Рождество Иоанна Предтечи 2025: дата, история и традиции праздника
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МОСКВА – РИА Новости. Рождество Иоанна Предтечи, Пророка и Крестителя Господня, верующие отметят 7 июля 2025 года. История и традиции великого праздника в честь святого, а также фото икон – в материале РИА Новости.
Рождество Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель — наиболее почитаемый христианский святой наряду с Богородицей. Сам Иисус Христос говорил о нем: "Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".
Особую значимость подчеркивает тот факт, что его рождение в церковном календаре отмечено особым днем. Слово "Рождество" в названиях праздников встречается лишь дважды – "Рождество Христово" и "Рождество Пресвятой Богородицы".
В честь Крестителя установлено немало других торжеств. Так, например, 11 сентября в Православной церкви отмечают день Усекновение главы Иоанна Предтечи, 8 или 9 марта (в зависимости от того, високосный год или нет) – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи, 7 июня – третье Обретение. А на 20 января приходится Собор Иоанна Крестителя.
Кроме того, у святого сразу три эпитета. Во-первых, он – Пророк, поскольку предсказал скорый приход в мир Спасителя.
"Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его", – говорил Иоанн.
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Nativity of John Baptist, 15 c, HermitageРепродукция иконы "Рождество Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы "Рождество Иоанна Предтечи"
Его же миссия состояла в том, чтобы узнать Спасителя, возвестить о Нем людям и подготовить всех ко встрече со Христом. За это Иоанна именуют Предтечей, то есть "предвестником, предшественником".
Во время одной из проповедей на реке Иордан пророк увидел Иисуса, узнал в Нем Мессию и крестил Его. Отсюда и третье прозвище – Креститель.
Когда отмечается
В Русской православной церкви рождение Иоанна Предтечи — великий праздник. Хотя он и не входит в число двунадесятых (двенадцати главных). Отмечается он за шесть месяцев до Рождества Христова – то есть 7 июля.
Дата не меняется из года в год. При этом она всегда приходится на период Петрова поста.
Праздник имеет большое значение и для католиков. Более того, во многих западных странах этот день является нерабочим. Правда христиане латинского обряда встречают торжество на 13 дней раньше – 24 июня. Все дело в разнице календарей – григорианского и юлианского. Последним пользуются православные.
История
Кто такой Иоанн Предтеча
О рождении будущего пророка сообщает только один из четырех евангелистов – святой Лука. Согласно его свидетельству, Иоанн родился в семье священника Захарии (из рода Аарона – первого первосвященника иудейского) за полгода до рождения Иисуса Христа. Историки датируют это событие приблизительно 6-2 годами до нашей эры. Мать Иоанна Елисавета была из потомков царя Давида и приходилась родственницей Матери Христа.
Рождество Иоанна Предтечи в Евангелии
Само рождение Иоанна было чудесным. Всю жизнь его родители прожили бездетно около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима, поскольку Елисавета была бесплодна. Они истово молили Бога о даровании им чада. И только когда благочестивые отец и мать были уже в весьма преклонных летах, мольбы были услышаны.
Как повествует евангелист Лука, однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила, стоящего по правую сторону от жертвенника. Тот возвестил, что у Захарии вскорости родится сын. Он будет провозвестником ожидаемого Мессии, о котором говорили пророки.
Священник испугался и усомнился: возможно ли иметь детей в старости. А потому попросил у архангела знамения. Оно было дано ему, но стало одновременно и наказанием за неверие. Захария был поражен немотой до времени, пока не исполнится реченное ему.
© Public domain Икона "Рождество Иоанна Предтечи"
© Public domain
Икона "Рождество Иоанна Предтечи"
В скором времени святая Елисавета зачала. Но, опасаясь насмешек над поздней беременностью, скрывалась пять месяцев. Пока ее не посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Она тоже зачала Сына. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Марию как Матерь Божию.
Но вот пришел срок, и святая Елисавета родила сына. Радости родных, близких и друзей не было предела. На восьмой день, по закону Моисееву, совершилось обрезание младенца. Мать нарекла его Иоанном. Но все были удивлены, ведь никто в роду не носил этого имени.
Когда же спросили об этом святого Захарию, он лишь попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему". В один момент поразившая его немота ушла, отец стал радостно прославлять Бога и произнес пророческие слова – о явившемся в мир Мессии и о своем сыне – Предтече Господа.
Жизнь Иоанна Предтечи
После же рождения Иисуса и правитель Иудеи Ирод Великий прознал, что волхвы с востока идут в его земли, чтобы поклониться "Царю Иудейскому". Опасаясь заговора, он повелел убить всех младенцев в возрасте до двух лет.
Услышав об этом, святая Елисавета, как сказано в апокрифической литературе, убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась там в пещере. А Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое служение в храме. Ирод послал к нему своих воинов. Те потребовали открыть, где находится младенец Иоанн и его мать. Но Захария ответил, что это ему неизвестно. Тогда стражники убили его прямо в храме.
© Public domainИрод Великий
© Public domain
Ирод Великий
Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне, где и скончалась. О последующей жизни Иоанна Евангелие упоминает лишь вкратце – до того момента, пока он не начал свою проповедь.
Историк Иосиф Флавий писал, что Иоанн учил иудеев "вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к Предвечному".
"У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же", – говорил он. За свою праведность Иоанн снискал уважение даже среди тех, кого он обличал. Евангелие сообщает, что правитель Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого) с удовольствием слушал речи проповедника.
Предтеча окончил свою жизнь мученически. Историки полагают, что произошло это около 30 года нашей эры. Креститель не раз публично осуждал любовницу Ирода Антипы Иродиаду – законную жену царского брата – за порочность и кровосмешение. Та возненавидела пророка и добилась, чтобы его отправили в темницу.
Но и этого ей было мало. Однажды на пиру в честь дня рождения царя дочь Иродиады Саломея танцевала для него. В награду за танец правитель обещал дать то, чего захочет Саломея. Мать же подговорила ее попросить принести голову Иоанна. Обещанное свершилось, и Саломея принесла Иродиаде на блюде главу святого. В память об этом событии установлен церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Мощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Традиции
Традиция празднования Рождества Иоанна Предтечи возникла достаточно рано – еще в III веке. А столетие спустя торжество приобретает общецерковное значение. В VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Андрей Критский написали каноны к этому празднику.
Накануне Рождества Иоанна Крестителя в церквях проходит всенощное бдение. А в сам праздничный день совершается божественная литургия.
Церковный устав категорически исключает в этот день из служб все заупокойные, поминальные моления. Верующим рекомендуются молитвы покаяния и радости.
Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петров пост, который заканчивается празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля. На праздник, согласно церковному уставу, не дозволяется есть мясо, яйца и молочные продукты.
Но разрешается вкушать рыбу и даже немного красного вина. Само собой, от шумных пьяных застолий и тем более ссор следует воздержаться.
Это же касается и какого-либо тяжелого труда. При этом рутинные заботы по дому либо выполнение трудовых обязанностей не под запретом.
© РИА Новости / Борис Игнатович | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
Тропари и кондаки
К праздничному событию написано несколько церковных песнопений: тропарь, кондак и величание Иоанну Предтече. Ниже приведён текст и перевод тропаря (глас 4).
Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.
Перевод: Пророк и Предтеча пришествия Христова, достойно восхвалить тебя не можем мы, с любовью почитая тебя; ибо бесплодие родившей и немота отца окончились славным и священным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия миру возвещается.
Молитвы
В честь Иоанна Крестителя есть молитвы и личное прошение. Ниже опубликован текст молитвы, в которой верующие просят у святого защиты, заступничества и очищения от грехов.
Святы́й Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне! Пропове́дник сы́й покая́ния, ка́ющихся не пре́зри на́с, но моли́ся ко Влады́це Христу́ за на́с, недосто́йных рабо́в, уны́лых, немощны́х, во мно́гия грехи́ впа́дших. Сме́рти у́бо ча́ем, о гресе́х же на́ших николи́же поболе́хом и о Ца́рствии Небе́снем не попеко́хомся: но не пре́зри на́с, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, бо́лий рожде́нных все́х, по́стником и пусты́нником наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в. Тя мо́лим, к тебе́ прибега́ем: не отри́ни на́с, прося́щих твоего́ заступле́ния, обнови́ ду́ши на́ша покая́нием, е́же е́сть второ́е креще́ние: твои́м хода́тайством пре́д Го́сподем испроси́ на́м очище́ние грехо́в. Уста́ недосто́йная вопию́т к тебе́, и душа́ смире́нная мо́лится, се́рдце сокруше́нное из глубины́ воздыха́ет: простри́ пречи́стую твою́ десни́цу и защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых. Ей, Го́споди Иису́се Христе́! Моли́твами свята́го Иоа́нна Крести́теля Твоего́, изря́днее же Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, спаси́ на́с, гре́шных рабо́в Твои́х, ка́ющихся о гресе́х. Ты́ бо еси́ Бо́г ка́ющихся, и на Тя́, Спаси́теля, возлага́ем наде́жду, сла́вяще Пресвято́е и́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне! Пропове́дник сы́й покая́ния, ка́ющихся не пре́зри на́с, но моли́ся ко Влады́це Христу́ за на́с, недосто́йных рабо́в, уны́лых, немощны́х, во мно́гия грехи́ впа́дших. Сме́рти у́бо ча́ем, о гресе́х же на́ших николи́же поболе́хом и о Ца́рствии Небе́снем не попеко́хомся: но не пре́зри на́с, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, бо́лий рожде́нных все́х, по́стником и пусты́нником наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в. Тя мо́лим, к тебе́ прибега́ем: не отри́ни на́с, прося́щих твоего́ заступле́ния, обнови́ ду́ши на́ша покая́нием, е́же е́сть второ́е креще́ние: твои́м хода́тайством пре́д Го́сподем испроси́ на́м очище́ние грехо́в. Уста́ недосто́йная вопию́т к тебе́, и душа́ смире́нная мо́лится, се́рдце сокруше́нное из глубины́ воздыха́ет: простри́ пречи́стую твою́ десни́цу и защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых. Ей, Го́споди Иису́се Христе́! Моли́твами свята́го Иоа́нна Крести́теля Твоего́, изря́днее же Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, спаси́ на́с, гре́шных рабо́в Твои́х, ка́ющихся о гресе́х. Ты́ бо еси́ Бо́г ка́ющихся, и на Тя́, Спаси́теля, возлага́ем наде́жду, сла́вяще Пресвято́е и́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Храмы и соборы
На Руси с давних времен строили храмы в честь Рождества Иоанна Предтечи. Самый древний из них – псковский собор XII века на Завеличье, что напротив местного кремля. В Москве наиболее известен храм на Пресне, построенный в 1714-1734 годах.
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