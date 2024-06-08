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Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:13 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/kochneva-1951547667.html
Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры
Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры - РИА Новости, 08.06.2024
Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры
Сохранение культурного наследия - часть ДНК ВТБ. Банк поддерживает театры и музеи, национальные парки, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. О... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:13
2024-06-08T12:13
пмэф-2024
интервью
санкт-петербург
россия
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Сохранение культурного наследия - часть ДНК ВТБ. Банк поддерживает театры и музеи, национальные парки, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. О том, как ВТБ создал центр "Зотов" в Москве, почему взялся за реставрацию Дома радио в Петербурге, зачем развивает инклюзивные программы и организовывает гастроли российских артистов в Китае, рассказала на ПМЭФ-2024 в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Цехмистренко старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.- Совсем недавно Петербургская филармония вернулась с китайских гастролей. Русская культура всегда интересовала китайцев. Можно ли сказать, что сейчас выступления российских исполнителей стали особенно актуальны и планируются ли еще туры?- Русская культура действительно особо ценится в Китае. Мы все-таки соседи, нас связывает и география, и история. Во время пандемии гастроли прекратились, страна полностью закрылась и, конечно, у китайцев сформировался культурный голод. В прошлом году, в июне, мы организовали гастроли Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича – это был первый опыт, когда мы поддержали поездку в Китай нашего постоянного партнера. И успех, честно скажу, нас ошеломил: sold out за 1-2 дня во всех городах тура, абсолютный восторг залов, слезы счастья на глазах от Рахманинова… В этом году повторили гастроли – звучал Шостакович, Равель, Прокофьев, в Шанхае вместе с нашими музыкантами на сцене играл знаменитый китайский пианист Кун Сяндун. И вновь – абсолютный успех.Очень тепло принимают Театр балета Бориса Эйфмана. В этом году повезем их второй раз. В планах на этот год гастроли музыкального коллектива musicAeterna и планируем поддержать китайские гастроли Большого театра – сейчас в процессе проработки программы.Проще говоря, мы выработали для себя миссию: много лет ВТБ поддерживает знаковые институции в России, а теперь приносит русскую культуру и в страны-партнеры России.- Бизнес сегодня не просто про спонсирование, но про всестороннюю вовлеченность. Из вашего опыта это открытие центра "Зотов" в Москве два года назад, сейчас – реставрация Дома радио. Что планируете?- Когда говорим про "Зотов" и Дом радио, нужно понимать, что это проекты огромного масштаба. Для них требуются не только финансовые ресурсы, но очень профессиональные команды экспертов в разных областях. И, главное, нужно на старте хорошо осознавать, что ты будешь делать с проектом, за который берешься.Московский Хлебозавод №5, где мы создали центр конструктивизма "Зотов", - первый такой опыт ВТБ. Сегодня это точка притяжения не только Красной Пресни Москвы, и даже не только города. Команда "Зотов" вышла за границы столичного региона и делает проекты в регионах. На ПМЭФ-2024, например, подписали соглашение о сотрудничестве с транспортной группой FESCO – будем вместе делать проекты, популяризирующие конструктивизм и русский авангард, будем исследовать конструктивизм в регионах.Дом радио в Петербурге – это 12 500 квадратных метров культурного наследия. У здания на Итальянской (улице – ред.) своя неповторимая атмосфера. Я уже не говорю про его богатую историю и значение для города.В свое время Дом радио был закрытым объектом. После того, как ВТБ выкупил его, сюда из Перми переехал оркестр musicAeterna – с 2019 года здесь репетиционная база. Но здание не в лучшем состоянии. Надо понимать его историю: большая часть помещений неоднократно подвергалась перепланировкам, сегодня здесь сразу два исторических слоя – дореволюционный и советский. Мы хотим, чтобы оно, с одной стороны, сохранило свой характер, с другой – зажило новой жизнью, превратилось в точку притяжения для жителей северной столицы. Мы хотим создать "новый слой" в истории этого знакового объекта, сохранить исторические интерьеры и качественно дополнить их новыми функциями.При этом Дом радио будет максимально современной репетиционной базой musicAeterna. Техническое оснащение залов – важнейшая часть проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию. Вместе со специалистами по акустике и музыкантами архитекторы, разрабатывавшие проект, провели большую работу по наполнению залов современными решениями. В конце 2026 года, когда Дом радио вновь откроет свои двери, резиденты и гости смогут в полной мере наслаждаться звуком.- И в то же время ВТБ планирует создать в Петербурге концертный зал с нуля?- Все верно. На ПМЭФ подписали с правительством Санкт-Петербурга соглашение о намерениях по созданию концертно-театрального комплекса. Мы видим этот проект как площадку для выступления самых разных исполнителей на разные зрительские вкусы и предпочтения. Не хочется забегать вперед, мы пока обсуждаем параметры, очень многое зависит от акустиков. Могу сказать только предварительные расчеты: два зала, скорее всего, большой до 1800 мест и малый на 700 – 900 мест. Думаю, около года потребуется нам с городом на определение места строительства и архитектурного облика комплекса.- Кажется, что для ВТБ Петербург – особая точка притяжения в контексте спонсорских и благотворительных проектов.- Да, у нас в Петербурге много партнеров, но это объяснимо: Петербург – культурная столица, а сохранение культурного наследия – часть ДНК ВТБ.Это партнерские проекты, которые мы делаем совместно с Валерием Гергиевым, Теодором Курентзисом, крупнейшими музеями Санкт-Петербурга.Например, в этом году банк стал генеральным спонсором Русского музея, таким образом наше многолетнее сотрудничество расширилось. Буквально накануне ПМЭФ при поддержке ВТБ в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны", которая рассказывает об истории Романовых. Сделали проект "День Летнего сада" - впервые проходит в эти выходные 8-9 июня.Поддерживаем театральное искусство, огромное количество проектов реализуем с музеем Театрального и музыкального искусства – сейчас идет выставка "Лев Додин: жизнь человека", 7 июня открылась выставка "Балет. Притяжение".В каждом проекте мы с партнером обязательно делаем что-то, чтобы проект стал более интересным. Наша задача – повышать ценность искусства для посетителей, слушателей, зрителей, и мы инвестируем в эту работу много своей энергии.- ВТБ недавно объявил о старте интеграции РНКБ – банк перейдет под бренд ВТБ. А что с вашими проектами на полуострове? ВТБ поддерживал Киммерию еще до того, как Крым вернулся в состав России.- Поддержка музея Максимилиана Волошина "Киммерия" - один из тех проектов, которые находятся в зоне особого внимания главы ВТБ Андрея Леонидовича Костина. В общем-то благодаря его вовлеченности музей-заповедник выжил в 2000-е. С 2004 года и по сей день ВТБ системно поддерживает Киммерию.Особое внимание уделяем развитию инклюзивных программ, занимаемся проектом "Особый взгляд: код доступа – музей". Это ежегодная программа поездок в разные города Крыма людей с ограниченными возможностями по здоровью.- Инклюзия уже стала традиционным для бизнеса вектором социальной корпоративной ответственности. Осталось ли здесь поле для творчества?- Это, безусловно, одно из важнейших направлений и прекрасно, что инклюзия стала нормой для российского бизнеса. Креативность от этого точно не сокращается, тем более, что ребята с ограничениями по здоровью – сами большие креативщики. У нас, например, не первый год существует проект "Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих". Его авторы и герои – глухие и слабослышащие. Недавно, кстати, записывали подкаст в МХТ им. А.П. Чехова. И, знаете, экскурсия помогла слабослышащему мальчику, занятому в съемках и мечтавшему о театре, обрести себя и по сути определиться с профессией. Сейчас готовим уже следующий выпуск, он будет посвящен выставке к тысячелетию Суздаля - "Русский феникс. Суздальская земля". Ее тоже поддерживает ВТБ.Еще один яркий проект сделали недавно с Еврейским музеем. С коллегами у нас в целом реализуется большая программа по созданию доступной среды, а в декабре прошлого года сделали выставку "Юля": показали около 50 работ художницы Юлии Косульниковой из психоневрологического интерната в Ленинградской области. Ее работы – а она пишет окружающую жизнь – это нечто трогательное, искреннее, очень непосредственное.- Ваша вовлеченность в благотворительные проекты так же глубока?- Здесь мы идем по двум направления. С одной стороны, делаем комплексно собственные программы. Например, ВТБ больше 20 лет создает "Мир без слез". Это программа, в которой мы закупаем оборудование для детских больниц по всей России. С самого начала мы вышли за рамки простой поставки медоборудования, мы еще и делаем праздники для детей в больницах. Во время пандемии пришлось, конечно, несколько изменить подход, мы проводили онлайн-акции, но сейчас вернулись к офлайн-мероприятиям, и вместе с Хрюшей и Степашкой из программы "Спокойной ночи, малыши!" делаем праздники финансовой грамотности. А помогает известным героям наш новый герой – Айтиша.С другой стороны, мы реализуем активности в проектах партнеров, тем самым усиливая эффекты. Так, банк с 2020 года поддерживает Кроноцкий заповедник, и мы в том числе с радостью интегрируемся в их проекты. Когда коллеги из заповедника пришли к нам за поддержкой фильма "Огненный лис", мы не могли не поддержать. Два оператора более двух лет провели в экспедициях и создали документально-художественный фильм с просто сумасшедшими по своей красоте и исполнению кадрами. За первые прокатные недели "Огненный лис" стал самым кассовым российским фильмом о дикой природе. Прекрасный проект, помогающий популяризировать природу Камчатки.- Да, я смотрела, здорово. Считаете, экология – это тема не только для узкой аудитории, о ней тоже можно говорить широко?- Абсолютно. Вот вам еще один пример. Мы с прошлого года поддерживаем национальный парк "Земля леопарда" и стали хранителями целой семьи – мамы и трех котят. Недавно выбирали имя маме. Не представляете, какой был ажиотаж. Весь наш головной офис предлагал варианты – несколько совещаний проводили, сколько копий сломали. В итоге отдали на решение подписчикам социальных сетей ВТБ. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек! Теперь маму семейства зовут Герда, что означает "независимая", "решительная" и "стойкая". Получилась такая интересная добрая история. Кстати, из последних новостей: коллеги "Земли леопарда" недавно получили новую партию фотографий со скрытых лесных камер национального парка. И выяснилось, что Герда стала бабушкой! У ее котенка из второго выводка – самочки под номером Leo 234F – недавно родился свой малыш.- А вы чувствуете, благотворительность вообще отзывается у людей, у клиентов, партнеров?- Социология и аналитические исследования показывают, что за последние 20 лет в России кардинально выросла вовлеченность людей в благотворительность. Помогают осознанно и системно, руководствуются разными причинами, но считают важным этот вклад делать. Вы помните, недавно всем миром объявили сбор после теракта в Крокус-сити холле. Мы собирали деньги через фонд "ВТБ Страна", за несколько дней собрали более 160 миллионов рублей. Люди переводили и по 100 рублей, и по тысяче. Было несколько переводов от физических лиц сразу по миллиону. В сборе приняло участие более 204 тысяч человек. Много юридических лиц сделали перечисления, в том числе футбольные клубы "Динамо", "Сочи".Для фонда такой объем целевых пожертвований – непростая задача, они могут быть направлены исключительно на поддержку пострадавших от теракта, а вы сами помните, какие объемы пожертвований по всей стране собирались для жертв Крокуса. Мы анализировали, как поступить наиболее эффективно, и поняли, что нам необходимо сфокусироваться на детях. Это большая трагедия, много погибших, но мы должны думать о тех, кто остался в живых, но потерял опору – а это, прежде всего, дети, оставшиеся без родителей. Фонд "ВТБ-Страна" сфокусировался на целевой помощи в долгосрочной перспективе детям, лишившимся одного или двух родителей.- Расскажете подробнее?- Трагедия – всегда хрупкая зона для публичности. Лишний раз привлекать внимание к нашим подопечным – неправильно. Могу упомянуть одну из последних историй, где бабушка была не против и передавала слова благодарности жертвователям. У восьмилетней девочки в Крокусе погибла мама. Девочка занимается музыкой, у нее уже множество наград, она лауреат первой степени в номинации "Абсолютный слух" в Международной музыкальной олимпиаде, играет на фортепьяно и на скрипке, учится играть на виолончели и мечтает освоить в совершенстве все музыкальные инструменты. Фонд оплатил девочке проживание и обучение музыке и математике в двух детских лагерях на летний период, а также покупку удобной мебели для музыкальных занятий.В каждом конкретном случае мы действуем именно так - выясняем потребность, организовываем и оплачиваем лечение, восстановление, обучение в кружках и секциях, специализированные профессиональные курсы, обучение в вузах.
https://ria.ru/20240603/dni-1950167587.html
https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951322258.html
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интервью, санкт-петербург, россия
ПМЭФ-2024, Интервью, Санкт-Петербург, Россия

Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры

© Фото : пресс-служба ВТБСтарший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева
Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : пресс-служба ВТБ
Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева
Читать ria.ru в
Сохранение культурного наследия - часть ДНК ВТБ. Банк поддерживает театры и музеи, национальные парки, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. О том, как ВТБ создал центр "Зотов" в Москве, почему взялся за реставрацию Дома радио в Петербурге, зачем развивает инклюзивные программы и организовывает гастроли российских артистов в Китае, рассказала на ПМЭФ-2024 в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Цехмистренко старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
- Совсем недавно Петербургская филармония вернулась с китайских гастролей. Русская культура всегда интересовала китайцев. Можно ли сказать, что сейчас выступления российских исполнителей стали особенно актуальны и планируются ли еще туры?
- Русская культура действительно особо ценится в Китае. Мы все-таки соседи, нас связывает и география, и история. Во время пандемии гастроли прекратились, страна полностью закрылась и, конечно, у китайцев сформировался культурный голод. В прошлом году, в июне, мы организовали гастроли Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича – это был первый опыт, когда мы поддержали поездку в Китай нашего постоянного партнера. И успех, честно скажу, нас ошеломил: sold out за 1-2 дня во всех городах тура, абсолютный восторг залов, слезы счастья на глазах от Рахманинова… В этом году повторили гастроли – звучал Шостакович, Равель, Прокофьев, в Шанхае вместе с нашими музыкантами на сцене играл знаменитый китайский пианист Кун Сяндун. И вновь – абсолютный успех.
Очень тепло принимают Театр балета Бориса Эйфмана. В этом году повезем их второй раз. В планах на этот год гастроли музыкального коллектива musicAeterna и планируем поддержать китайские гастроли Большого театра – сейчас в процессе проработки программы.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Концерты, фестивали и выставки пройдут в дни ПМЭФ-2024
3 июня, 14:07
Проще говоря, мы выработали для себя миссию: много лет ВТБ поддерживает знаковые институции в России, а теперь приносит русскую культуру и в страны-партнеры России.
- Бизнес сегодня не просто про спонсирование, но про всестороннюю вовлеченность. Из вашего опыта это открытие центра "Зотов" в Москве два года назад, сейчас – реставрация Дома радио. Что планируете?
- Когда говорим про "Зотов" и Дом радио, нужно понимать, что это проекты огромного масштаба. Для них требуются не только финансовые ресурсы, но очень профессиональные команды экспертов в разных областях. И, главное, нужно на старте хорошо осознавать, что ты будешь делать с проектом, за который берешься.
Московский Хлебозавод №5, где мы создали центр конструктивизма "Зотов", - первый такой опыт ВТБ. Сегодня это точка притяжения не только Красной Пресни Москвы, и даже не только города. Команда "Зотов" вышла за границы столичного региона и делает проекты в регионах. На ПМЭФ-2024, например, подписали соглашение о сотрудничестве с транспортной группой FESCO – будем вместе делать проекты, популяризирующие конструктивизм и русский авангард, будем исследовать конструктивизм в регионах.
Дом радио в Петербурге – это 12 500 квадратных метров культурного наследия. У здания на Итальянской (улице – ред.) своя неповторимая атмосфера. Я уже не говорю про его богатую историю и значение для города.
В свое время Дом радио был закрытым объектом. После того, как ВТБ выкупил его, сюда из Перми переехал оркестр musicAeterna – с 2019 года здесь репетиционная база. Но здание не в лучшем состоянии. Надо понимать его историю: большая часть помещений неоднократно подвергалась перепланировкам, сегодня здесь сразу два исторических слоя – дореволюционный и советский. Мы хотим, чтобы оно, с одной стороны, сохранило свой характер, с другой – зажило новой жизнью, превратилось в точку притяжения для жителей северной столицы. Мы хотим создать "новый слой" в истории этого знакового объекта, сохранить исторические интерьеры и качественно дополнить их новыми функциями.
При этом Дом радио будет максимально современной репетиционной базой musicAeterna. Техническое оснащение залов – важнейшая часть проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию. Вместе со специалистами по акустике и музыкантами архитекторы, разрабатывавшие проект, провели большую работу по наполнению залов современными решениями. В конце 2026 года, когда Дом радио вновь откроет свои двери, резиденты и гости смогут в полной мере наслаждаться звуком.
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2024

Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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1 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.

Участница форума

Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании

Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.

Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время делового завтрака Сбера

На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 16
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.

Развитие инфраструктуры объектов культуры как драйвер развития экономики культуры государства

Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Работа форума

Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.

Честный бар, ПМЭФ-2024

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

Работа ПМЭФ-2024

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

Участница форума фотографируется у стенда Уралхима

Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.

Работа форума

Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.

Участницы форума

Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

Работа форума

Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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14 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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15 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Завершится форум в субботу, 8 июня.

Работа форума

Завершится форум в субботу, 8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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16 из 16

Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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1 из 16

Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 16

Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 16

На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 16

Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 16

Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 16

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 16

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 16

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 16

Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 16

Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 16

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 16

Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 16

Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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14 из 16

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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15 из 16

Завершится форум в субботу, 8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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16 из 16
- И в то же время ВТБ планирует создать в Петербурге концертный зал с нуля?
- Все верно. На ПМЭФ подписали с правительством Санкт-Петербурга соглашение о намерениях по созданию концертно-театрального комплекса. Мы видим этот проект как площадку для выступления самых разных исполнителей на разные зрительские вкусы и предпочтения. Не хочется забегать вперед, мы пока обсуждаем параметры, очень многое зависит от акустиков. Могу сказать только предварительные расчеты: два зала, скорее всего, большой до 1800 мест и малый на 700 – 900 мест. Думаю, около года потребуется нам с городом на определение места строительства и архитектурного облика комплекса.
- Кажется, что для ВТБ Петербург – особая точка притяжения в контексте спонсорских и благотворительных проектов.
- Да, у нас в Петербурге много партнеров, но это объяснимо: Петербург – культурная столица, а сохранение культурного наследия – часть ДНК ВТБ.
Это партнерские проекты, которые мы делаем совместно с Валерием Гергиевым, Теодором Курентзисом, крупнейшими музеями Санкт-Петербурга.
Например, в этом году банк стал генеральным спонсором Русского музея, таким образом наше многолетнее сотрудничество расширилось. Буквально накануне ПМЭФ при поддержке ВТБ в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны", которая рассказывает об истории Романовых. Сделали проект "День Летнего сада" - впервые проходит в эти выходные 8-9 июня.
Поддерживаем театральное искусство, огромное количество проектов реализуем с музеем Театрального и музыкального искусства – сейчас идет выставка "Лев Додин: жизнь человека", 7 июня открылась выставка "Балет. Притяжение".
В каждом проекте мы с партнером обязательно делаем что-то, чтобы проект стал более интересным. Наша задача – повышать ценность искусства для посетителей, слушателей, зрителей, и мы инвестируем в эту работу много своей энергии.
О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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1 из 11
© POOL | Перейти в медиабанк

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

Президент РФ Владимир Путин перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

Президент РФ во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

Участники на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

Первый заместитель генерального директора Компании Иннопрактика Наталья Попова и помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 11

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 11

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 11

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 11
- ВТБ недавно объявил о старте интеграции РНКБ – банк перейдет под бренд ВТБ. А что с вашими проектами на полуострове? ВТБ поддерживал Киммерию еще до того, как Крым вернулся в состав России.
- Поддержка музея Максимилиана Волошина "Киммерия" - один из тех проектов, которые находятся в зоне особого внимания главы ВТБ Андрея Леонидовича Костина. В общем-то благодаря его вовлеченности музей-заповедник выжил в 2000-е. С 2004 года и по сей день ВТБ системно поддерживает Киммерию.
Особое внимание уделяем развитию инклюзивных программ, занимаемся проектом "Особый взгляд: код доступа – музей". Это ежегодная программа поездок в разные города Крыма людей с ограниченными возможностями по здоровью.
- Инклюзия уже стала традиционным для бизнеса вектором социальной корпоративной ответственности. Осталось ли здесь поле для творчества?
- Это, безусловно, одно из важнейших направлений и прекрасно, что инклюзия стала нормой для российского бизнеса. Креативность от этого точно не сокращается, тем более, что ребята с ограничениями по здоровью – сами большие креативщики. У нас, например, не первый год существует проект "Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих". Его авторы и герои – глухие и слабослышащие. Недавно, кстати, записывали подкаст в МХТ им. А.П. Чехова. И, знаете, экскурсия помогла слабослышащему мальчику, занятому в съемках и мечтавшему о театре, обрести себя и по сути определиться с профессией. Сейчас готовим уже следующий выпуск, он будет посвящен выставке к тысячелетию Суздаля - "Русский феникс. Суздальская земля". Ее тоже поддерживает ВТБ.
Еще один яркий проект сделали недавно с Еврейским музеем. С коллегами у нас в целом реализуется большая программа по созданию доступной среды, а в декабре прошлого года сделали выставку "Юля": показали около 50 работ художницы Юлии Косульниковой из психоневрологического интерната в Ленинградской области. Ее работы – а она пишет окружающую жизнь – это нечто трогательное, искреннее, очень непосредственное.
- Ваша вовлеченность в благотворительные проекты так же глубока?
- Здесь мы идем по двум направления. С одной стороны, делаем комплексно собственные программы. Например, ВТБ больше 20 лет создает "Мир без слез". Это программа, в которой мы закупаем оборудование для детских больниц по всей России. С самого начала мы вышли за рамки простой поставки медоборудования, мы еще и делаем праздники для детей в больницах. Во время пандемии пришлось, конечно, несколько изменить подход, мы проводили онлайн-акции, но сейчас вернулись к офлайн-мероприятиям, и вместе с Хрюшей и Степашкой из программы "Спокойной ночи, малыши!" делаем праздники финансовой грамотности. А помогает известным героям наш новый герой – Айтиша.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве
Вчера, 13:25
С другой стороны, мы реализуем активности в проектах партнеров, тем самым усиливая эффекты. Так, банк с 2020 года поддерживает Кроноцкий заповедник, и мы в том числе с радостью интегрируемся в их проекты. Когда коллеги из заповедника пришли к нам за поддержкой фильма "Огненный лис", мы не могли не поддержать. Два оператора более двух лет провели в экспедициях и создали документально-художественный фильм с просто сумасшедшими по своей красоте и исполнению кадрами. За первые прокатные недели "Огненный лис" стал самым кассовым российским фильмом о дикой природе. Прекрасный проект, помогающий популяризировать природу Камчатки.
- Да, я смотрела, здорово. Считаете, экология – это тема не только для узкой аудитории, о ней тоже можно говорить широко?
- Абсолютно. Вот вам еще один пример. Мы с прошлого года поддерживаем национальный парк "Земля леопарда" и стали хранителями целой семьи – мамы и трех котят. Недавно выбирали имя маме. Не представляете, какой был ажиотаж. Весь наш головной офис предлагал варианты – несколько совещаний проводили, сколько копий сломали. В итоге отдали на решение подписчикам социальных сетей ВТБ. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек! Теперь маму семейства зовут Герда, что означает "независимая", "решительная" и "стойкая". Получилась такая интересная добрая история. Кстати, из последних новостей: коллеги "Земли леопарда" недавно получили новую партию фотографий со скрытых лесных камер национального парка. И выяснилось, что Герда стала бабушкой! У ее котенка из второго выводка – самочки под номером Leo 234F – недавно родился свой малыш.
- А вы чувствуете, благотворительность вообще отзывается у людей, у клиентов, партнеров?
- Социология и аналитические исследования показывают, что за последние 20 лет в России кардинально выросла вовлеченность людей в благотворительность. Помогают осознанно и системно, руководствуются разными причинами, но считают важным этот вклад делать. Вы помните, недавно всем миром объявили сбор после теракта в Крокус-сити холле. Мы собирали деньги через фонд "ВТБ Страна", за несколько дней собрали более 160 миллионов рублей. Люди переводили и по 100 рублей, и по тысяче. Было несколько переводов от физических лиц сразу по миллиону. В сборе приняло участие более 204 тысяч человек. Много юридических лиц сделали перечисления, в том числе футбольные клубы "Динамо", "Сочи".
Для фонда такой объем целевых пожертвований – непростая задача, они могут быть направлены исключительно на поддержку пострадавших от теракта, а вы сами помните, какие объемы пожертвований по всей стране собирались для жертв Крокуса. Мы анализировали, как поступить наиболее эффективно, и поняли, что нам необходимо сфокусироваться на детях. Это большая трагедия, много погибших, но мы должны думать о тех, кто остался в живых, но потерял опору – а это, прежде всего, дети, оставшиеся без родителей. Фонд "ВТБ-Страна" сфокусировался на целевой помощи в долгосрочной перспективе детям, лишившимся одного или двух родителей.
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Костин заявил, что с удовольствием будет платить больший налог
6 июня, 17:36
- Расскажете подробнее?
- Трагедия – всегда хрупкая зона для публичности. Лишний раз привлекать внимание к нашим подопечным – неправильно. Могу упомянуть одну из последних историй, где бабушка была не против и передавала слова благодарности жертвователям. У восьмилетней девочки в Крокусе погибла мама. Девочка занимается музыкой, у нее уже множество наград, она лауреат первой степени в номинации "Абсолютный слух" в Международной музыкальной олимпиаде, играет на фортепьяно и на скрипке, учится играть на виолончели и мечтает освоить в совершенстве все музыкальные инструменты. Фонд оплатил девочке проживание и обучение музыке и математике в двух детских лагерях на летний период, а также покупку удобной мебели для музыкальных занятий.
В каждом конкретном случае мы действуем именно так - выясняем потребность, организовываем и оплачиваем лечение, восстановление, обучение в кружках и секциях, специализированные профессиональные курсы, обучение в вузах.
 
ПМЭФ-2024ИнтервьюСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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