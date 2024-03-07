https://ria.ru/20240307/liepa-1931778443.html
Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства
Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства - РИА Новости, 07.03.2024
Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства
Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, заявила, что она уже сделала свой нравственный выбор и остается со РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:53
2024-03-07T16:53
2024-03-07T16:53
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илзе лиепа
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, заявила, что она уже сделала свой нравственный выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил Илзе Лиепу гражданства страны, сообщило ранее в четверг агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря президента. "Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать", - сказала Лиепа. Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства балерины. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля. Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, литва, россия, илзе лиепа
Культура, Общество, Литва, Россия, Илзе Лиепа
Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства
Лиепа заявила, что, потеряв литовское гражданство, остается с Россией
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, заявила, что она уже сделала свой нравственный выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом.
Президент Литвы Гитанас Науседа
лишил Илзе Лиепу гражданства страны, сообщило ранее в четверг агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря президента.
"Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать", - сказала Лиепа.
Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства балерины. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии
и поддержала политику Кремля. Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.
Илзе Лиепа: притеснение русского населения в Прибалтике — это нечеловечно