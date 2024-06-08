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Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры

Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры - РИА Новости, 08.06.2024

Наталья Кочнева: нести русскую культуру в страны-партнеры

Сохранение культурного наследия - часть ДНК ВТБ. Банк поддерживает театры и музеи, национальные парки, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. О... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:13

2024-06-08T12:13

2024-06-08T12:13

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Сохранение культурного наследия - часть ДНК ВТБ. Банк поддерживает театры и музеи, национальные парки, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. О том, как ВТБ создал центр "Зотов" в Москве, почему взялся за реставрацию Дома радио в Петербурге, зачем развивает инклюзивные программы и организовывает гастроли российских артистов в Китае, рассказала на ПМЭФ-2024 в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Цехмистренко старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.- Совсем недавно Петербургская филармония вернулась с китайских гастролей. Русская культура всегда интересовала китайцев. Можно ли сказать, что сейчас выступления российских исполнителей стали особенно актуальны и планируются ли еще туры?- Русская культура действительно особо ценится в Китае. Мы все-таки соседи, нас связывает и география, и история. Во время пандемии гастроли прекратились, страна полностью закрылась и, конечно, у китайцев сформировался культурный голод. В прошлом году, в июне, мы организовали гастроли Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича – это был первый опыт, когда мы поддержали поездку в Китай нашего постоянного партнера. И успех, честно скажу, нас ошеломил: sold out за 1-2 дня во всех городах тура, абсолютный восторг залов, слезы счастья на глазах от Рахманинова… В этом году повторили гастроли – звучал Шостакович, Равель, Прокофьев, в Шанхае вместе с нашими музыкантами на сцене играл знаменитый китайский пианист Кун Сяндун. И вновь – абсолютный успех.Очень тепло принимают Театр балета Бориса Эйфмана. В этом году повезем их второй раз. В планах на этот год гастроли музыкального коллектива musicAeterna и планируем поддержать китайские гастроли Большого театра – сейчас в процессе проработки программы.Проще говоря, мы выработали для себя миссию: много лет ВТБ поддерживает знаковые институции в России, а теперь приносит русскую культуру и в страны-партнеры России.- Бизнес сегодня не просто про спонсирование, но про всестороннюю вовлеченность. Из вашего опыта это открытие центра "Зотов" в Москве два года назад, сейчас – реставрация Дома радио. Что планируете?- Когда говорим про "Зотов" и Дом радио, нужно понимать, что это проекты огромного масштаба. Для них требуются не только финансовые ресурсы, но очень профессиональные команды экспертов в разных областях. И, главное, нужно на старте хорошо осознавать, что ты будешь делать с проектом, за который берешься.Московский Хлебозавод №5, где мы создали центр конструктивизма "Зотов", - первый такой опыт ВТБ. Сегодня это точка притяжения не только Красной Пресни Москвы, и даже не только города. Команда "Зотов" вышла за границы столичного региона и делает проекты в регионах. На ПМЭФ-2024, например, подписали соглашение о сотрудничестве с транспортной группой FESCO – будем вместе делать проекты, популяризирующие конструктивизм и русский авангард, будем исследовать конструктивизм в регионах.Дом радио в Петербурге – это 12 500 квадратных метров культурного наследия. У здания на Итальянской (улице – ред.) своя неповторимая атмосфера. Я уже не говорю про его богатую историю и значение для города.В свое время Дом радио был закрытым объектом. После того, как ВТБ выкупил его, сюда из Перми переехал оркестр musicAeterna – с 2019 года здесь репетиционная база. Но здание не в лучшем состоянии. Надо понимать его историю: большая часть помещений неоднократно подвергалась перепланировкам, сегодня здесь сразу два исторических слоя – дореволюционный и советский. Мы хотим, чтобы оно, с одной стороны, сохранило свой характер, с другой – зажило новой жизнью, превратилось в точку притяжения для жителей северной столицы. Мы хотим создать "новый слой" в истории этого знакового объекта, сохранить исторические интерьеры и качественно дополнить их новыми функциями.При этом Дом радио будет максимально современной репетиционной базой musicAeterna. Техническое оснащение залов – важнейшая часть проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию. Вместе со специалистами по акустике и музыкантами архитекторы, разрабатывавшие проект, провели большую работу по наполнению залов современными решениями. В конце 2026 года, когда Дом радио вновь откроет свои двери, резиденты и гости смогут в полной мере наслаждаться звуком.- И в то же время ВТБ планирует создать в Петербурге концертный зал с нуля?- Все верно. На ПМЭФ подписали с правительством Санкт-Петербурга соглашение о намерениях по созданию концертно-театрального комплекса. Мы видим этот проект как площадку для выступления самых разных исполнителей на разные зрительские вкусы и предпочтения. Не хочется забегать вперед, мы пока обсуждаем параметры, очень многое зависит от акустиков. Могу сказать только предварительные расчеты: два зала, скорее всего, большой до 1800 мест и малый на 700 – 900 мест. Думаю, около года потребуется нам с городом на определение места строительства и архитектурного облика комплекса.- Кажется, что для ВТБ Петербург – особая точка притяжения в контексте спонсорских и благотворительных проектов.- Да, у нас в Петербурге много партнеров, но это объяснимо: Петербург – культурная столица, а сохранение культурного наследия – часть ДНК ВТБ.Это партнерские проекты, которые мы делаем совместно с Валерием Гергиевым, Теодором Курентзисом, крупнейшими музеями Санкт-Петербурга.Например, в этом году банк стал генеральным спонсором Русского музея, таким образом наше многолетнее сотрудничество расширилось. Буквально накануне ПМЭФ при поддержке ВТБ в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны", которая рассказывает об истории Романовых. Сделали проект "День Летнего сада" - впервые проходит в эти выходные 8-9 июня.Поддерживаем театральное искусство, огромное количество проектов реализуем с музеем Театрального и музыкального искусства – сейчас идет выставка "Лев Додин: жизнь человека", 7 июня открылась выставка "Балет. Притяжение".В каждом проекте мы с партнером обязательно делаем что-то, чтобы проект стал более интересным. Наша задача – повышать ценность искусства для посетителей, слушателей, зрителей, и мы инвестируем в эту работу много своей энергии.- ВТБ недавно объявил о старте интеграции РНКБ – банк перейдет под бренд ВТБ. А что с вашими проектами на полуострове? ВТБ поддерживал Киммерию еще до того, как Крым вернулся в состав России.- Поддержка музея Максимилиана Волошина "Киммерия" - один из тех проектов, которые находятся в зоне особого внимания главы ВТБ Андрея Леонидовича Костина. В общем-то благодаря его вовлеченности музей-заповедник выжил в 2000-е. С 2004 года и по сей день ВТБ системно поддерживает Киммерию.Особое внимание уделяем развитию инклюзивных программ, занимаемся проектом "Особый взгляд: код доступа – музей". Это ежегодная программа поездок в разные города Крыма людей с ограниченными возможностями по здоровью.- Инклюзия уже стала традиционным для бизнеса вектором социальной корпоративной ответственности. Осталось ли здесь поле для творчества?- Это, безусловно, одно из важнейших направлений и прекрасно, что инклюзия стала нормой для российского бизнеса. Креативность от этого точно не сокращается, тем более, что ребята с ограничениями по здоровью – сами большие креативщики. У нас, например, не первый год существует проект "Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих". Его авторы и герои – глухие и слабослышащие. Недавно, кстати, записывали подкаст в МХТ им. А.П. Чехова. И, знаете, экскурсия помогла слабослышащему мальчику, занятому в съемках и мечтавшему о театре, обрести себя и по сути определиться с профессией. Сейчас готовим уже следующий выпуск, он будет посвящен выставке к тысячелетию Суздаля - "Русский феникс. Суздальская земля". Ее тоже поддерживает ВТБ.Еще один яркий проект сделали недавно с Еврейским музеем. С коллегами у нас в целом реализуется большая программа по созданию доступной среды, а в декабре прошлого года сделали выставку "Юля": показали около 50 работ художницы Юлии Косульниковой из психоневрологического интерната в Ленинградской области. Ее работы – а она пишет окружающую жизнь – это нечто трогательное, искреннее, очень непосредственное.- Ваша вовлеченность в благотворительные проекты так же глубока?- Здесь мы идем по двум направления. С одной стороны, делаем комплексно собственные программы. Например, ВТБ больше 20 лет создает "Мир без слез". Это программа, в которой мы закупаем оборудование для детских больниц по всей России. С самого начала мы вышли за рамки простой поставки медоборудования, мы еще и делаем праздники для детей в больницах. Во время пандемии пришлось, конечно, несколько изменить подход, мы проводили онлайн-акции, но сейчас вернулись к офлайн-мероприятиям, и вместе с Хрюшей и Степашкой из программы "Спокойной ночи, малыши!" делаем праздники финансовой грамотности. А помогает известным героям наш новый герой – Айтиша.С другой стороны, мы реализуем активности в проектах партнеров, тем самым усиливая эффекты. Так, банк с 2020 года поддерживает Кроноцкий заповедник, и мы в том числе с радостью интегрируемся в их проекты. Когда коллеги из заповедника пришли к нам за поддержкой фильма "Огненный лис", мы не могли не поддержать. Два оператора более двух лет провели в экспедициях и создали документально-художественный фильм с просто сумасшедшими по своей красоте и исполнению кадрами. За первые прокатные недели "Огненный лис" стал самым кассовым российским фильмом о дикой природе. Прекрасный проект, помогающий популяризировать природу Камчатки.- Да, я смотрела, здорово. Считаете, экология – это тема не только для узкой аудитории, о ней тоже можно говорить широко?- Абсолютно. Вот вам еще один пример. Мы с прошлого года поддерживаем национальный парк "Земля леопарда" и стали хранителями целой семьи – мамы и трех котят. Недавно выбирали имя маме. Не представляете, какой был ажиотаж. Весь наш головной офис предлагал варианты – несколько совещаний проводили, сколько копий сломали. В итоге отдали на решение подписчикам социальных сетей ВТБ. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек! Теперь маму семейства зовут Герда, что означает "независимая", "решительная" и "стойкая". Получилась такая интересная добрая история. Кстати, из последних новостей: коллеги "Земли леопарда" недавно получили новую партию фотографий со скрытых лесных камер национального парка. И выяснилось, что Герда стала бабушкой! У ее котенка из второго выводка – самочки под номером Leo 234F – недавно родился свой малыш.- А вы чувствуете, благотворительность вообще отзывается у людей, у клиентов, партнеров?- Социология и аналитические исследования показывают, что за последние 20 лет в России кардинально выросла вовлеченность людей в благотворительность. Помогают осознанно и системно, руководствуются разными причинами, но считают важным этот вклад делать. Вы помните, недавно всем миром объявили сбор после теракта в Крокус-сити холле. Мы собирали деньги через фонд "ВТБ Страна", за несколько дней собрали более 160 миллионов рублей. Люди переводили и по 100 рублей, и по тысяче. Было несколько переводов от физических лиц сразу по миллиону. В сборе приняло участие более 204 тысяч человек. Много юридических лиц сделали перечисления, в том числе футбольные клубы "Динамо", "Сочи".Для фонда такой объем целевых пожертвований – непростая задача, они могут быть направлены исключительно на поддержку пострадавших от теракта, а вы сами помните, какие объемы пожертвований по всей стране собирались для жертв Крокуса. Мы анализировали, как поступить наиболее эффективно, и поняли, что нам необходимо сфокусироваться на детях. Это большая трагедия, много погибших, но мы должны думать о тех, кто остался в живых, но потерял опору – а это, прежде всего, дети, оставшиеся без родителей. Фонд "ВТБ-Страна" сфокусировался на целевой помощи в долгосрочной перспективе детям, лишившимся одного или двух родителей.- Расскажете подробнее?- Трагедия – всегда хрупкая зона для публичности. Лишний раз привлекать внимание к нашим подопечным – неправильно. Могу упомянуть одну из последних историй, где бабушка была не против и передавала слова благодарности жертвователям. У восьмилетней девочки в Крокусе погибла мама. Девочка занимается музыкой, у нее уже множество наград, она лауреат первой степени в номинации "Абсолютный слух" в Международной музыкальной олимпиаде, играет на фортепьяно и на скрипке, учится играть на виолончели и мечтает освоить в совершенстве все музыкальные инструменты. Фонд оплатил девочке проживание и обучение музыке и математике в двух детских лагерях на летний период, а также покупку удобной мебели для музыкальных занятий.В каждом конкретном случае мы действуем именно так - выясняем потребность, организовываем и оплачиваем лечение, восстановление, обучение в кружках и секциях, специализированные профессиональные курсы, обучение в вузах.

https://ria.ru/20240603/dni-1950167587.html

https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951322258.html

https://ria.ru/20240606/kostin-1951096097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, санкт-петербург, россия