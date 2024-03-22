https://ria.ru/20240322/pavilon-1934963382.html

СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале

СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале

Российский павильон на 60-й Венецианской биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки, сообщило итальянское издание Il Giornale... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:43

2024-03-22T15:43

2024-03-22T15:50

культура

боливия

алексей щусев

илья репин

казимир малевич

латинская америка

россия

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РИМ, 22 мар – РИА Новости. Российский павильон на 60-й Венецианской биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки, сообщило итальянское издание Il Giornale dell'Arte. Куратором южноамериканского павильона в садах Джардини станет министр культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии Эсперанса Гевара, а комиссаром – заместитель министра Хуан Карлос Кордеро Нина. Как отмечает газета il Sole 24 Ore, Россия второй год подряд пропускает участие в Венецианской биеннале, в этот раз ее выставочное пространство, одно из крупнейших на выставке, осталось бы пустым. Его бесплатно займут 25 художников из Южной Америки, что стало возможным благодаря теплым отношениям России и Боливии. Выставочный проект получил название "Глядя в будущее прошлое, мы движемся вперед". Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. В этом году она пройдет с 20 апреля по 24 ноября. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.

https://ria.ru/20240322/premiya-1934947075.html

https://ria.ru/20221107/tretyakovka-1829595553.html

боливия

латинская америка

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боливия, алексей щусев, илья репин, казимир малевич, латинская америка, россия