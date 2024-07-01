https://ria.ru/20240701/nikab-1956660594.html

Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб

Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб - РИА Новости, 01.07.2024

Муфтий Дагестана пообещал запретить никаб

В Дагестане на днях планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:07

2024-07-01T16:07

2024-07-01T21:04

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Дагестане на днях планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, сообщил муфтий республики Ахмед Абдулаев."Никаб — сегодня наши работники работают над этим — мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> Сегодня вечером или завтра, на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете", — сказал он на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.Абдулаев добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома. По его словам, отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установятся мир и спокойствие.На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. Он добавил, что подобную норму необходимо принять срочно.Незадолго до этого Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда в целом не свойственна кавказским народам.Накануне стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как уточнил Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медицинском обследовании. По его словам, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, которая просто выполняла свою работу. Глава республики выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

https://ria.ru/20240522/nikaby-1947565327.html

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Варвара Скокшина

республика дагестан, санкт-петербург, хасавюрт, александр бастрыкин, сергей меликов, общество, госдума рф