https://ria.ru/20230119/veyp-1846056964.html
В Госдуме выступили за полный запрет на продажу вейпов
В Госдуме выступили за полный запрет на продажу вейпов - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме выступили за полный запрет на продажу вейпов
Необходим полный запрет продажи вейпов в России, в том числе и для взрослых, а также борьба с контрафактом на рынке, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:38
2023-01-19T17:38
2023-01-19T17:40
общество
здоровье - общество
яна лантратова
россия
госдума рф
вейпы
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Необходим полный запрет продажи вейпов в России, в том числе и для взрослых, а также борьба с контрафактом на рынке, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор в четверг концептуально поддержал инициативу. "Поддерживаю Вячеслава Викторовича в этом вопросе. Необходим полный запрет продажи вейпов. Неоднократно заявляла об этом", - сказала Лантратова. Также она заявила о случаях уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через государства-члены Евразийского экономического союза. "И с этим давно надо было что-то делать. Потому что сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодёжи и детей", -добавила она. По ее словам, необходима комплексная работа, в том числе по борьбе с контрафактом и снижению потребления никотина среди подростков. "Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом", - резюмировала она.
https://ria.ru/20230119/veyp-1845880679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, яна лантратова, россия, госдума рф, вейпы
Общество, Здоровье - Общество, Яна Лантратова, Россия, Госдума РФ, Вейпы
17:38 19.01.2023 (обновлено: 17:40 19.01.2023)
В Госдуме выступили за полный запрет на продажу вейпов
Депутат Лантратова считает, что в России необходимо запретить продажу вейпов даже взрослым
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Необходим полный запрет продажи вейпов в России, в том числе и для взрослых, а также борьба с контрафактом на рынке, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор
в четверг концептуально поддержал инициативу.
"Поддерживаю Вячеслава Викторовича в этом вопросе. Необходим полный запрет продажи вейпов. Неоднократно заявляла об этом", - сказала Лантратова.
Также она заявила о случаях уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через государства-члены Евразийского экономического союза
. "И с этим давно надо было что-то делать. Потому что сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодёжи и детей", -добавила она.
По ее словам, необходима комплексная работа, в том числе по борьбе с контрафактом и снижению потребления никотина среди подростков. "Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом", - резюмировала она.