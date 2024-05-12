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Угроза порядку? Как в мире продолжают отменять русскую культуру - РИА Новости, 12.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 12.05.2024 (обновлено: 08:07 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/otmena-1944110653.html
Угроза порядку? Как в мире продолжают отменять русскую культуру
Угроза порядку? Как в мире продолжают отменять русскую культуру - РИА Новости, 12.05.2024
Угроза порядку? Как в мире продолжают отменять русскую культуру
Швейцария отказалась провести концерт Анны Нетребко, в Корее не дали выступить балерине Светлане Захаровой. О том, как еще пытаются истребить "русский дух", — в РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:00
2024-05-12T08:07
культура
большой театр
метрополитен-опера
анна нетребко
илзе лиепа
светлана захарова
россия
литва
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Швейцария отказалась провести концерт Анны Нетребко, в Корее не дали выступить балерине Светлане Захаровой. О том, как еще пытаются истребить "русский дух", — в материале РИА Новости.Люцерн против оперыКонцерт оперной певицы Анны Нетребко должен был пройти 1 июня в Люцерне (Швейцария). Но организатор — Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL) — посчитал его проведение небезопасным. "KKL Люцерна не предоставит площадку для концерта Анны Нетребко 1 июня 2024 года. Общественное восприятие солистки остается противоречивым. Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку. По этой причине кантональные и городские власти попросили KKL Люцерна отменить концерт", — говорится в заявлении площадки.Оперная дива сделала выбор в пользу Европы. Под натиском зарубежных концертных организаторов она признавалась, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Но это не всегда помогало: в 2022-м выступления Нетребко отменила нью-йоркская Метрополитен-опера, а затем — Баварская государственная опера. После продолжительной паузы ей все же дали возможность выходить на сцену, но положение певицы остается нестабильным.Сама артистка никак не комментировала отмену в социальных сетях, но анонсировала другие выступления — в Германии и Италии. Посты она оставляет как на английском, так и на русском языках.Сеул против балетаПротив российских артистов балета в Южной Корее, кажется, идет целая кампания. В последний момент сорвались апрельские гастроли примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле. Показы спектакля Modanse о жизни Коко Шанель запланировали еще четыре года назад — тогда помешала пандемия. А сейчас, несмотря на интерес публики, мероприятие отменили на государственном уровне, в дело вмешалось местное Министерство культуры."Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось", — признавалась Захарова.Также по непонятным причинам отменили "Суперконцерт балета Ballet &amp; Model" с участием артистов Большого театра. Они должны были представить фрагменты наиболее известных постановок — "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Спартака" и "Дон Кихота". Генеральный директор компании-организатора Ballet &amp; Model Чхве Чжун Сок среди причин называл недовольство правительства, нежелание выдавать россиянам визы и неожиданную смену названия концерта. По сути, подходил любой предлог, чтобы не дать артистам выйти на сцену. Несмотря на старания организаторов, решить проблему так и не удалось.Незадолго до этого посольство Украины в Южной Корее выпустило заявление, где потребовало приостановить культурное сотрудничество с Россией и назвало "абсолютно неприемлемым" показ выступлений российских артистов, поскольку это "умаляет страдания украинского народа".Литва против своихВ марте власти Литвы решили, что зря выдали балерине Илзе Лиепе в 2000-м гражданство. Раз артистка поддержала Россию и СВО, ее нужно лишить литовского паспорта. В местном МВД, ссылаясь на оценку Департамента госбезопасности, МИД и полиции, заявили, что Лиепа представляет угрозу интересам государства. Балерина отреагировала с достоинством."Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом", — сказала Лиепа.Гражданство Литвы она получила в порядке исключения за выступления в Большом театре с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом.Венеция против художниковБойкот пытаются объявить и художникам. На Венецианской биеннале второй раз подряд не представлена российская арт-сфера. Вместо этого масштабный павильон отдали художникам из Боливии и других стран Латинской Америки. Тем прозаичнее, что лозунг биеннале в этом году: "Чужестранцы повсюду". Мероприятие открылось 20 апреля и продлится до 24 ноября.Россия участвовала в крупнейшей международной выставке с 1914-го — там были представлены работы Ильи Репина, Казимира Малевича и других известных мастеров. Раскол произошел в 2022 году — тогда выставленные в павильоне художники отказались от участия и высказались против СВО.А книги крадутНа фоне этих событий особенно странно выглядит новость о массовой краже редких изданий русских классиков из библиотек Европы. В общей сложности пропало около 200 книг, особенно часто это касалось ранних изданий Пушкина. Книги заменили на копии высокого качества. Отмечалось, что операция была сложной и трудоемкой: похитители подделывали даже фоксинги — желто-коричневые пятна на бумаге, которые появляются из-за окисления. Почему именно сейчас русские классики так заинтересовали грабителей, не уточняется.
https://ria.ru/20240413/organizator-1939738899.html
https://ria.ru/20240418/koreya-1940754087.html
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большой театр, метрополитен-опера, анна нетребко, илзе лиепа, светлана захарова, россия, литва, европа
Культура, Большой театр, Метрополитен-опера, Анна Нетребко, Илзе Лиепа, Светлана Захарова, Россия, Литва, Европа

Угроза порядку? Как в мире продолжают отменять русскую культуру

© РИА Новости / Владимир Песня, Екатерина Чеснокова, Илья ПиталевОперная певица Анна Нетребко, балерина Светлана Захарова и российская балерина и актриса Илзе Лиепа
Оперная певица Анна Нетребко, балерина Светлана Захарова и российская балерина и актриса Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня, Екатерина Чеснокова, Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Швейцария отказалась провести концерт Анны Нетребко, в Корее не дали выступить балерине Светлане Захаровой. О том, как еще пытаются истребить "русский дух", — в материале РИА Новости.

Люцерн против оперы

Концерт оперной певицы Анны Нетребко должен был пройти 1 июня в Люцерне (Швейцария). Но организатор — Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL) — посчитал его проведение небезопасным.
"KKL Люцерна не предоставит площадку для концерта Анны Нетребко 1 июня 2024 года. Общественное восприятие солистки остается противоречивым. Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку. По этой причине кантональные и городские власти попросили KKL Люцерна отменить концерт", — говорится в заявлении площадки.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини Манон Леско, в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Оперная дива сделала выбор в пользу Европы. Под натиском зарубежных концертных организаторов она признавалась, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Но это не всегда помогало: в 2022-м выступления Нетребко отменила нью-йоркская Метрополитен-опера, а затем — Баварская государственная опера. После продолжительной паузы ей все же дали возможность выходить на сцену, но положение певицы остается нестабильным.
Сама артистка никак не комментировала отмену в социальных сетях, но анонсировала другие выступления — в Германии и Италии. Посты она оставляет как на английском, так и на русском языках.

Сеул против балета

Против российских артистов балета в Южной Корее, кажется, идет целая кампания. В последний момент сорвались апрельские гастроли примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле. Показы спектакля Modanse о жизни Коко Шанель запланировали еще четыре года назад — тогда помешала пандемия. А сейчас, несмотря на интерес публики, мероприятие отменили на государственном уровне, в дело вмешалось местное Министерство культуры.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБалерина Светлана Захарова
Балерина Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Балерина Светлана Захарова
"Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось", — признавалась Захарова.
Сцена из балета Большого театра Девятый вал - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Организатор: выступление артистов Большого театра в Сеуле могут сорвать
13 апреля, 03:25
Также по непонятным причинам отменили "Суперконцерт балета Ballet & Model" с участием артистов Большого театра. Они должны были представить фрагменты наиболее известных постановок — "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Спартака" и "Дон Кихота". Генеральный директор компании-организатора Ballet & Model Чхве Чжун Сок среди причин называл недовольство правительства, нежелание выдавать россиянам визы и неожиданную смену названия концерта. По сути, подходил любой предлог, чтобы не дать артистам выйти на сцену. Несмотря на старания организаторов, решить проблему так и не удалось.
Незадолго до этого посольство Украины в Южной Корее выпустило заявление, где потребовало приостановить культурное сотрудничество с Россией и назвало "абсолютно неприемлемым" показ выступлений российских артистов, поскольку это "умаляет страдания украинского народа".
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
МИД Южной Кореи заявил, что непричастен к отмене гастролей балета из России
18 апреля, 11:45

Литва против своих

В марте власти Литвы решили, что зря выдали балерине Илзе Лиепе в 2000-м гражданство. Раз артистка поддержала Россию и СВО, ее нужно лишить литовского паспорта. В местном МВД, ссылаясь на оценку Департамента госбезопасности, МИД и полиции, заявили, что Лиепа представляет угрозу интересам государства. Балерина отреагировала с достоинством.
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе ЛиепаРоссийская балерина и актриса Илзе Лиепа
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
"Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом", — сказала Лиепа.
Гражданство Литвы она получила в порядке исключения за выступления в Большом театре с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом.

Венеция против художников

© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады Биеннале, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Павильон России, сады Биеннале, Венеция
Бойкот пытаются объявить и художникам. На Венецианской биеннале второй раз подряд не представлена российская арт-сфера. Вместо этого масштабный павильон отдали художникам из Боливии и других стран Латинской Америки. Тем прозаичнее, что лозунг биеннале в этом году: "Чужестранцы повсюду". Мероприятие открылось 20 апреля и продлится до 24 ноября.
Россия участвовала в крупнейшей международной выставке с 1914-го — там были представлены работы Ильи Репина, Казимира Малевича и других известных мастеров. Раскол произошел в 2022 году — тогда выставленные в павильоне художники отказались от участия и высказались против СВО.

А книги крадут

© Fotolia / adistockКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Fotolia / adistock
Книги
На фоне этих событий особенно странно выглядит новость о массовой краже редких изданий русских классиков из библиотек Европы. В общей сложности пропало около 200 книг, особенно часто это касалось ранних изданий Пушкина. Книги заменили на копии высокого качества. Отмечалось, что операция была сложной и трудоемкой: похитители подделывали даже фоксинги — желто-коричневые пятна на бумаге, которые появляются из-за окисления. Почему именно сейчас русские классики так заинтересовали грабителей, не уточняется.
Актриса Чулпан Хаматова, участники рок-группы Би-2 Александр Уман и Егор Бортник* Максим Галкин* и актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 08:00
 
КультураБольшой театрМетрополитен-операАнна НетребкоИлзе ЛиепаСветлана ЗахароваРоссияЛитваЕвропа
 
 
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