https://ria.ru/20241204/ikony-1786341401.html

Иконы в доме: какие нужны, куда поставить и что нельзя с ними делать

Иконы в доме: где ставить и какие обязательно надо вешать по церковным правилам

Иконы в доме: какие нужны, куда поставить и что нельзя с ними делать

Иконы - это образы, через которые верующие обращаются к Богу. Покупая иконы в дом, многие не знают, какие из них нужны и где их можно ставить: какую икону лучше РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:23

2024-12-04T18:23

2024-12-04T18:23

религия

религия

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Иконы - это образы, через которые верующие обращаются к Богу. Покупая иконы в дом, многие не знают, какие из них нужны и где их можно ставить: какую икону лучше всего вешать в детской комнате, в спальне, в гостиной; какие образы по церковным канонам обязательно должен иметь в доме каждый православный христианин, что нельзя делать с иконами, - в материале РИА Новости.Иконы в домеИконы стали неотъемлемой частью духовной жизни церкви в VIII веке, когда на седьмом Вселенском соборе они были официально утверждены, но упоминания о их существовании встречаются еще в Ветхом Завете, когда Ной украшает свой Ковчег изображениями херувимов.Первый образ Христа был создан им самим для спасения едесского правителя Авгаря: Иисус обтерся полотенцем и на нем появился его лик, а первая икона Божьей матери была написана евангелистом Лукой на досках стола, за которым собирались Христос и его последователи на Тайную Вечерю.Православные на Руси считали, что каждый дом — это маленький личный храм, поэтому иконам всегда отводилось почетное место. Каждая семья, городская или крестьянская, располагала полочку с иконами на самом видном месте, а их количество и богатство указывало на достаток хозяев и положение в обществе.Согласно догматам православной церкви, икона - это изображение Бога или святых, которое напоминает о существовании духовного мира. Иконопочитание не является идолопоклонством, так как христиане молятся не иконам, а тем, кто на них изображен.Для чего нужныКаждому христианину желательно ежедневно читать молитвенное правило (обязательная последовательность молитв, совершаемая дома), а наличие икон позволяет ему сосредоточиться и отвлечься от мирских забот, обратить свои мысли и чувства к тому, к кому направлены слова молитвы."Иконав доме, как и в любом другом месте, нужна для того, чтобы верующий человек мог через святого, который на ней изображен, связаться с Творцом. Часто именно в этот момент мы принимаем единственно верное решение", - говорит христианин Илья Болгов.Как относиться к иконе в домеВерующие должны почитать иконы так же, как и того, кто на них изображен. Поэтому относиться к ним необходимо с благоговением и любовью.Где размещатьТрадиционно святые образы размещаются в восточной или юго-восточной стороне жилища. Это связано с тем, что в Священном Писании Иисуса часто называют Солнцем правды или Светом миру. Например, в Евангелии от Иоанна Христос сам говорит о себе: "Я - свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни". Поэтому церковь напрямую связывает эти упоминания с востоком, той частью света, откуда встает солнце. В храмах алтарь и главные иконы также располагаются в восточной части."Иконыв доме размещают в "святом" или "красном" углу – это угол дома или квартиры, выходящий на восток. Как правило, они устанавливаются на специальную угловую полочку, в старину их украшали вышитыми полотенцами, резьбой", - рассказывает Анастасия Веткина, дирижер церковного хора, автор работ по теме "Библия в искусстве".Напротив входной двериВ стародавние времена в деревенских избах "красный" угол располагали напротив входной двери, верхняя часть дверного проема была довольно низкой, для того чтобы входящий человек всегда как бы кланялся образам. В современных квартирах планировка не всегда позволяет разместить иконостас по этим правилам, но напротив входной двери можно повесить определенную икону, которая будет защищать дом от людей, входящих со злыми помыслами. Традиционно это: "Спас Нерукотворный", "Умягчение Злых Сердец".Над входной дверьюВ православии существует традиция размещать икону над входной дверью, она призвана защищать дом от зла, проникающего через порог. Наиболее почитаемы в этом случае иконы Пресвятой Богородицы: "Непроходимая дверь", "Нерушимая стена", "Остробрамская", "Семистрельная", а также Архангела Михаила и Ангела Хранителя."Над входом в дом хорошо разместить небольшое распятие или пять образов в виде креста. Правильно будет иметь образы святых, имена которых носят домочадцы, ведь это первые заступники семьи перед Богом после Богородицы", - советует Анастасия Веткина.Семистрельная иконаОбраз Богородицы в христианской традиции призван наладить в доме теплую атмосферу, разрядить обстановку, помочь справиться с трудностями, ей принято молиться об очищении от грехов и злых помыслов."Семистрельная" икона изображает Деву Марию без Христа, она держит в руках семь стрел, пронзающих грудь: три с правой и четыре с левой стороны. Есть два толкования значения образа:Икона призвана успокаивать душу, исцелять от болезней, защищать от ссор и раздоров внутри семьи, сберегать отношения и смягчать сердца.Нерушимая стенаЭта икона Божьей Матери находится в Софийском соборе города Киева и выполнена в виде мозаики. Свое название образ получил из-за того, что на протяжении девяти веков оставался неповрежденным, несмотря на то, что сам собор часто подвергался разрушению.Дева Мария изображена на золотом фоне с воздетыми к небу руками. Синий хитон символизирует невинность, а красная накидка - величие.По легенде икона защищает от любых негативных воздействий, катастроф, болезней, проблем и напастей, врагов тайных и явных.Христиане молятся перед ней о мирной жизни, чтобы все входящие оставляли злые намерения за порогом, а когда нет хозяев - защищает дом.Икона Ангела-ХранителяНаряду с причащением, венчанием и покаянием крещение является одним из великих таинств православия. Именно тогда у человека появляется ангел, призванный защищать, помогать и сопровождать его вплоть до перехода в иной мир. Именно поэтому икона Ангела-Хранителя должна присутствовать в каждом доме христианина.СпальняДля того чтобы обрести покровителя семьи, в спальне хорошо иметь икону Петра и Февронии, которые почитаются в православии как семейные святые. Также в этой комнате принято вешать образы Богородицы и Спасителя, так как ими благословляют молодых при венчании."В спальне достаточно будет небольшой угловой полочки с лампадкой и несколькими образами", - говорит Анастасия Веткина.“Существует ошибочное мнение, что супругам нельзя вешать иконы в спальню, а если они есть, то на ночь необходимо закрывать их занавеской. Это заблуждение. Во-первых, никакой занавеской от Бога укрыться нельзя. Во-вторых, супружеская близость в браке грехом не является”, - говорит Дионисий Свечников, член Епархиального Совета Бакинско-Азербайджанской епархии.ДетскаяДарить икону ребенку могут только родители, родственники, крестные или близкие друзья семьи. В детской комнате приветствуется держать иконки Ангела-Хранителя, "Умягчение злых сердец", мерную или именную икону, на которой изображается святой покровитель человека, чьим именем он был назван при крещении.ГостинаяВ гостиной обычно располагается главный святой угол дома, тот самый, который называют "красным". По центру в нем в соответствии с церковными канонами должны находиться образы Иисуса Христа и Божьей Матери, выше которых располагают только икону Святой Троицы или крест. Если достаточно места, то можно дополнить иконостас образом святого Николая Чудотворца, которого особо почитают на Руси. Это единственная икона, которую разрешается ставить в одном ряду с Иисусом и Богоматерью, остальные размещают ниже."В святом углу также должны быть иконы Святой Троицы и Иоанна Крестителя", — добавляет Анастасия Веткина.КухняБольшинство людей принимают пищу именно на кухне, поэтому в ней можно разместить образы Спасителя и Богородицы, церковь также советует иметь в этом помещении икону Тайной Вечери.Рабочее местоНа рабочем месте не возбраняется ставить иконы, но стоит придерживаться умеренности, которая касается размера образов и их количества. Это может быть изображение Богородицы или Христа, которые являются главными в иконостасе, или Ангела-хранителя. Однако существуют и лики святых, которые покровительствуют тому или иному роду деятельности, например, менеджерам по продажам можно иметь лик Николая Чудотворца, банкирам - апостола Матфея, а дипломатам - архангела Гавриила.Где нельзя вешать иконыЖестких правил по поводу того, где можно и где нельзя держать иконы, в церкви нет. Во всем стоит руководствоваться здравым смыслом.Священники не рекомендуют ставить образа в следующих местах:“Иконы должны быть размещены в отдельном от других предметов месте. Крайне неуместно смотрятся иконы в книжных шкафах, где хранятся книги светского характера, на полках рядом с косметикой, фотографиями близких, игрушками, статуэтками, или просто являются неким украшением интерьера. Не должно быть среди икон и художественных картин, пусть и написанных на библейские сюжеты. Иногда приходится видеть среди икон фотографии священников, старцев, монахов, людей праведной жизни. Канонически это недопустимо, так как фотография – это изображение, запечатлевшее конкретный момент земной жизни человека, пусть впоследствии и прославленного церковью в лике святых”, - говорит протоиерей Дионисий Свечников.Важные иконыПравославная церковь не указывает, какие иконы должны быть в доме, так как на первом месте стоит вера, а не разнообразие и размер иконостаса, но подбирать домашние образа наугад все же не стоит, существуют самые важные, наличие которых желательно, хотя и не обязательно.Образ Иисуса ХристаВ первую очередь правильно иметь образ Иисуса Христа как напоминание о спасении людского рода, например, икона Господа Вседержителя (Пантократора), на котором изображен Христос с книгой в руке и благословляющим жестом.Иконы с ликом БогородицыСуществует множество икон, посвященных Богородице. На большинстве из них Деву Марию изображают с младенцем Христом в руках, но не на всех.Неупиваемая чашаС этой иконой связана легенда об исцелении отставного солдата, настолько больного пьянством, что он распродал свое имущество и его ноги парализовало. Но он не бросил пагубное увлечение, пока к нему во сне не явился старец и не приказал отправиться в монастырь, расположенный в городе Серпухово, и заказать там молебен перед образом "Неупиваемая чаша". Старец приходил снова и снова, пока солдат не сдался и не последовал приказу, в результате пропойца исцелился от своего недуга. С тех пор люди, страдающие разного рода зависимостью, приезжают к иконе со всей страны.Неувядаемый цветНа иконе изображена Богородица с младенцем Иисусом в одной руке и цветами белой лилии в другой. Это один из самых красивых и нежных образов. В православии он символизирует чистоту и безгрешность, помогает молодым девушкам сохранить непорочность до свадьбы. Молятся ей и те, кто хочет хорошего супруга и счастливой жизни в браке. Замужним женщинам образ дает избавление от семейных неприятностей, а всем представительницам прекрасного пола - долгую жизнь и молодость.Лик с изображением Святой ТроицыСуть православного учения - Бог един в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух. На иконе изображены три ангела, символизирующие трех странников, пришедших к Аврааму. Лику традиционно молятся в дни потрясений, просят о преодолении испытаний, очищения от греха и негатива.Где покупатьВ храме иконы уже освещены. Можно приобретать лики и в церковных лавках, специализированных магазинах, главное потом освятить их в церкви.Можно ли дарить иконыПравославная церковь не запрещает дарить иконы, но советует делать это разумно."Для верующего человека это прекрасный подарок. Однако его важно обдумать, так как он должен происходить от сердца", - говорит Илья Болгов.Можно ли продавать иконыОднозначный ответ церкви – да, запрета на это не существует. Продавать и покупать иконы можно, в этом нет никакого греха. Единственное, не стоит тратить вырученные деньги на алкоголь и азартные игры.Что нельзя делать с иконамиИконы всегда занимали в жизни верующего человека особое место. К ним важно относиться с уважением и почитанием. По народным поверьям, мужчинам нельзя находиться рядом с образами в головном уборе, запрещено ругаться, плевать в икону, сжигать, ломать и выбрасывать ее.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

религия, общество, русская православная церковь