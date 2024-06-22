https://ria.ru/20240622/kaprin-1954797436.html

Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине

Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине - РИА Новости, 22.06.2024

Онколог Минздрава оценил сотрудничество стран БРИКС в ядерной медицине

Ядерная медицина в России переживает настоящий ренессанс, поэтому РФ есть чем поделиться с коллегами - на форуме ядерной медицины стран БРИКС эксперты... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T23:32

2024-06-22T23:32

2024-06-22T23:32

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

бразилия

андрей каприн

брикс

российская академия наук

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ядерная медицина в России переживает настоящий ренессанс, поэтому РФ есть чем поделиться с коллегами - на форуме ядерной медицины стран БРИКС эксперты обменялись мнениями и наметили пути сотрудничества для спасения жизни людей, заявил РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Первый Международный форум по ядерной медицине БРИКС прошел 20–21 июня в Санкт-Петербурге. "Прошедший Форум стал площадкой, на которой мы и коллеги из Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Эфиопии обменялись мнениями, поделились наработками, наметили пути сотрудничества во благо спасения жизней граждан наших стран. Достигнутые договоренности лягут в основу резолюции Форума и выражаю искреннюю надежду, что воплотятся в жизнь", - сказал Каприн. Он пояснил, что развитие системы онкологической помощи, поддержка научных исследований и внедрения инноваций в области диагностики и лечения рака являются одними из приоритетов государственной политики России. Ядерная медицина является одним из наиболее перспективных направлений развития онкологии во всем мире, позволяя таргетно подходить к лечению онкологических больных, уточнил Каприн. Именно поэтому, по его словам, сотрудничество стран БРИКС в области ядерной медицины является крайне многообещающим. Традиции применения мирного атома в России в медицине одни из самых сильных в мире, а сегодня благодаря поддержке президента России и Минздрава РФ ядерная медицина переживает настоящий ренессанс, подчеркнул Каприн. "Нам есть, чем поделиться - ядерные аптеки, инновационные радиофармпрепараты для лечения метастатического рака, нейроэндокринных опухолей, меланомы и самостоятельно разработанные технологии их применения", - отметил Каприн.

https://ria.ru/20240129/meditsina-1924119706.html

https://ria.ru/20231130/izotopy-1912831949.html

россия

санкт-петербург

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, санкт-петербург, бразилия, андрей каприн, брикс, российская академия наук