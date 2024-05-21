https://ria.ru/20240521/svinina-1947520731.html
Казахстан с 22 мая разрешил ввоз свинины из 33 регионов России
Казахстан с 22 мая разрешил ввоз свинины из 33 регионов России - РИА Новости, 21.05.2024
Казахстан с 22 мая разрешил ввоз свинины из 33 регионов России
Казахстан с 22 мая разрешает ввоз и транзит в/через республику свиней и свиноводческой продукции из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России, РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:57
2024-05-21T19:57
2024-05-21T19:57
экономика
здоровье - общество
казахстан
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Казахстан с 22 мая разрешает ввоз и транзит в/через республику свиней и свиноводческой продукции из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России, сообщает Россельхознадзор. Этот вопрос обсуждался в рамках переговоров между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным. "Главным итогом встречи стала отмена ограничений с 22 мая на ввоз и транзит в/через Казахстан с 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России следующих товаров... живых свиней и спермы хряков... свинины, в том числе мяса диких кабанов и продуктов его переработки, не прошедших тепловую обработку", - говорится в сообщении. Ограничения снимаются также с кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных; кормов и кормовых добавок для животных животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы; бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. В ведомстве отмечают, что продолжат прорабатывать с ветеринарной службой Казахстана вопрос отмены временных ограничений по африканской чуме свиней с 27 регионов России, свободных от указанной болезни, а также с 42 субъектов страны, в отношении которых неправомерно введен запрет на транзит российской свиноводческой продукции по территории Казахстана. Кроме того, стороны в очередной раз обсудили важность интеграции информационных систем. Данкверт и Бердалин договорились о проведении техническими специалистами переговоров для организации соответствующей работы. Казахстанские коллеги ожидают визит российских представителей для оказания консультативной помощи.
https://ria.ru/20230920/achs-1897585845.html
https://ria.ru/20240419/pomosch-1941089685.html
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экономика, здоровье - общество, казахстан, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Здоровье - Общество, Казахстан, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Казахстан с 22 мая разрешил ввоз свинины из 33 регионов России
Россельхознадзор: Казахстан разрешил ввоз свиней и свинины из 33 регионов России
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Казахстан с 22 мая разрешает ввоз и транзит в/через республику свиней и свиноводческой продукции из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России, сообщает Россельхознадзор.
Этот вопрос обсуждался в рамках переговоров между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом
с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным.
"Главным итогом встречи стала отмена ограничений с 22 мая на ввоз и транзит в/через Казахстан с 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России следующих товаров... живых свиней и спермы хряков... свинины, в том числе мяса диких кабанов и продуктов его переработки, не прошедших тепловую обработку", - говорится в сообщении.
Ограничения снимаются также с кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных; кормов и кормовых добавок для животных животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы; бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.
В ведомстве отмечают, что продолжат прорабатывать с ветеринарной службой Казахстана вопрос отмены временных ограничений по африканской чуме свиней с 27 регионов России, свободных от указанной болезни, а также с 42 субъектов страны, в отношении которых неправомерно введен запрет на транзит российской свиноводческой продукции по территории Казахстана.
Кроме того, стороны в очередной раз обсудили важность интеграции информационных систем. Данкверт и Бердалин договорились о проведении техническими специалистами переговоров для организации соответствующей работы. Казахстанские коллеги ожидают визит российских представителей для оказания консультативной помощи.