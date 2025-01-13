https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

Вейп: что это такое, какой вред несет курение электронных сигарет

Вред электронных сигарет: чем опасно курение вейпа для здоровья организма человека

Вейп: что это такое, какой вред несет курение электронных сигарет

Из-за роста популярности курения вейпов среди школьников сегодня обсуждается вопрос о запрете продаж электронных сигарет в России. Что такое вейп, чем... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:30:00+03:00

2025-01-13T20:30:00+03:00

2025-01-13T20:30:00+03:00

общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Из-за роста популярности курения вейпов среди школьников сегодня обсуждается вопрос о запрете продаж электронных сигарет в России. Что такое вейп, чем отличается от табачных изделий, вызывает ли привыкание и чем опасен для здоровья организма, помогает ли вейпинг бросить курить – мнения экспертов в материале РИА Новости.Электронная сигаретаЭлектронная сигарета, парогенератор, вапорайзер или вейп представляет собой устройство для курения, в котором вместо табака используются картриджи со специальной жидкостью. Активируется он за счет нажатия кнопки, которая запускает процесс выработки высокодисперсного аэрозоля. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает ее пары."Вейп часто называют достойной альтернативой сигарете. Производители спешат уверить, их дым абсолютно безопасен, а вкусовой состав не вызывает привыкания и проблем. Однако уже сейчас электронная сигарета становится опасным атрибутом зависимости", – комментирует Марина Калюжная, психиатр-нарколог, главный врач клиники "Гармония".СоставВ состав традиционного наполнителя нагревающегося "ингалятора", по словам Николая Дубинина, врача-гигиениста, санитарного врача, директора по качеству компании "Добролов", входит:Марина Калюжная отмечает, что пропиленгликоль используется в бытовой химии, а его регулярное употребление может привести к появлению аллергических реакций, хроническим заболеваниям легких и утрате обоняния. Не менее вреден и глицерин, испаряющийся в электронных сигаретах. Вдыхая его пары, человек может испытывать сухость во рту, кашель, столкнуться с воспалительным процессом в горле и легких."При соединении два этих вещества вырабатывают канцерогены – формальдегид и акролеин. Но наибольшую зависимость у вейперов вызывает никотин, знакомый многим в классическом варианте сигарет. Именно он провоцирует ситуацию, при которой человек не может остановиться при парении", – поясняет психиатр-нарколог.Вред для здоровья организма человека"Пар, содержащий в себе канцерогены, является крайне опасным для организма. Воздействие токсичных веществ может вызывать обострение астмы, пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит Максим Новиков, врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга). Эксперт отмечает, что, в отличие от курения обычных сигарет, при курении электронных испарителей человек вдыхает не дым, а пар. Часть веществ, содержащихся в паре, проникает в легкие, а остальная поступает в окружающую среду. Пар, образующийся в результате курения электронных сигарет, не содержит продуктов горения, но жидкость для вейпа все же затрудняет работу дыхательных путей. При этом возникает кислородное голодание и ускоряется процесс старения организма.Александра Шилова, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России предупреждает, что в долгосрочной перспективе курение вейпов с ароматизаторами может привести к разрушению легких на клеточном уровне, а природный никотин производители зачастую заменяют химическим, что несет еще большую опасность для организма в сравнении с обычными сигаретами."Попкорновая болезнь"Недавно ученые выяснили, вейп провоцирует появление "попкорновой болезни". Ранее это специфическое заболевание диагностировали у работников на производстве попкорна для СВЧ печей."Диацетил, который они вдыхали приводил к появлению облитерирующего бронхита. Токсичные пары, в том числе и диацетил, входящий в состав вейпов, способствовал образованию рубцов на легких, и сужению бронхиол – самых мелких дыхательных путей. Впервые этот диагноз и его взаимосвязь с электронными сигаретами был выявлен в 2019 году. Тогда, 17-летнему канадскому курильщику нового поколения потребовалась пересадка легких. Облитерирующим бронхитом он болел в самой тяжелой форме", – поясняет Марина Калюжная.Также, по словам Николая Дубинина, существует "болезнь вейперов", для обозначения которой используется аббревиатура EVALI, VAPI и VALI. Симптомы недуга схожи с проявлениями липидной пневмонии – кашель, тошнота, диарея, рвота, сложности с дыханием.Особая опасность для детей и подростковПо словам Марины Калюжной, вейп несет опасность для молодых людей. Никотин, который содержится в большинстве вейпов, наносит вред здоровью детей. "Влияя на мозговую деятельность незрелого организма, он ухудшает память ребенка, вызывает головные боли и снижает физическую активность. Помимо этого, ребенок быстро “подсаживается” на электронную сигарету и с большим трудом избавляется от пагубной привычки", – говорит специалист.Также эксперты отмечают, что вейпы провоцируют ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения."Воздействие вейпов имеет накопительный эффект – со временем может развиться бронхиальная астма, хронический бронхит и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также вейпинг способствует повышению артериального давления, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта и вызывает нарушение функции эндотелия. Люди, которые находятся рядом с вейперами, тоже подвергаются негативному воздействию частиц курительной смеси", – предупреждает Александра Шилова.Также не следует забывать, что вейпы являются устройством повышенной опасности, ведь при неправильном использовании они могут взрываться или воспламеняться.Что вреднее сигареты или вейп"Безопасных форм курения не существует. Как классические сигареты, так и электронные – далеко не полезные для здоровья продукты, – говорит Виталий Евстратов."Даже если в описании жидкости для вейпа ничего не сказано про никотин, это не значит, что его там нет. Многие люди, использующие электронные сигареты и вейпы, не знают, что в них тоже содержится никотин, и курят без остановки. Это провоцирует развитие серьезных заболеваний", – отмечает Максим Новиков. По этой же причине большинство думает, что вейпы и электронные сигареты помогают избавиться от никотиновой зависимости. Но химические соединения в их составе, напротив, вызывают сильное привыкание.Пока неизвестны последствия вейпинга в более отдаленном будущем, ведь это явление еще не полностью изучено. Николай Дубинин отмечает, что ученым на данный момент до конца не ясно, снижает ли переход на вейп риск рака легких и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Безвреден ли вейп с жидкостью без никотинаПо мнению Виталия Евстратова, курить безникотиновые электронные сигареты так же опасно для здоровья, как и содержащие никотин. Сам по себе никотин – далеко не единственное вещество, которое наносит вред здоровью человека. "Жидкости без никотина так или иначе содержат компоненты, которые при нагревании оказывают негативное влияние на органы дыхания, пусть и не такое агрессивное, как при курении обычных сигарет. Поэтому отсутствие никотина как одного из входящих в состав электронной сигареты веществ не делает ее абсолютно безвредной и не исключает рисков ее потребления", – отмечает эксперт.Многие утверждают, что вейповая зависимость намного легче, чем сигаретная. Однако, по мнению психиатра-нарколога Марины Калюжной, неважно, чем убивает себя человек. И вейп, и сигарета приводят к неприятным последствиям: загрязнению легких, сужению стенок сосудов и в конечном итоге проблемам с ЦНС и легкими. Эксперт отмечает, что Американская кардиологическая ассоциация выяснила, что даже безникотиновый вейп вызвал привыкание. В новом эксперименте участвовало 136 курильщиков обычных сигарет, и 94 из них "подсели" на вейп.Могут ли электронные сигареты помочь бросить куритьАлександра Шилова говорит, что многие курильщики переходят на использование вейпов ради отказа от обычных сигарет, но, как показывает практика, спустя год они продолжают курить и те, и другие. Это доказывает, что увлечение электронными сигаретами только увеличивает никотиновую зависимость.Николай Дубинин считает, что вейп не может помочь избавиться от психологической зависимости от никотина, поскольку для любителя парогенераторов процесс их использования остается важной составляющей жизни. Вейпер также не может снять стресс и сконцентрироваться без любимого устройства, как и обычный курильщик без сигареты. Избавиться от физической зависимости от никотина с помощью электронного гаджета также затруднительно, поскольку при парении вейпа в организм человека продолжает поступать ядовитое вещество.

https://realty.ria.ru/20230119/zapret-1845954501.html

https://ria.ru/20230120/veypy-1846158021.html

https://ria.ru/20230120/veypy-1846310399.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), американская кардиологическая ассоциация, вейпы, курение, здоровье, здоровье - общество