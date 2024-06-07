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Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:36 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/forum-1951438064.html
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре - РИА Новости, 07.06.2024
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре
В Санкт-Петербурге прошел третий день работы Международного экономического форума. Запоминающиеся события ПМЭФ — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 07.06.2024
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пмэф-2024
евразийский экономический союз
герман греф
мария захарова
африка
санкт-петербург
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В Санкт-Петербурге прошел третий день работы Международного экономического форума. Запоминающиеся события ПМЭФ — в фотоленте ria.ru.
африка
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фото, фото, евразийский экономический союз, герман греф, мария захарова, африка, санкт-петербург, россия, владимир путин
Фото, ПМЭФ-2024, Евразийский экономический союз, Герман Греф, Мария Захарова, Африка, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин

Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге прошел третий день работы Международного экономического форума. Запоминающиеся события ПМЭФ — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2024

Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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1 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.

Участница форума

Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании

Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.

Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время делового завтрака Сбера

На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 16
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.

Развитие инфраструктуры объектов культуры как драйвер развития экономики культуры государства

Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Работа форума

Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.

Честный бар, ПМЭФ-2024

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

Работа ПМЭФ-2024

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

Участница форума фотографируется у стенда Уралхима

Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.

Работа форума

Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.

Участницы форума

Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

Работа форума

Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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14 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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15 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Завершится форум в субботу, 8 июня.

Работа форума

Завершится форум в субботу, 8 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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16 из 16
 
ПМЭФ-2024ФотоЕвразийский экономический союзГерман ГрефМария ЗахароваАфрикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир Путин
 
 
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