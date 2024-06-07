https://ria.ru/20240607/zasedanie-1951448104.html

О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ

О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание. Кадры с масштабного события — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:10

2024-06-07T18:10

2024-06-07T18:10

фото

пмэф-2024

владимир путин

боливия

россия

украина

сергей караганов

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На Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание. Кадры с масштабного события — в фотоленте ria.ru.

боливия

россия

украина

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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