Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:07 01.07.2024 (обновлено: 21:04 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/nikab-1956660594.html
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб - РИА Новости, 01.07.2024
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб
В Дагестане на днях планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:07
2024-07-01T21:04
религия
республика дагестан
санкт-петербург
хасавюрт
александр бастрыкин
сергей меликов
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956670348_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_5578deeab49677ac00d61113e495681f.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Дагестане на днях планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев."Никаб — сегодня наши работники работают над этим — мы будем выносить фетву о запрете никаба. &lt;...&gt; Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете", — сказал он на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.Абдулаев добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома. По его словам, отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установятся мир и спокойствие.На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. Он добавил, что подобную норму необходимо принять срочно.Незадолго до этого Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда в целом не свойственна кавказским народам.Накануне стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как уточнил Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медицинском обследовании. По его словам, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, которая просто выполняла свою работу. Глава республики выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
https://ria.ru/20240522/nikaby-1947565327.html
санкт-петербург
хасавюрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956670348_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_1796f4633caa612692b664f23335f90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, санкт-петербург, хасавюрт, александр бастрыкин, сергей меликов, общество, госдума рф
Религия, Республика Дагестан, Санкт-Петербург, Хасавюрт, Александр Бастрыкин, Сергей Меликов, Общество, Госдума РФ
Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб

Муфтий Дагестана пообещал в ближайшие дни вынести фетву о запрете никаба

© AP Photo / Amr NabilЖенщины в никабах
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Женщины в никабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Дагестане на днях планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев.
«
"Никаб — сегодня наши работники работают над этим — мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете", — сказал он на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.
Женщина в хиджабе на одной из улиц Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом
Вчера, 20:53
Абдулаев добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома. По его словам, отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установятся мир и спокойствие.
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. Он добавил, что подобную норму необходимо принять срочно.
Незадолго до этого Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда в целом не свойственна кавказским народам.
Накануне стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как уточнил Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медицинском обследовании. По его словам, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, которая просто выполняла свою работу. Глава республики выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.
Девушка в платке-никабе на площади перед мечетью Хасана II в Касабланке - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В России не пропагандируется ношение никаба, считают муфтии
22 мая, 07:06
 
РелигияРеспублика ДагестанСанкт-ПетербургХасавюртАлександр БастрыкинСергей МеликовОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала