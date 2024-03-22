СМИ узнали, кому Россия передала павильон на Венецианской биеннале
Il Giornale dell'Arte: Россия передала павильон на Венецианской биеннале Боливии
© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция. Архивное фото
РИМ, 22 мар – РИА Новости. Российский павильон на 60-й Венецианской биеннале займут художники из Боливии и других стран Латинской Америки, сообщило итальянское издание Il Giornale dell'Arte.
Куратором южноамериканского павильона в садах Джардини станет министр культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии Эсперанса Гевара, а комиссаром – заместитель министра Хуан Карлос Кордеро Нина.
Как отмечает газета il Sole 24 Ore, Россия второй год подряд пропускает участие в Венецианской биеннале, в этот раз ее выставочное пространство, одно из крупнейших на выставке, осталось бы пустым. Его бесплатно займут 25 художников из Южной Америки, что стало возможным благодаря теплым отношениям России и Боливии. Выставочный проект получил название "Глядя в будущее прошлое, мы движемся вперед".
Венецианская биеннале – один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. В этом году она пройдет с 20 апреля по 24 ноября.
Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.