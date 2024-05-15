https://ria.ru/20240515/otmena-1944110653.html

Мягкая сила или угроза порядку? Отменяют ли в мире русскую культуру

Мягкая сила русских

Мягкая сила или угроза порядку? Отменяют ли в мире русскую культуру

Швейцария отказалась провести концерт Анны Нетребко, в Корее не дали выступить балерине Светлане Захаровой. О том, как еще пытаются истребить "русский дух", — в РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:10

2024-05-15T09:10

2024-05-15T09:18

культура

большой театр

метрополитен-опера

анна нетребко

илзе лиепа

светлана захарова

россия

литва

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Швейцария отказалась провести концерт Анны Нетребко, в Корее не дали выступить балерине Светлане Захаровой. О том, как еще пытаются истребить "русский дух", — в материале РИА Новости.Люцерн против оперыКонцерт оперной певицы Анны Нетребко должен был пройти 1 июня в Люцерне (Швейцария). Но организатор — Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL) — посчитал его проведение небезопасным. "KKL Люцерна не предоставит площадку для концерта Анны Нетребко 1 июня 2024 года. Общественное восприятие солистки остается противоречивым. Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку. По этой причине кантональные и городские власти попросили KKL Люцерна отменить концерт", — говорится в заявлении площадки.Оперная дива сделала выбор в пользу Европы. Под натиском зарубежных концертных организаторов она признавалась, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Но это не всегда помогало: в 2022-м выступления Нетребко отменила нью-йоркская Метрополитен-опера, а затем — Баварская государственная опера. После продолжительной паузы ей все же дали возможность выходить на сцену, но положение певицы остается нестабильным.Сама артистка никак не комментировала отмену в социальных сетях, но анонсировала другие выступления — в Германии и Италии. Посты она оставляет как на английском, так и на русском языках.Сеул против балетаПротив российских артистов балета в Южной Корее, кажется, идет целая кампания. В последний момент сорвались апрельские гастроли примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле. Показы спектакля Modanse о жизни Коко Шанель запланировали еще четыре года назад — тогда помешала пандемия. А сейчас, несмотря на интерес публики, мероприятие отменили на государственном уровне, в дело вмешалось местное Министерство культуры."Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось", — признавалась Захарова.Также по непонятным причинам отменили "Суперконцерт балета Ballet & Model" с участием артистов Большого театра. Они должны были представить фрагменты наиболее известных постановок — "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Спартака" и "Дон Кихота". Генеральный директор компании-организатора Ballet & Model Чхве Чжун Сок среди причин называл недовольство правительства, нежелание выдавать россиянам визы и неожиданную смену названия концерта. По сути, подходил любой предлог, чтобы не дать артистам выйти на сцену. Несмотря на старания организаторов, решить проблему так и не удалось.Незадолго до этого посольство Украины в Южной Корее выпустило заявление, где потребовало приостановить культурное сотрудничество с Россией и назвало "абсолютно неприемлемым" показ выступлений российских артистов, поскольку это "умаляет страдания украинского народа".Литва против своихВ марте власти Литвы решили, что зря выдали балерине Илзе Лиепе в 2000-м гражданство. Раз артистка поддержала Россию и СВО, ее нужно лишить литовского паспорта. В местном МВД, ссылаясь на оценку Департамента госбезопасности, МИД и полиции, заявили, что Лиепа представляет угрозу интересам государства. Балерина отреагировала с достоинством."Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом", — сказала Лиепа.Гражданство Литвы она получила в порядке исключения за выступления в Большом театре с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом.Венеция против художниковБойкот пытаются объявить и художникам. На Венецианской биеннале второй раз подряд не представлена российская арт-сфера. Вместо этого масштабный павильон отдали художникам из Боливии и других стран Латинской Америки. Тем прозаичнее, что лозунг биеннале в этом году: "Чужестранцы повсюду". Мероприятие открылось 20 апреля и продлится до 24 ноября.Россия участвовала в крупнейшей международной выставке с 1914-го — там были представлены работы Ильи Репина, Казимира Малевича и других известных мастеров. Раскол произошел в 2022 году — тогда выставленные в павильоне художники отказались от участия и высказались против СВО.А книги крадутНа фоне этих событий особенно странно выглядит новость о массовой краже редких изданий русских классиков из библиотек Европы. В общей сложности пропало около 200 книг, особенно часто это касалось ранних изданий Пушкина. Книги заменили на копии высокого качества. Отмечалось, что операция была сложной и трудоемкой: похитители подделывали даже фоксинги — желто-коричневые пятна на бумаге, которые появляются из-за окисления. Почему именно сейчас русские классики так заинтересовали грабителей, не уточняется.

https://ria.ru/20240413/organizator-1939738899.html

https://ria.ru/20240418/koreya-1940754087.html

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

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