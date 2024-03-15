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В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой
В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой - РИА Новости, 15.03.2024
В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой
Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:51
2024-03-15T12:51
2024-03-15T14:29
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на уровне южнокорейского министерства культуры. Балет Modanse, который иллюстрирует жизнь Коко Шанель, должен был пройти в Сеульском центре искусств с 17 по 21 апреля. Страница о Modanse была удалена с сайта центра, и организаторы заявили об отмене концерта. "Я подтверждаю, что наши гастроли с моей сольной программой были отменены не организаторами гастролей, а на правительственном уровне – Минкультуры Кореи. Эти гастроли были задуманы четыре года назад, но из-за пандемии откладывались, и, наконец, когда все должно было получиться, гастроли запретили... Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось", - сказала Захарова.
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сеул, светлана захарова, в мире, южная корея, россия
Культура, Сеул, Светлана Захарова, В мире, Южная Корея, Россия
В Сеуле отменили гастроли балерины Захаровой
Балерина Захарова: гастроли в Сеуле отменили на правительственном уровне
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что ее гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на уровне южнокорейского министерства культуры.
Балет Modanse, который иллюстрирует жизнь Коко Шанель, должен был пройти в Сеульском центре искусств с 17 по 21 апреля. Страница о Modanse была удалена с сайта центра, и организаторы заявили об отмене концерта.
"Я подтверждаю, что наши гастроли с моей сольной программой были отменены не организаторами гастролей, а на правительственном уровне – Минкультуры Кореи. Эти гастроли были задуманы четыре года назад, но из-за пандемии откладывались, и, наконец, когда все должно было получиться, гастроли запретили... Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось", - сказала Захарова.
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