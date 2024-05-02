https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html

Благодатный огонь доставят в Москву в субботу

Благодатный огонь доставят в Москву в субботу - РИА Новости, 02.05.2024

Благодатный огонь доставят в Москву в субботу

Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:11

2024-05-02T12:11

2024-05-02T12:20

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного."4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения", – сообщили в фонде.Также, добавили в фонде, лампады с Благодатным огнем будут доставлены представителями приходов в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте фонда.По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, по информации фонда, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".

https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, фонд андрея первозванного, общество, пасха