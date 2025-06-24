Церковные праздники июле 2026: даты и традиции

Главные праздники: Рождество Иоанна Предтечи, Память Петра и Февронии, Апостолы Петр и Павел, Собор Архангела Гавриила, День Крещения Руси
Пост: Петров пост продолжается до 11 июля включительно
Главные православные праздники июля 2026
Рождество Иоанна Предтечи
Память Петра и Февронии
Апостолы Петр и Павел
Собор Архангела Гавриила
Память князя Владимира и День Крещения Руси
Календарь праздников на июль 2026 по дням
Дата
День недели
Памятная дата, праздник
1 июля
Среда
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбская икона Божией Матери (в память избавления от пожара в Казани в 1579 г.).
2 июля
Четверг
Апостола Иуды, брата Господня.
Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.
3 июля
Пятница
Священномученика Мефодия, епископа Патарского. Благоверного князя Глеба Владимирского.
Иконы Божией Матери: Моденская (Косинская).
4 июля
Суббота
Мученика Иулиана Тарсийского.
Обретение мощей преподобного Максима Грека.
5 июля
Воскресенье
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Иконы Божией Матери: Казанская Коробейниковская.
6 июля
Понедельник
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских святых.
Мученицы Агриппины Римляныни.
7 июля
Вторник
Рождество Иоанна Предтечи.
8 июля
Среда
Благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
9 июля
Четверг
Тихвинской иконы Божией Матери.
Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского.
10 июля
Пятница
Преподобного Сампсона Странноприимца.
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
11 июля
Суббота
Икона Божией Матери "Троеручица".
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.
Преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев.
12 июля
Воскресенье
День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста).
13 июля
Понедельник
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского.
Собор святых Биробиджанской епархии.
14 июля
Вторник
Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
15 июля
Среда
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
16 июля
Четверг
Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Мученика Иакинфа Римского.
17 июля
Пятница
Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжон. Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
Благоверного великого князя Андрея Боголюбского.
18 июля
Суббота
Преподобного Афанасия, игумена Афонского.
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
19 июля
Воскресенье
Собор Радонежских святых.
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.
Собор Тверских святых.
20 июля
Понедельник
Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.
21 июля
Вторник
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
Великомученика Прокопия Кесарийского.
Праведного Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого, чудотворца.
22 июля
Среда
Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
23 июля
Четверг
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском.
Преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов.
24 июля
Пятница
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.
Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.
25 июля
Суббота
Икона Божией Матери "Троеручица" (главное празднование в честь этой иконы).
Мучеников Прокла и Илария.
Преподобного Михаила Малеина, игумена.
26 июля
Воскресенье
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Собор Архангела Гавриила.
Преподобного Стефана Савваита.
Собор всех святых, в земле Литовского просиявших.
27 июля
Понедельник
Апостола от 70-ти Акилы.
Преподобного Стефана Махрищского.
Преподобного Никодима Святогорца.
28 июля
Вторник
Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия).
Крещение Руси.
Собор Киевских святых.
Мученика Кирика и мученицы Иулитты.
29 июля
Среда
Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.
30 июля
Четверг
Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
Преподобного Иринарха Соловецкого.
31 июля
Пятница
Мученика Емилиана Доростольского.
Мученика Иакинфа Амастридского.
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.
Собор Калужских святых.
Петров пост
Дни поминовения усопших
Дни памяти особо почитаемых святых
Дата
Событие
6 июля
Владимирская икона Божией Матери
9 июля
Тихвинская икона Божией Матери
21 июля
Явление Казанской иконы Божией Матери
Именины по дням
Дата
Имя
1 июля
Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.
2 июля
Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
3 июля
Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.
4 июля
Алексий, Анастасия, Антоний, Василисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор.
5 июля
Василий, Геннадий, Иулиания.
6 июля
Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.
7 июля
Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.
8 июля
Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феврония, Феодор, Феодора.
9 июля
Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон, Ферапонт.
10 июля
Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин, Самсон, Серапион.
11 июля
Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергий
12 июля
Павел, Петр
13 июля
Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.
14 июля
Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.
15 июля
Иувеналий, Фотий.
16 июля
Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп.
17 июля
Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татиана, Феодор, Феодот.
18 июля
Анна, Афанасий, Варвара, Елисавета, Сергий.
19 июля
Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан, Марфа.
20 июля
Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.
21 июля
Прокопий.
22 июля
Кирилл, Панкратий, Феодор.
23 июля
Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан.
24 июля
Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга.
25 июля
Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор.
26 июля
Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра, Серапион, Стефан.
27 июля
Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан.
28 июля
Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.
29 июля
Алевтина (Валентина), Афиноген, Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.
30 июля
Вероника, Иринарх, Лазарь, Леонид, Марина (Маргарита).
31 июля
Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.
Что можно и нельзя делать в церковные праздники июля
Вопросы и ответы
Это праздники, уступающие по значимости двенадцати двунадесятым, но выделяемые Церковью как особо важные. К ним относятся, например, Рождество Иоанна Предтечи и День апостолов Петра и Павла. Таких праздников в году пять, и два из них приходятся на июль.
Из рациона полностью исключаются мясо, молоко и яйца. Рыба и морепродукты разрешаются во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В понедельник — горячая пища без масла, а в среду и пятницу — сухоядение (хлеб, вода, сырые овощи и фрукты).
Нет, дни особого поминовения усопших (родительские субботы) в 2026 году приходятся на другие месяцы (февраль, март, апрель, май, июнь, ноябрь). Ближайший к июлю такой день — Троицкая родительская суббота, которая была 30 мая 2026 года.
6 июля 2026 года - празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери и Собор Владимирских святых. Этот день установлен в память о чудесном спасении Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.
Всего существует 18 главных (великих) православных праздников. Двенадцать из них (двунадесятые) посвящены ключевым событиям жизни Христа и Богородицы. Остальные шесть (включая Пасху – "праздников праздник" – и великие недвунадесятые) посвящены другим значимым событиям и святым.