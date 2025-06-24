Церковные праздники июле 2026: даты и традиции

Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2026 году в России — в материале РИА Новости.

Период: июль 2026 года

Главные праздники: Рождество Иоанна Предтечи, Память Петра и Февронии, Апостолы Петр и Павел, Собор Архангела Гавриила, День Крещения Руси

Пост: Петров пост продолжается до 11 июля включительно

Главные православные праздники июля 2026

На июль 2026 года приходится пять великих праздников, среди них: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.

Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты Гатчину (25 октября).

Память Петра и Февронии

День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских отмечают 8 июля, эта дата остается неизменной в церковном календаре. Супруги правили в Муроме в XIII веке, достойно прошли через испытания и скончались в один день, завещав похоронить себя вместе. К церковной дате с праздничной службой приурочен светский праздник – День семьи, любви и верности.

В 2026 году день памяти Петра и Февронии выпадает на Петров пост, поэтому, согласно православной традиции, венчание в этот день не совершается.

Апостолы Петр и Павел

По преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.

Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.

Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.

Собор Архангела Гавриила

Русская православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила 26 июля по новому стилю (13 июля по старому стилю). Один из высших ангелов почитается как хранитель Божественных тайн и главный Благовестник, сыгравший ключевую роль в Священной истории от Ветхого до Нового Завета. Согласно Священному Писанию, он принёс Деве Марии весть о будущем рождении Спасителя, а до этого матери Пречистой Девы Анне – весть о зачатии ею дочери

Память князя Владимира и День Крещения Руси

28 июля отмечаются сразу две памятные даты: День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси. Именно при князе Владимире в 988 году христианство было принято в качестве государственной религии, что определило весь дальнейший исторический, культурный и духовный путь России. Сам князь прославлен в лике святых как креститель и просветитель земли Русской.

Праздник имеет статус дня великого торжества. В этот день по всей стране проходят торжественные богослужения, литургии, крестные ходы и молебны.

Календарь праздников на июль 2026 по дням

Календарь православных праздников на июль 2026 года Дата День недели Памятная дата, праздник 1 июля Среда Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Боголюбская икона Божией Матери (в память избавления от пожара в Казани в 1579 г.). 2 июля Четверг Апостола Иуды, брата Господня. Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. 3 июля Пятница Священномученика Мефодия, епископа Патарского. Благоверного князя Глеба Владимирского. Иконы Божией Матери: Моденская (Косинская). 4 июля Суббота Мученика Иулиана Тарсийского. Обретение мощей преподобного Максима Грека. 5 июля Воскресенье Священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Иконы Божией Матери: Казанская Коробейниковская. 6 июля Понедельник Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых. Мученицы Агриппины Римляныни. 7 июля Вторник Рождество Иоанна Предтечи. 8 июля Среда Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. 9 июля Четверг Тихвинской иконы Божией Матери. Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. 10 июля Пятница Преподобного Сампсона Странноприимца. Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. 11 июля Суббота Икона Божией Матери "Троеручица". Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев. 12 июля Воскресенье День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста). 13 июля Понедельник Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского. Собор святых Биробиджанской епархии. 14 июля Вторник Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. 15 июля Среда Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. 16 июля Четверг Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Мученика Иакинфа Римского. 17 июля Пятница Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжон. Преподобного Андрея Рублева, иконописца. Благоверного великого князя Андрея Боголюбского. 18 июля Суббота Преподобного Афанасия, игумена Афонского. Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 19 июля Воскресенье Собор Радонежских святых. Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского. Собор Тверских святых. 20 июля Понедельник Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. 21 июля Вторник Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Великомученика Прокопия Кесарийского. Праведного Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого, чудотворца. 22 июля Среда Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Священномученика Кирилла, епископа Гортинского. 23 июля Четверг Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Мучеников 45-ти в Никополе Армянском. Преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов. 24 июля Пятница Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной. 25 июля Суббота Икона Божией Матери "Троеручица" (главное празднование в честь этой иконы). Мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила Малеина, игумена. 26 июля Воскресенье Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита. Собор всех святых, в земле Литовского просиявших. 27 июля Понедельник Апостола от 70-ти Акилы. Преподобного Стефана Махрищского. Преподобного Никодима Святогорца. 28 июля Вторник Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия). Крещение Руси. Собор Киевских святых. Мученика Кирика и мученицы Иулитты. 29 июля Среда Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его. 30 июля Четверг Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. Преподобного Иринарха Соловецкого. 31 июля Пятница Мученика Емилиана Доростольского. Мученика Иакинфа Амастридского. Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского. Собор Калужских святых.

Петров пост

Дню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2026 году он длится с 8 июня по 11 июля, 34 дня. Окончание поста приурочено к навечерию праздника святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Петров не такой строгий , как, например, Великий пост: в постные дни исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Дни поминовения усопших

В православные праздники особое внимание уделяется дням поминовения усопших. Согласно церковному уставу, чтить память усопших рекомендуется по субботам, однако верующие могут делать это в любой день недели. Считается, что именно с помощью молитв близких души умерших могут обрести покой.

В июле дней особой памяти усопших, или родительских суббот, нет.

Дни памяти особо почитаемых святых

В самом начале месяца, 7 июля Церковь празднует Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 8 июля отмечается память благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей житийный подвиг стал символом супружеской верности.

В середине месяца, 12 июля, верующие отмечают День памяти апостолов Петра и Павла. В этот же день Русская православная церковь чтит память преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых афонских старцев XX века.

Завершается месяц двумя ключевыми датами. 28 июля — день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и годовщина Крещения Руси. А за день до этого, 26 июля, совершается празднование в честь Собора Архангела Гавриила — вестника Божественных тайн.

Ключевые июльские даты и иконы Дата Событие 6 июля Владимирская икона Божией Матери 9 июля Тихвинская икона Божией Матери 21 июля Явление Казанской иконы Божией Матери

© AP Photo / Gregorio Borgia Казанская икона Божией Матери в соборе Святого Петра в Ватикане © AP Photo / Gregorio Borgia Казанская икона Божией Матери в соборе Святого Петра в Ватикане

Именины по дням

По церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или православный месяцеслов

Календарь именин в июле по дням Дата Имя 1 июля Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор. 2 июля Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий. 3 июля Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома. 4 июля Алексий, Анастасия, Антоний, Василисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор. 5 июля Василий, Геннадий, Иулиания. 6 июля Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор. 7 июля Антоний, Иаков, Иоанн, Никита. 8 июля Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феврония, Феодор, Феодора. 9 июля Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон, Ферапонт. 10 июля Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин, Самсон, Серапион. 11 июля Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергий 12 июля Павел, Петр 13 июля Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома. 14 июля Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр. 15 июля Иувеналий, Фотий. 16 июля Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп. 17 июля Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татиана, Феодор, Феодот. 18 июля Анна, Афанасий, Варвара, Елисавета, Сергий. 19 июля Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан, Марфа. 20 июля Герман, Евдокия, Лукиан, Фома. 21 июля Прокопий. 22 июля Кирилл, Панкратий, Феодор. 23 июля Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан. 24 июля Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга. 25 июля Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор. 26 июля Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра, Серапион, Стефан. 27 июля Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан. 28 июля Агриппина, Владимир, Матрона, Петр. 29 июля Алевтина (Валентина), Афиноген, Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Феодор. 30 июля Вероника, Иринарх, Лазарь, Леонид, Марина (Маргарита). 31 июля Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.

Что можно и нельзя делать в церковные праздники июля

В жизни верующего человека православные праздники занимают особое место. Хотя особых запретов в эти дни нет, рекомендуется избегать тяжелого физического труда. День лучше провести в молитве и посещении богослужений в храмах.

Праздники в православной традиции — это не только время для веселья, но и возможность углубить свою веру, вспомнить о великих святых и обрести духовное умиротворение.

Вопросы и ответы

Что такое великие недвунадесятые праздники?

Это праздники, уступающие по значимости двенадцати двунадесятым, но выделяемые Церковью как особо важные. К ним относятся, например, Рождество Иоанна Предтечи и День апостолов Петра и Павла. Таких праздников в году пять, и два из них приходятся на июль.

Что можно есть в Петров пост 2026?

Из рациона полностью исключаются мясо, молоко и яйца. Рыба и морепродукты разрешаются во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В понедельник — горячая пища без масла, а в среду и пятницу — сухоядение (хлеб, вода, сырые овощи и фрукты).

Есть ли в июле 2026 года родительские субботы?

Нет, дни особого поминовения усопших (родительские субботы) в 2026 году приходятся на другие месяцы (февраль, март, апрель, май, июнь, ноябрь). Ближайший к июлю такой день — Троицкая родительская суббота, которая была 30 мая 2026 года.

Что за праздник 6 июля в церковном календаре?

6 июля 2026 года - празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери и Собор Владимирских святых. Этот день установлен в память о чудесном спасении Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.