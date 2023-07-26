https://ria.ru/20230726/prazdniki-1886220497.html

Церковные праздники в сентябре 2023: история и традиции

Церковные православные праздники в сентябре 2023 в России: календарь на месяц

Церковные праздники в сентябре 2023: история и традиции

На первый месяц осени приходится немало важных для верующих дат. Какие именно церковные праздники отмечают православные России в сентябре 2023-го, их история и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:27

2023-07-26T14:27

2023-07-26T14:27

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россия

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религиозные праздники

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. На первый месяц осени приходится немало важных для верующих дат. Какие именно церковные праздники отмечают православные России в сентябре 2023-го, их история и традиции – в материале РИА Новости.Православные праздники в сентябре 2023Каждый день сентября для православных верующих – это одно, а то и несколько событий церковного календаря.Пожалуй, наиболее важные из них – великие праздники, связанные с жизнь Иисуса Христа и Богоматери. Они делятся на двунадесятые (12 главных) и недвунадесятые. В сентябре таких торжеств три.ДвунадесятыеРождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) – это первый великий двунадесятый праздник нового церковного года. Отмечать его начали еще в IV веке. Подробно о рождении Богородицы написано в одном из апокрифов (книгах, не вошедших в канон) – Евангелии от Иакова.Благочестивые Иоаким и Анна были бездетны. Они тщетно молились о ниспослании им чада. Наконец им явился ангел, который объявил: Анна станет матерью той, кто будет "выше всех дочерей земных".Воздвижение Креста Господня (27 сентября) – непереходящий двунадесятый праздник в честь обретения одного из орудий страстей – Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.Согласно преданию, Елена, мать императора Константина, отправилась в Иерусалим на поиски Креста. Местный житель открыл ей, где находится реликвия. Но в указанном месте нашли не один, а три креста.Чтобы понять, какой из них подлинный, все три поочередно прикладывали к тяжелобольному человеку. От прикосновения к тому, на котором распяли Спасителя, он тут же исцелился.НедвунадесятыеИз недвунадесятых – Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября). Еще этот праздник принято называть великим. Евангелие гласит, что Иоанн был брошен царем Галилеи Иродом в темницу за то, что открыто осудил сожительство правителя с женой своего брата Иродиадой.Прелюбодейка же нашла способ как избавиться от пророка: на пиру ее дочь Саломея так хорошо танцевала, что Ирод пообещал выполнить любое ее желание. Коварная Иродиада подговорила просить "головы Иоанна Крестителя".Церковный календарь по дням на месяц1 сентября – Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников; Святителя Питирима, епископа Великопермского2 сентября – Пророка Самуила3 сентября – Апостола от 70-ти Фаддея; Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта; Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита4 - сентября Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих5 сентября – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; Мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского)6 сентября – Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова; Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца; Преподобного Арсения Комельского, игумена7 сентября – Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила); Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы; Мученика Адриана и мученицы Наталии9 сентября – Преподобного Пимена Великого; Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских10 сентября – Преподобномучеников Казанских; Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха; Собор преподобных отцов Киево-Печерских; Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена; Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи; Поминовение православных воинов, на поле брани убиенных12 сентября – Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского; Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских; Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия); Преподобного Александра Свирского13 сентября – Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие; Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их15 сентября – Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских16 сентября – Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого; Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца17 сентября – Собор Воронежских святых; Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского; Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; Пророка Моисея Боговидца18 сентября – Пророка Захарии и праведной Елисаветы; Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида)19 сентября – Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех); Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария20 сентября – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; Мученика Созонта Помпеольского (Киликийского); Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; Преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца; Преподобного Серапиона Псковского21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери22 сентября – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы; Праведных Богоотец Иоакима и Анны; Мученика Севериана Севастийского; Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца; Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского23 сентября – Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; Преподобного Павла Послушливого, Печерского; Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского24 сентября – Преподобной Феодоры Александрийской Младшей; Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; Преподобного Силуана Афонского25 сентября – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы; Священномученика Автонома Италийского, епископа; Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского)26 сентября – Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее); Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; Священномученика Корнилия Сотника, епископа27 сентября – Воздвижение Креста Господня; Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского28 сентября – Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; Великомученика Никиты Готфского29 сентября – Великомученицы Евфимии Всехвальной; Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца30 сентября – Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их СофииПосты в сентябреПостными для верующих считаются среда и пятница: нельзя употреблять мясную и молочную пищу. Исключение – если на эти дни выпадает чествование того или иного святого. Кроме среды и пятницы есть другие однодневные посты. Говеют на Усекновение главы Иоанна Предтечи и на Воздвижение Креста Господня.А вот многодневных постов в сентябре не будет. Успенский, продолжительностью 14 дней, закончился 27 августа. А следом начинается осенний мясоед – время, когда разрешено употреблять мясо и молочные продукты.Дни особого поминовения усопшихПомимо праздника Усекновения главы Иоанна Крестителя, на 11 сентября приходится еще одно событие. В 1769 году, во время Русско-турецкой войны, императрица Екатерина повелела чтить в этот день всех тех, кто погиб за веру и отечество.Имена в сентябре по церковному календарюПо церковному календарю в сентябре день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Подробно ознакомиться со списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы.Приметы и поверьяДень памяти святого Кукши Печерского (9 сентября) в народе называли Кукша-рябинник, поскольку к этому времени поспевали плоды этого дерева. Рождество Богородицы (21 сентября) приходилось на период окончания полевых работ. У славян эта пора называлась Осенины.

https://ria.ru/20210814/post-1745739797.html

https://ria.ru/20200308/1568290902.html

https://ria.ru/20220814/prazdnik-1809080944.html

https://ria.ru/20230414/krest-1865096185.html

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Никита Бизин

иерусалим, россия, иисус христос, религиозные праздники