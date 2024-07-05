Иван Купала: что за праздник и как его отмечают. Архивное фото

Иван Купала: что за праздник и как его отмечают

Иван Купала — одновременно славянский праздник летнего солнцестояния и церковный день рождения Иоанна Предтечи. Об истории, традициях праздника и о том, как его отмечают в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Дата праздника: 7 июля

Тип праздника: народно-христианский, славянский

Купальская ночь: с 6 на 7 июля 2026 года

Главные обряды: прыжки через костер, плетение венков, поиск цветка папоротника, сбор трав, купание

Когда отмечают Ивана Купалу в 2026 году

Раньше праздник был связан с днем летнего солнцестояния, со временем дата сместилась.

Какого числа праздник

В 2026 году Ивана Купалу отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Главные гуляния и обряды начинаются вечером 6 июля, сразу после захода солнца, и продолжаются до самого рассвета.

В ночь с 6 на 7 июля празднуют Ивана Купалу в 2026 году

Почему праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля

Языческий Иван Купала выпадает на дату летнего солнцестояния, когда ночь в году самая короткая.

По астрономическим расчетам, каждый год она приходится на период между 19 июня и 10 июля. Наши предки о подобных нюансах не знали, поэтому праздник отмечали в условную дату 24 июня (по старому стилю). По григорианскому календарю это 7 июля.

История праздника Ивана Купалы

На самом деле в этот день отмечается не один, а два праздника. Первый — языческий Иван Купала, или Иванов день. Второй — церковный. Дело в том, что 7 июля православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана

Бытует расхожее мнение, будто бы празднование Рождества Иоанна Крестителя специально приурочили ко дню летнего солнцестояния. Делалось это якобы для того, чтобы искоренить из народного сознания языческие традиции.

"Церковный календарь Русь заимствовала у Византии. К этому моменту он уже полностью сформировался и не подвергался никакой модернизации, а уж тем более не подстраивался под представления славянских язычников", — поясняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Близость дат, по словам священника, — это обычное совпадение. К тому же современные язычники отмечают Купалу вовсе не 7 июля, а в 20-х числах июня. В Эстонии Финляндии , например, день летнего солнцестояния приходится на 24 июня.

Языческие корни: бог Купала и культ солнца

Языческий праздник Купало, по всей видимости, отмечали задолго до появления христианства. Он был посвящен славянскому богу Яриле, покровителю солнца и всего живого на земле. Поэтому еще одно название даты – Ярилин день. Также праздник связан с Зарей (Зарядой) – древней богиней света и супругой бога солнца.

История языческого праздника Ивана Купалы довольно туманна. Современные последователи древних славянских верований утверждают, что вторая часть названия праздника Купала — изначальная, а вот имя Иван стали добавлять к ней после крещения Руси. Ведь народный вариант имени Иоанн — Иван.

"Купала — это имя божества: корень "куп" означает "соединение". Отсюда слова "совокупить", "купность", — объясняет верховный жрец Союза общин славянской родной веры Вадим Казаков.

Христианское наполнение: Рождество Иоанна Предтечи

Согласно Евангелию, родители Иоанна — священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета — дожили до глубокой старости бездетными. Но однажды Захарии во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил ему о скором рождении сына. Тот усомнился в словах ангела, поскольку был уже слишком стар. За свое маловерие священник был наказан: он онемел . Речь вернулась к нему только после рождения сына.

"И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас", — повествует евангелист Лука.

© Christie's Images Ltd "Богоматерь с младенцем Христом и св. Иоанном Крестителем". Сандро Боттичелли © Christie's Images Ltd "Богоматерь с младенцем Христом и св. Иоанном Крестителем". Сандро Боттичелли

Именно Иоанн, согласно вероучению, стал пророком Спасителя и, по сути, подготовил евреев к проповеди Христа. За это он был прозван Предтечей.

Рождество Иоанна Предтечи отдельные христианские общины отмечали еще в III веке. Но общецерковным этот праздник стал гораздо позже. Ученые считают, что это произошло приблизительно в XI веке. Именно тогда появились первые иконы, посвященные праздничной дате.

В православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников наряду с Покровом Пресвятой Богородицы, Обрезанием Господним, Усекновением главы Иоанна Крестителя и днем апостолов Петра и Павла. Дата всегда приходится на период Петрова поста.

Кроме того, это еще и один из трех праздников православного календаря, который посвящен именно рождению почитаемого верующими персонажа христианской истории. Еще два — Рождество Христово и Рождество Пресвятой Богородицы . Тем самым Церковь подчеркивает особое значение Иоанна Крестителя для христианства.

Первые письменные упоминания: летописи и Стоглав

В официальных летописях праздник фиксируется систематически уже в XVI–XVII веках. Возникает миф о языческом божестве по имени Купало. Летописец Густынской летописи XVII века, не зная истинной этимологии слова, записал его как имя идола, которому поклонялись славяне. Ряд историков считают это ошибкой: переписчик принял название праздника за имя отдельного бога.

Отношение церкви к народным гуляниям было сформулировано в середине XVI века в Стоглаве: осуждаются бесовские игрища, происходящие "в навечерие Рождества святого Иоанна Предтечи".

Традиции и обычаи Ивана Купалы

Естественно, церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи и народный Ивана Купалы отмечают по-разному: церковными богослужениями и ритуальными бесчинствами.

В этот день верующие ходят на службу в храм. А во время домашней молитвы могут пропеть праздничный тропарь и кондак.

Для тех, кто отмечает языческого Купалу (Купалье), праздник в первую очередь связан с природой и продолжением рода

В этот день молодые люди надеются найти свою пару. Во время хороводов девушки присматривают себе юношей. А затем хватают их за руку, чтобы прыгнуть через костер. Если прыгнули и не расцепили рук — быть скоро свадьбе.

Иван Купала — пожалуй, единственный славянский праздник, обряды которого сейчас хорошо известны. Даже с принятием христианства на Руси народная традиция не утратила своей силы. Дату отмечали в деревнях даже в советское время. Празднуют ее и сегодня, причем традиционные обряды остались прежними.

Купальский костер и прыжки через огонь

В "купальскую ночь" принято жечь ритуальные костры. Как на картине Генриха Семирадского “Ночь накануне Ивана Купалы”, в дохристианские времена верили, что такой живой огонь обладал очищающими свойствами. Кроме того, костры разводили для того, чтобы отпугивать нечисть.

Массовое купание и обряды с водой

До сих пор это считается целебным для организма. По поверью, вода в этот день обретает целебную силу и очищает от болезней.

А вот купаться ночью с 6 на 7 июля народная традиция запрещала – по легендам, в водоемах в это время активны русалки и водяные.

Плетение венков и купальское деревце

Один из главных элементов празднования — цветы и травы. Девушки плетут из них венки. Травами украшают и дома. Отсюда еще одно название праздника — Иван Травник.

Для обряда с купальским деревцем срубали молодую березу, вербу, клен или просто срывали большую ветку. Девушки украшали "купайло" венками, лентами, цветами и травами. Вокруг него водили хороводы, пели купальские песни, а затем сжигали в костре или топили в реке. Обряд символизировал расцвет природы, очищение и прощание с прошлым.

Сбор целебных и магических трав

Народная традиция сохранила название Ивановские , или Купальские, травы. Это были цветы, травы, ветки деревьев и коренья. Их собирали в ночь на Ивана Купалу. Считалось, что эти растения обладают волшебными свойствами. Их использовали затем в медицинских целях и во время гаданий.

Поиск цветка папоротника

Считалось, что в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник. Цветок этого растения имел магическую силу: открывал все тайны мира. Согласно славянским поверьям, папоротник цветет лишь один миг. Сорвать его чрезвычайно сложно. Этому старается помешать и нечистая сила. Она лишает искателя рассудка, речи и памяти. Но тот, кто преодолеет все испытания и станет счастливым обладателем заветного цветка, приобретет необычные возможности. Он станет прозорливым, сможет понимать язык животных, видеть все клады и повелевать злыми духами.

Со временем магические свойства цветка папоротника "перешли" на ивана-да-марью. Это растение начинает цвести как раз в начале июля.

Главные обряды Ивана Купалы и их значение Обряд Время совершения Магический смысл Разжигание костра После заката 6 июля Очищение, защита от нечисти Прыжки через огонь Ночь Удача, здоровье, гадание на брак Плетение венков Вечер 6 июля Оберег, венки на воде, гадание на суженого Пускание венков по воде Полночь Прогноз замужества Поиск цветка папоротника Полночь Богатство, тайные знания Сбор целебных трав Ночью или на рассвете 7 июля по росе Лечебная и магическая сила Массовое купание Днем 7 июля Здоровье, очищение Умывание росой Утро 7 июля Красота, сила

Гадания в ночь на Ивана Купалу

Есть еще одна традиция праздника, популярная до сих пор, — гадание. Будущее можно было узнать по венкам. Вечером, перед заходом солнца, девушки плели их из цветов. А с закатом солнца опускали в воду, загадав желание. Если венок плыл, то все обязательно сбудется. Если же тонул или его прибивало к берегу — то нет.

Девушки также опускали венки в воду, чтобы узнать судьбу. Если венок сразу тонул, значит, любовь будет несчастливая: возлюбленный обманет или изменит. Если венок в воде расплетался, значит, свадьбы в этом году ждать не придется. Но если венок уплывал далеко, значит, пора готовиться к торжественному событию.

Также в этот день смотрели на поведение животных. Например, если слышно кукушку — быть холодной осени. Раздается стрекот сверчка — зима будет мягкой. Если наткнулся на змею — жди беды.

Приметы и поверья на Ивана Купалу

В народной культуре Иван Купала имел важное значение. Обычаи праздника стали особо популярными после повести Николая Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала". Писатель мастерски передал главное поверье праздника: на Ивана Купалу вся нечисть вылезает наружу. Поэтому осторожность этой ночью, как считается, не помешает. Считалось, что бодрствующий человек защищен от их вредоносного воздействия, а спящий рискует подвергнуться сглазу или наваждению. Поэтому ночь принято проводить у костра, в хороводах и за гаданиями.

В народе верили, что в этот день открывается дверь между двумя мирами — земным и потусторонним. Поэтому людям различные духи могли дать совет или, например, сказать, что их ждет в будущем.

На Купалу принято умываться колодезной водой, а лучше — росой. Считалось, что именно в этот день она обладает целебными свойствами.

Купальские приметы погоды и судьбы Примета Народное толкование Сфера прогноза Звездная ночь на 7 июля Будет много грибов осенью Урожай леса Дождь в Иванов день Жара продержится до конца лета Погода Обильная утренняя роса К богатому урожаю огурцов Огород Гроза на Купалу Орехов уродится мало Лесные дары Кукушка кукует 7 июля Осень будет холодной Сезон Венок уплыл далеко Скорое замужество Личная жизнь Венок утонул Беды и неудачи Предостережение Свеча в венке долго горит Долгая жизнь Здоровье

Что можно и нельзя делать на Ивана Купалу

С разгулом нечистой силы в ночь на Ивана Купалу связаны некоторые запреты. Например, нельзя было далеко уходить от деревни — иначе "леший уведет". Опасно было заплывать слишком далеко, потому что "русалки могут утянуть за собой под воду".

Что можно и что нельзя делать на Ивана Купалу Можно и/или нужно Нельзя Причина запрета Сон Бодрствовать всю ночь Спать в купальскую ночь Активна нечистая сила Купание Купаться днем 7 июля Купаться ночью Русалки и водяные Деньги Тратить на угощения Давать в долг, продавать Можно лишиться достатка Пища Растительная еда, рыба Скоромное (мясо, молоко) Идет Петров пост Поведение Веселиться, петь, танцевать Грустить, ссориться Привлечение бед на год Природа Собирать травы и цветы Топтать растения, ломать ветки Травы теряют силу

Как отмечают праздник в других странах

Поскольку этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, то аналоги Купале можно встретить по всей Европе . Например, в Германии в дохристианские времена отмечали Йоль. А в Финляндии и Эстонии этот день — он называется Юханнус и Яанипяэв соответственно — объявлен государственным праздником.

Вопросы и ответы

Какого числа Иван Купала в 2026 году?

Иван Купала в 2026 году отмечается 7 июля, во вторник. Главные обряды и купальская ночь приходятся на ночь с 6 на 7 июля – сразу после захода солнца. По старому юлианскому стилю эта дата соответствует 24 июня.

Иван Купала – это христианский или языческий праздник?

Иван Купала имеет двойную природу: исторически это языческий праздник восточных славян, посвященный дню летнего солнцестояния и культу солнца. После принятия христианства он совпал числом с церковным праздником Рождества Иоанна Предтечи, отмечаемым 7 июля по новому стилю.

Как правильно прыгать через костер на Ивана Купалу?

Костер складывают невысоким, чтобы прыжок был безопасным. Прыгают спиной к закату, лицом к встающей луне; одиночные прыжки – на удачу и здоровье, парные (с любимым, держась за руки) – на крепкий союз. Считалось: чем выше прыжок, тем счастливее будет год.

Где и как искать цветок папоротника?

По славянской легенде папоротник цветёт лишь одно мгновение в полночь с 6 на 7 июля. Искать цветок нужно одному, в глухом лесу, очертив вокруг себя круг рябиновой веткой и не оглядываясь на голоса нечисти. Тот, кто увидит и сорвёт цветок, по поверью обретёт богатство, удачу и тайные знания.

Какие травы собирают на Ивана Купалу?

Главные купальские травы – зверобой, иван-да-марья, полынь, чертополох, крапива, ромашка, тимьян (чабрец) и папоротник. Собирают их на рассвете 7 июля по росе или в купальскую полночь. Считается, что в это время растения обладают максимальной целебной и магической силой; из них плетут венки, заваривают чаи и делают обереги.