https://ria.ru/20240501/krazha-1943353091.html

СМИ: в Европе произошла массовая кража изданий русской классики

СМИ: в Европе произошла массовая кража изданий русской классики - РИА Новости, 01.05.2024

СМИ: в Европе произошла массовая кража изданий русской классики

Из библиотек Европы украли около 200 редких изданий книг русских классиков, пишет New York Times. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:52

2024-05-01T18:52

2024-05-01T19:27

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Из библиотек Европы украли около 200 редких изданий книг русских классиков, пишет New York Times."Сейчас полиция расследует масштабную скоординированную серию краж редких русских книг XIX века — в основном первых и ранних изданий Пушкина — из библиотек по всей Европе", — говорится в материале.По данным Европола, с 2022 года украдено более 170 книг стоимостью более 2,6 миллиона долларов. Больше всего пострадала библиотека Варшавского университета, из которой пропало 78 экземпляров.Отмечается, что стоимость книг составляет от десятков до сотен тысяч долларов каждая. В большинстве случаев оригиналы были заменены высококачественными копиями, имитирующими даже фоксинги, что свидетельствует о сложной операции.По словам экспертов, исчезновение такого количества книг одного и того же рода из стольких стран за относительно короткий период — беспрецедентный случай. Кражи заставили библиотеки усилить охрану, а дилеров — проявлять повышенную бдительность в отношении происхождения русских книг, резюмируется в статье.

https://ria.ru/20240105/klassika-1919830796.html

https://ria.ru/20230421/italiya-1866817495.html

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