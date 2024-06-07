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Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре

Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре - РИА Новости, 07.06.2024

Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре

В Санкт-Петербурге прошел третий день работы Международного экономического форума. Запоминающиеся события ПМЭФ — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:36

2024-06-07T17:36

2024-06-07T17:36

фото

пмэф-2024

евразийский экономический союз

герман греф

мария захарова

африка

санкт-петербург

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В Санкт-Петербурге прошел третий день работы Международного экономического форума. Запоминающиеся события ПМЭФ — в фотоленте ria.ru.

африка

санкт-петербург

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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