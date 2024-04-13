https://ria.ru/20240413/organizator-1939738899.html

Организатор: выступление артистов Большого театра в Сеуле могут сорвать

Организатор: выступление артистов Большого театра в Сеуле могут сорвать - РИА Новости, 13.04.2024

Организатор: выступление артистов Большого театра в Сеуле могут сорвать

Выступление в Сеуле балетной труппы с участием артистов Большого театра оказалось под угрозой срыва из-за боязни руководителя площадки потерять должность,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:25

2024-04-13T03:25

2024-04-13T13:27

культура

сеул

южная корея

сечжон

светлана захарова

большой театр

мариинский театр

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Выступление в Сеуле балетной труппы с участием артистов Большого театра оказалось под угрозой срыва из-за боязни руководителя площадки потерять должность, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-организатора Ballet & Model Чхве Чжун Сок. "Суперконцерт балета Ballet & Model" должен пройти 16–18 апреля на одной из главных площадок Сеула – в Большом театре Культурного центра Сечжона. Балетная труппа включает ведущих артистов Большого театра, они планируют представить десять лучших сцен из своего классического репертуара, включая балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Спартак" и "Дон Кихот". Дирижировать корейским оркестром COOP будет заслуженный артист России, заместитель главного дирижера Большого театра Антон Гришанин. По словам Чхве Чжун Сока, договор об аренде зала для "Гала-концерта балетной труппы Большого 2024 в Сеуле", как изначально называлось представление, был заключен еще в прошлом году и поначалу не только не вызывал вопросов, но и всячески поддерживался со стороны ответственных сотрудников культурного центра, которые высказывали благодарность за организацию выступления артистов такого уровня. Но 27 марта этого года Чхве Чжун Соку поступил звонок от председателя Корейской ассоциации балета Пак Чэ Хона, который рассказал, что ему позвонил директор Культурного центра Сечжона Ан Хо Сан и попросил сделать так, чтобы руководитель Ballet & Model сам отказался проводить это выступление. Он назвал несколько причин. "Первое: южнокорейскому МИД и правительству это не нравится. Второе: в посольстве Южной Кореи в России не выдадут визы. Третье: для проведения выступления нужно получить одобрение комитета по оценке рейтинга визуальных материалов, и его одобрения тоже получить не удастся. Четвертое: поскольку название выступления было изменено с изначального "Гала-концерта балетной труппы Большого", то директор Культурного центра Сечжона Ан Хо Сан будет сам тянуть время и не одобрит", – рассказал Чхве Чжун Сок. В ответ на вопрос, почему директор Культурного центра Сечжона не позвонил лично организатору, председатель Корейской ассоциации балета заявил, что иначе "прямой звонок был бы угрозой". При этом, когда руководитель Ballet & Model попытался выяснить истинные мотивы таких требований, Пак Чэ Хон ему ответил, что Ан Хо Сан, по-видимому, просто опасается за свою карьеру. "У директора Культурного центра Сечжона Ан Хо Сана в сентябре заканчивается срок (договора), и проведение выступления балетной труппы Большого, похоже, может стать препятствием для продления его в должности директора", - привел Чхве Чжун Сок слова своего собеседника. Он заявил, что председатель Корейской ассоциации балета также сказал ему, что если бы был на его месте в качестве предпринимателя, то "посмотрел бы на это шире" и "хорошо бы подумал", если он хочет продолжить организовывать представления. По словам Чхве Чжун Сока, он по своим каналам в МИД Республики Корея выяснил, что первые три причины, по которым нужно было отказаться от мероприятия, являются полностью ложными. В посольстве Южной Кореи в Москве руководителя Ballet & Model также заверили, что никаких проблем с выдачей виз нет, и дипломаты готовы оказывать любое необходимое содействие. Однако четвертая "причина" материализовалась уже на следующий день, когда Культурный центр Сечжона отказался проводить мероприятие на основании смены названия. Хотя, по словам Чхве Чжун Сока, такие корректировки являются частой практикой и требуют лишь простой внутренней процедуры одобрения, что за несколько недель до этого ему подтвердил ответственный сотрудник центра. Генеральный директор компании-организатора назвал это явным нарушением контракта и попыткой затянуть время, чтобы не дать провести выступление, чем ему фактически уже угрожали. Он отметил, что месяц назад, в день, когда стало известно об отмене выступления в Сеуле прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, ему позвонил журналист, который сообщил, что общался с "высокопоставленным представителем Культурного центра Сечжона", и тот якобы уже уведомил Ballet & Model, чтобы они не проводили выступления артистов Большого театра. "Методы, которыми директор Культурного центра Сечжона Ан Хо Сан ради своих личных выгод пытался оказывать на меня давление, распространяя ложные утверждения и упоминая правительство и государственные органы, занимающиеся внешней политикой, являются, очевидно, серьезным преступлением. А действия в корыстных интересах могут вызвать большое недопонимание и привести к дипломатическим проблемам между двумя странами", - подчеркнул организатор. По его словам, с 28 марта в Культурном центре Сечжона начали коллективно игнорировать звонки представителей Ballet & Model, что также не позволило найти обходные пути решения сложившейся ситуации. В результате после длительного затягивания 12 апреля руководство центра решило отправить выступление на повторное согласование в связи со сменой названия, это займет минимум неделю, и, значит, намеченные на следующую неделю гастроли нельзя будет провести в срок. Чхве Чжун Сок отметил, что не стал бы раскрывать всех деталей переговоров, если бы не был уверен, что проведению гастролей Большого театра мешают корыстные интересы одного конкретного человека. В подтверждение всего сказанного он также предоставил РИА Новости аудиозаписи и заверенные расшифровки содержания упомянутых телефонных разговоров. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Культурный центр Сечжона сообщило о решении комитета по рассмотрению вопросов аренды залов центра отказать во внесении изменений в постановку, что означает необходимость проводить ее в соответствии с изначальным договором аренды. Согласно сообщению, компания-организатор 28 марта, за 19 дней до начала гастролей, уведомила центр о том, что меняет состав участников и программу по договору, заключенному в октябре прошлого года. Изменения включали сокращение количества выступающих с 20 до восьми, а число ведущих танцоров труппы было урезано с 12 до шести. При этом количество номеров в программе уменьшилось с 12 до 10, а общее число самих программ - с шести до четырех. В комитете назвали изменения слишком значительными, сославшись на то, что в этом случае за качество выступления никто не может ручаться, и прежде чем подавать заявление на изменения, организатору нужно было бы провести предварительные консультации в труппой Большого театра. Чхве Чжун Сок в свою очередь заявил Рёнхап, что после отмены выступления в Сеуле Захаровой попросил у Большого театра, наоборот, усилить постановку, в результате чего в программе произошли определенные изменения. При этом сокращение количества выступающих связано с уменьшением доли танцоров второго плана, в то время как качество основного состава улучшилось, и с точки зрения артистичности уровень программ даже вырос. Рёнхап также сообщило, что поданный Ballet & Model 4 апреля иск к Культурному центру Сечжона, касающийся исполнения обязательств по договору, сегодня был отклонен судом за "отсутствием оснований". Этой весной в Южной Корее был запланирован целый ряд выступлений российских артистов балета. Помимо выступления артистов Большого театра с 16 по 19 мая в Сеуле планировались гастроли ведущих танцоров Мариинского театра, включая главного солиста Ким Кимина, а также балетных трупп Большого, Paris Opera Ballet и Berlin Staatsballett. С 17 по 21 апреля в Сеульском арт-центре также должен был пройти балетный спектакль "Моданс" с участием прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, однако он был отменен организаторами в середине марта "в целях обеспечения безопасности как зрителей, так и артистов". Посольство России в Южной Корее в этой связи заявило, что против предстоящих концертов российских балетных трупп в Сеуле ведется нечистоплотная кампания по дискредитации, развязанная дипломатическими представителями ряда третьих стран. Сама балерина в интервью РИА Новости заявила, что ее гастроли были отменены не организаторами, а на уровне южнокорейского министерства культуры.

https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html

https://ria.ru/20240315/gastroli-1933192811.html

https://ria.ru/20240306/koreya-1931362458.html

https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html

https://ria.ru/20240319/minkultury-1934134282.html

https://ria.ru/20240404/balet-1937800504.html

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сеул, южная корея, сечжон, светлана захарова, большой театр, мариинский театр