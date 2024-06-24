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В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня - РИА Новости, 24.06.2024
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02:59 24.06.2024 (обновлено: 03:44 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/traur-1954944548.html
В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня
В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня
Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:59
2024-06-24T03:44
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
сергей меликов
русская православная церковь
национальный антитеррористический комитет рф
махачкала
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона."Двадцать четвертое, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.Отмечается, что учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи."Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - добавляется в сообщении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
https://ria.ru/20240623/traur-1954880213.html
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республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергей меликов, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, махачкала
Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Сергей Меликов, Русская православная церковь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Махачкала
В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня

В Дагестане объявили траурными днями 24, 25 и 26 июня

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона.
«
"Двадцать четвертое, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.
"Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - добавляется в сообщении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
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Вчера, 17:14
 
Республика ДагестанВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеСергей МеликовРусская православная церковьНациональный антитеррористический комитет РФМахачкала
 
 
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