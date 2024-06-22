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Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине - РИА Новости, 22.06.2024
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23:32 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/kaprin-1954797436.html
Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине
Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине - РИА Новости, 22.06.2024
Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине
Ядерная медицина в России переживает настоящий ренессанс, поэтому РФ есть чем поделиться с коллегами - на форуме ядерной медицины стран БРИКС эксперты... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T23:32
2024-06-22T23:32
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
бразилия
андрей каприн
брикс
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ядерная медицина в России переживает настоящий ренессанс, поэтому РФ есть чем поделиться с коллегами - на форуме ядерной медицины стран БРИКС эксперты обменялись мнениями и наметили пути сотрудничества для спасения жизни людей, заявил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Первый Международный форум по ядерной медицине БРИКС прошел 20–21 июня в Санкт-Петербурге. "Прошедший Форум стал площадкой, на которой мы и коллеги из Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Эфиопии обменялись мнениями, поделились наработками, наметили пути сотрудничества во благо спасения жизней граждан наших стран. Достигнутые договоренности лягут в основу резолюции Форума и выражаю искреннюю надежду, что воплотятся в жизнь", - сказал Каприн. Он пояснил, что развитие системы онкологической помощи, поддержка научных исследований и внедрения инноваций в области диагностики и лечения рака являются одними из приоритетов государственной политики России. Ядерная медицина является одним из наиболее перспективных направлений развития онкологии во всем мире, позволяя таргетно подходить к лечению онкологических больных, уточнил Каприн. Именно поэтому, по его словам, сотрудничество стран БРИКС в области ядерной медицины является крайне многообещающим. Традиции применения мирного атома в России в медицине одни из самых сильных в мире, а сегодня благодаря поддержке президента России и Минздрава РФ ядерная медицина переживает настоящий ренессанс, подчеркнул Каприн. "Нам есть, чем поделиться - ядерные аптеки, инновационные радиофармпрепараты для лечения метастатического рака, нейроэндокринных опухолей, меланомы и самостоятельно разработанные технологии их применения", - отметил Каприн.
https://ria.ru/20240129/meditsina-1924119706.html
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здоровье - общество, россия, санкт-петербург, бразилия, андрей каприн, брикс, российская академия наук
Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Бразилия, Андрей Каприн, БРИКС, Российская академия наук
Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине

Каприн: сотрудничество стран БРИКС в области ядерной медицины многообещающее

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАндрей Каприн
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ядерная медицина в России переживает настоящий ренессанс, поэтому РФ есть чем поделиться с коллегами - на форуме ядерной медицины стран БРИКС эксперты обменялись мнениями и наметили пути сотрудничества для спасения жизни людей, заявил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
Первый Международный форум по ядерной медицине БРИКС прошел 20–21 июня в Санкт-Петербурге.
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"Прошедший Форум стал площадкой, на которой мы и коллеги из Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Эфиопии обменялись мнениями, поделились наработками, наметили пути сотрудничества во благо спасения жизней граждан наших стран. Достигнутые договоренности лягут в основу резолюции Форума и выражаю искреннюю надежду, что воплотятся в жизнь", - сказал Каприн.
Он пояснил, что развитие системы онкологической помощи, поддержка научных исследований и внедрения инноваций в области диагностики и лечения рака являются одними из приоритетов государственной политики России.
Ядерная медицина является одним из наиболее перспективных направлений развития онкологии во всем мире, позволяя таргетно подходить к лечению онкологических больных, уточнил Каприн.
Именно поэтому, по его словам, сотрудничество стран БРИКС в области ядерной медицины является крайне многообещающим. Традиции применения мирного атома в России в медицине одни из самых сильных в мире, а сегодня благодаря поддержке президента России и Минздрава РФ ядерная медицина переживает настоящий ренессанс, подчеркнул Каприн.
"Нам есть, чем поделиться - ядерные аптеки, инновационные радиофармпрепараты для лечения метастатического рака, нейроэндокринных опухолей, меланомы и самостоятельно разработанные технологии их применения", - отметил Каприн.
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