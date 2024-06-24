https://ria.ru/20240624/traur-1954944548.html

В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня

В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане объявили днями траура 24, 25 и 26 июня

Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:59

2024-06-24T02:59

2024-06-24T03:44

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

сергей меликов

русская православная церковь

национальный антитеррористический комитет рф

махачкала

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы региона."Двадцать четвертое, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.Отмечается, что учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи."Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - добавляется в сообщении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

https://ria.ru/20240623/traur-1954880213.html

махачкала

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республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергей меликов, русская православная церковь, национальный антитеррористический комитет рф, махачкала