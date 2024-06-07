Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре

Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.
Центральное место в программе форума заняло пленарное заседание.
Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.
Владимир Путин вместе с приглашенными гостями обсудил современные тенденции в экономике.
Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.
Также Путин дал оценку состояния российской экономики и обозначил контуры структурных сдвигов в ней.
На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.
На полях ПМЭФ состоялся Деловой завтрак Сбера, где выступил его глава Герман Греф.
Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.
Кроме того, на форуме обсудили развитие инфраструктуры культурных объектов.
Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
Программа международного трека ПМЭФ включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.
Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими продукты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для СМИ.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
Всего форум посетили более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.
Зарубежные гости съехались практически со всех континентов.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.
Иностранные участники всячески подчеркивают национальный колорит.
Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
Ожидается, что делегаты подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
Завершится форум в субботу, 8 июня.