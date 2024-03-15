https://ria.ru/20240315/gastroli-1933192811.html

В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой

В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой - РИА Новости, 15.03.2024

В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:51

2024-03-15T12:51

2024-03-15T14:29

культура

сеул

светлана захарова

в мире

южная корея

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840303408_0:29:2962:1695_1920x0_80_0_0_b6d59195cfec07480fdeabc9bfb6e328.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на уровне южнокорейского министерства культуры. Балет Modanse, который иллюстрирует жизнь Коко Шанель, должен был пройти в Сеульском центре искусств с 17 по 21 апреля. Страница о Modanse была удалена с сайта центра, и организаторы заявили об отмене концерта. "Я подтверждаю, что наши гастроли с моей сольной программой были отменены не организаторами гастролей, а на правительственном уровне – Минкультуры Кореи. Эти гастроли были задуманы четыре года назад, но из-за пандемии откладывались, и, наконец, когда все должно было получиться, гастроли запретили... Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20220611/zakharova-1794793322.html

сеул

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сеул, светлана захарова, в мире, южная корея, россия