https://ria.ru/20240307/liepa-1931778443.html

Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства

Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства - РИА Новости, 07.03.2024

Лиепа прокомментировала потерю литовского гражданства

Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, заявила, что она уже сделала свой нравственный выбор и остается со РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:53

2024-03-07T16:53

2024-03-07T16:53

культура

общество

литва

россия

илзе лиепа

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, комментируя сообщения о лишении гражданства Литвы, заявила, что она уже сделала свой нравственный выбор и остается со своей страной, Россией, и своим президентом. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил Илзе Лиепу гражданства страны, сообщило ранее в четверг агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря президента. "Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать", - сказала Лиепа. Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства балерины. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля. Лиепа, комментируя планы литовских властей лишить ее гражданства, заявила, что любит Россию и изменить свою позицию не может.

https://ria.ru/20240204/liepa-1924786726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, литва, россия, илзе лиепа