Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб
Муфтий Дагестана пообещал в ближайшие дни вынести фетву о запрете никаба
© AP Photo / Amr NabilЖенщины в никабах
© AP Photo / Amr Nabil
Женщины в никабах. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Дагестане на днях планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев.
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"Никаб — сегодня наши работники работают над этим — мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете", — сказал он на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.
Абдулаев добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома. По его словам, отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установятся мир и спокойствие.
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. Он добавил, что подобную норму необходимо принять срочно.
Незадолго до этого Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда в целом не свойственна кавказским народам.
Накануне стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как уточнил Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медицинском обследовании. По его словам, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, которая просто выполняла свою работу. Глава республики выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.