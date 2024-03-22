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СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале - РИА Новости, 22.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:43 22.03.2024 (обновлено: 15:50 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pavilon-1934963382.html
СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале
СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале
Российский павильон на 60-й Венецианской биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки, сообщило итальянское издание Il Giornale... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:43
2024-03-22T15:50
культура
боливия
алексей щусев
илья репин
казимир малевич
латинская америка
россия
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РИМ, 22 мар – РИА Новости. Российский павильон на 60-й Венецианской биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки, сообщило итальянское издание Il Giornale dell'Arte. Куратором южноамериканского павильона в садах Джардини станет министр культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии Эсперанса Гевара, а комиссаром – заместитель министра Хуан Карлос Кордеро Нина. Как отмечает газета il Sole 24 Ore, Россия второй год подряд пропускает участие в Венецианской биеннале, в этот раз ее выставочное пространство, одно из крупнейших на выставке, осталось бы пустым. Его бесплатно займут 25 художников из Южной Америки, что стало возможным благодаря теплым отношениям России и Боливии. Выставочный проект получил название "Глядя в будущее прошлое, мы движемся вперед". Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. В этом году она пройдет с 20 апреля по 24 ноября. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
https://ria.ru/20240322/premiya-1934947075.html
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боливия, алексей щусев, илья репин, казимир малевич, латинская америка, россия
Культура, Боливия, Алексей Щусев, Илья Репин, Казимир Малевич, Латинская Америка, Россия
СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале

Il Giornale dell'Arte: Россия передала павильон на Венецианской биеннале Боливии

© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 мар – РИА Новости. Российский павильон на 60-й Венецианской биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки, сообщило итальянское издание Il Giornale dell'Arte.
Куратором южноамериканского павильона в садах Джардини станет министр культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии Эсперанса Гевара, а комиссаром – заместитель министра Хуан Карлос Кордеро Нина.
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Как отмечает газета il Sole 24 Ore, Россия второй год подряд пропускает участие в Венецианской биеннале, в этот раз ее выставочное пространство, одно из крупнейших на выставке, осталось бы пустым. Его бесплатно займут 25 художников из Южной Америки, что стало возможным благодаря теплым отношениям России и Боливии. Выставочный проект получил название "Глядя в будущее прошлое, мы движемся вперед".
Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. В этом году она пройдет с 20 апреля по 24 ноября.
Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.
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КультураБоливияАлексей ЩусевИлья РепинКазимир МалевичЛатинская АмерикаРоссия
 
 
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