместно с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым провел встречу сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 23 января Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. 27-28 февраля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Состоялись также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 19 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву с рабочим визитом, где прошла его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем министры приняли участие в трехсторонних переговорах с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна. 25 июля в Москве прошли очередные переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В тот же день состоялись трехсторонние переговоры с участием Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. 22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхана Байрамова. 5 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву для участия в заседании СМИД прикаспийских государств. "На полях" саммита состоялась отдельная двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 1 марта 2024 года "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции. Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана. 13 февраля 2023 года Москву с визитом посетила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Милли Меджлисом, и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. 13 апреля 2023 года Валентина Матвиенко и Сагиба Гафарова провели беседу "на полях" весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. 8 декабря 2023 года в Баку состоялось 20-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран составил 3,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – более одного миллиона долларов. В 2022 году рост товарооборота составил 24% и достиг четырех миллиардов долларов. По итогам 2023 года рост товарооборота между Россией и Азербайджаном составил 17,5% и достиг рекордной отметки – почти 4,4 миллиарда долларов. Основными товарными группами являются продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция, нефтепродукты, металлы и транспортные средства. Динамично растет взаимодействие в сфере взаимных инвестиций. Россия входит в пятерку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объемы прямых инвестиций, в 2023 году Россия инвестировала в Азербайджан 295 миллионов долларов. Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около 8 миллиардов долларов. Азербайджан вложил в российскую экономику более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), ее последняя встреча прошла 7 июля 2023 года в Москве. Активно работает Российско-Азербайджанский деловой совет. В 2023 году более 20 субъектов Российской Федерации провели 25 бизнес-миссий в Азербайджан. В январе 2024 года была утверждена "дорожная карта" по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024-2026 годы. Документ предусматривает принятие конкретных шагов по развитию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий. Около 800 совместных российско-азербайджанских компаний в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг работают в Азербайджане, в том числе несколько сотен компаний, капитал которых полностью контролируется россиянами. В сфере внешней торговли с Азербайджанской Республикой сотрудничают компании, расположенные в 70 субъектах Российской Федерации. В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др. Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году был открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. ПАО "КАМАЗ" поставляет автомобили и запчасти к ним. Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется "Гянджинским автомобильным заводом", который также является официальным дистрибьютором ПАО "КАМАЗ" на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего. Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана. В начале сентября 2022 года Россия, Азербайджан и Иран подписали в Баку Декларацию о развитии транспортного коридора "Север-Юг". Стороны заявили о готовности рассмотреть предложенные целевые показатели по реализации 30 миллионов тонн транзитных и двусторонних грузовых перевозок по территориям трех стран к 2030 году. В феврале 2024 года в Минеральных Водах (Ставропольский край) прошел XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. В работе форума приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др. На высоком уровне находятся российско-азербайджанские культурно-гуманитарные отношения. В 26 азербайджанских вузах осуществляется преподавание на русском языке, более 16 тысяч студентов, граждан Азербайджана, обучаются на русском языке. В 324 средних школах также ведется обучение на русском языке. В России в настоящее время обучаются около восьми тысяч азербайджанских студентов, из них тысяча – за счет средств федерального бюджета. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий. С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА. Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества. Азербайджан входит в десятку наиболее популярных туристических направлений среди российских туристов. По данным Росстата, в 2023 году республику посетили 152,2 тысячи туристов из России. В свою очередь Россия также стала популярным направлением у азербайджанцев в 2023 году. Так, согласно данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 году РФ посетили 480 тысяч граждан Азербайджана, что на 45,4% больше, чем в 2022 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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