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Благодатный огонь доставят в Москву в субботу - РИА Новости, 02.05.2024
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Религия
 
12:11 02.05.2024 (обновлено: 12:20 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html
Благодатный огонь доставят в Москву в субботу
Благодатный огонь доставят в Москву в субботу - РИА Новости, 02.05.2024
Благодатный огонь доставят в Москву в субботу
Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:11
2024-05-02T12:20
москва
религия
фонд андрея первозванного
общество
пасха
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного."4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения", – сообщили в фонде.Также, добавили в фонде, лампады с Благодатным огнем будут доставлены представителями приходов в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте фонда.По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, по информации фонда, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
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москва, фонд андрея первозванного, общество, пасха
Москва, Религия, Фонд Андрея Первозванного, Общество, Пасха
Благодатный огонь доставят в Москву в субботу

Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь доставят в Москву 4 мая

© РИА НовостиЦеремония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного.
"4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту "Внуково" Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения", – сообщили в фонде.
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Также, добавили в фонде, лампады с Благодатным огнем будут доставлены представителями приходов в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте фонда.
По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск.
Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, по информации фонда, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
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