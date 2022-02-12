https://ria.ru/20220212/tayna-1772430520.html

Врачебная тайна: как наказывается разглашение и когда оно разрешено

Врачебная тайна: составляющие, ответственность за разглашение сведений

Врачебная тайна: как наказывается разглашение и когда оно разрешено

Врачебная тайна - сведения о пациенте, полученные в процессе оказания медицинской помощи. Из чего состоит это понятие, какую ответственность за разглашение... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:03

2022-02-12T13:03

2022-02-12T13:03

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачебная тайна - сведения о пациенте, полученные в процессе оказания медицинской помощи. Из чего состоит это понятие, какую ответственность за разглашение врачебной тайны предусматривает законодательство РФ, по каким статьям можно привлечь медработника. Мнение юристов и врачей о законном регулировании вопроса, - в материале РИА Новости.Врачебная тайнаВрачебная тайна – это любая информация, связанная с состоянием здоровья человека, которая становится известна медработнику, в том числе и сведения о самом факте обращения за медицинской помощью.Законное регулированиеОсновой правового регулирования врачебной тайны является Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188, согласно которому врачебная тайна отнесена к сведениям конфиденциального характера, а также Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"."Наиболее общие основы врачебной тайны заложены в статьях 23 и 24 Конституции РФ, в которых указано право человека на защиту личной тайны и недопустимости распространения информации без его согласия. Ч.1 ст.150 и ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ определяют гражданские способы защиты такой тайны и компенсации за ее нарушение. Статья 10 Закона №152-ФЗ "О персональных данных" относит врачебную тайну к специальной категории персональных данных, требующих особой защиты", - отмечает Антон Палюлин, юрист, судебный эксперт, управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры"."Отсылки к врачебной тайне есть и в иных нормативных актах, например, ст. 9 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” содержит в себе указание, что сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну. Также ссылки на врачебную тайну содержатся в сугубо медицинских правовых актах, таких как Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 “О трансплантации органов и (или) тканей человека" (ст. 14) и гражданских документах (Семейный кодекс РФ)”, - добавляет Иван Бычков, руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов "Де-юре".Составляющие сведенияНе только факт госпитализации пациента в стационар, но и обращение в поликлинику, вызов бригады скорой помощи, участкового терапевта или педиатра относятся к врачебной тайне."Даже обычный звонок в поликлинику можно расценивать как факт обращения за медпомощью, а следовательно, это тоже попадает под понятие врачебной тайны. Сюда же входит информация о состоянии здоровья пациента, диагнозах, данные лабораторного и инструментального обследования, любая личная информация, которую медики могли получить в результате оказания медицинской помощи пациенту. То есть это могут быть сведения и немедицинского характера", - объясняет Дмитрий Владимиров, врач акушер-гинеколог, хирург городской больницы №1 им. Н.И. Пирогова.По словам Антона Герасимова, хирурга-имплантолога, кандидата медицинских наук, преподавателя ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, врачебная тайна является более широким понятием, нежели персональные данные. Например, рентгеновский снимок без имени, фамилии, даты рождения, иных пометок уже не является персональными данными, но все еще относится к врачебной тайне. С одной стороны пациент защищен законом. А с другой, это выводит из правового поля ретроспективные исследования и ряд иных научных и учебных активностей."Приведу пример из практики: в ходе научных исследований появилась гипотеза, подтвердив которую, можно повысить качество оказания медицинской помощи. Для подтверждения гипотезы нужно проанализировать рентгеновские снимки пациентов, которые прошли лечение десять лет назад, но связаться с ними для получения согласия уже невозможно. Проанализировав данные и разработав новый способ лечения, мы не можем опубликовать научную статью, содержащую эти обезличенные снимки или показать их на лекции молодым врачам. Очевидно, что в вопросах научного и учебного процессов мы имеем дело с избыточной строгостью закона", - добавил эксперт.Разглашение врачебной тайныОгласка конфиденциальной информации может произойти письменно, устно, в том числе с использованием информационных сетей, в ходе учебного процесса, публикации научных статей, при разговоре в присутствии посторонних лиц."Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается в том числе и после смерти человека (основание: ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")", - предупреждает адвокат Сергей Агапов."В подавляющем большинстве случаев все происходит по неосторожности персонала. И нарушить тайну намного проще, чем многие предполагают. Разглашением может быть сочтена даже фраза "вы здоровы" в присутствии третьих лиц или любое предположение о здоровье, даже если оно никак не связано с реальным состоянием дел", - объясняет Антон Герасимов."Самое распространённое явление - это передача информации медицинскими работниками третьим лицам. Как часто это бывает, по телефону в больницу звонит некий человек и представляется родственником пациента. В этом случае, как правило, врачебная тайна раскрывается медиком неумышленно", - добавляет Дмитрий Владимиров.Все, что связано с врачебной тайной, жестко регламентируется российским законодательством. Но это вопрос не только внешнего контроля, но и приверженности самих сотрудников медицинских организаций определенным ценностям и принципам. Существует международная инициатива Ethical Principles in Health Care, к которой присоединились некоторые российские клиники. "Один из ее принципов гласит: участник принимает соответствующие административные, технические и физические меры, чтобы гарантировать, что информация хранится в безопасности, является точной, полной, неподдельной и недоступной для лиц, не уполномоченных на доступ к ней", - отмечает Евгений Туголуков, основатель группы компаний "Медскан".ОтветственностьНарушение закона о врачебной тайне влечет за собой правовые последствия.ДисциплинарнаяНа основании ст. 90 Трудового кодекса РФ лица, виновные в нарушении законодательства в области персональных данных, могут быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. К дисциплинарным взысканиям относятся замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.ГражданскаяНа основании ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации неприкосновенность частной жизни и личная тайна относятся к нематериальным благам и подлежат защите в соответствии с законодательством. На нарушителя может быть возложена обязанность денежной компенсации морального вреда."При определении размеров компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред", - отмечает Сергей Агапов.АдминистративнаяГражданин вправе обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с разглашением информации с ограниченным доступом (ст. 13.14, ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ).Так, разглашение конфиденциальной информации лицом, получившим доступ к ней в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей (за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 и статьей 17.13 Кодекса), наказывается административным штрафом для граждан - в размере от пяти до десяти тысяч рублей, для на должностных лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацией на срок до трех лет; для юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей, пояснил Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы.УголовнаяНаиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."Гражданин вправе обратиться в Следственный комитет РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ; пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ)", - объясняет Александр Спиридонов.В каких случаях разглашаетсяЗакон предусматривает случаи, когда врачебная тайна может быть разглашена.С разрешения пациентаС согласия пациента допускается разглашение сведений, составляющих его врачебную тайну, близким родственникам и всем, кого гражданин указал в добровольном согласии на врачебное вмешательство."С письменного согласия сведения можно разглашать с целью проведения медицинского обследования и лечения, проведения научных исследований и публикаций в научных изданиях, а также в учебном процессе", - отмечает Антон Герасимов."Письменное согласие встречается и на первых этапах наблюдения за беременностью: женщина подписывает согласие о постановке на учет в конкретном заведении и подтверждает, кому можно доверить информацию о ее здоровье, если с ней что-то произойдет", - добавляет Анна Кутасова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники Remedi.Без разрешения пациентаСуществует ряд исключений, при которых допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя.По словам адвоката Елены Мадеевой, к таким случаям относятся:"В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июня 2021 г. № 664 медицинские организации передают в территориальные органы МВД РФ сведения о пациентах, если им был нанесен вред в результате противоправных действий других лиц или гражданин не в состоянии сообщить данные о себе", - добавляет Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры".Если пациент умерПравило о сохранении врачебной тайны действует и в случае смерти гражданина."П. 3.1. ст. 13 ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” гласит, что после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну близким родственникам и всем, кого он указал в письменном согласии или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство", - рассказывает Вадим Дигин, управляющий партнер юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры"."До 2020 года медицинские учреждения отказывались выдавать какие-либо сведения, входящие во врачебную тайну, если не было письменного согласия, данного пациентом при жизни. Однако сейчас практика по истребованию сведений из медицинских учреждений кардинально изменилась в связи с опубликованной 13.01.2020 позицией Конституционного суда РФ, который в своем постановлении №1-П признал положения частей 2, 3 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не соответствующими Конституции РФ. Суд указал на необходимость внесения в закон норм, позволяющих определять условия и порядок доступа к медицинским документам умершего пациента, а до момента изменения закона наделил членов семьи умершего правом получать сведения из медицинских документов, находящихся в учреждениях", - говорит Иван Бычков.

https://ria.ru/20201122/biodannye-1585772214.html

https://ria.ru/20200401/1569453265.html

https://ria.ru/20200319/1568837167.html

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