https://ria.ru/20250704/predtecha-1880694912.html

Рождество Иоанна Предтечи 2025: дата, история и традиции праздника

Рождество Иоанна Предтечи 2025: дата праздника, история, фото

Рождество Иоанна Предтечи 2025: дата, история и традиции праздника

Рождество Иоанна Предтечи, Пророка и Крестителя Господня, верующие отметят 7 июля 2025 года. История и традиции великого праздника в честь святого, а также фото РИА Новости, 04.07.2025

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2025-07-04T17:59:00+03:00

религия

иерусалим

иордан

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иисус христос

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религиозные праздники

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МОСКВА – РИА Новости. Рождество Иоанна Предтечи, Пророка и Крестителя Господня, верующие отметят 7 июля 2025 года. История и традиции великого праздника в честь святого, а также фото икон – в материале РИА Новости.Рождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель — наиболее почитаемый христианский святой наряду с Богородицей. Сам Иисус Христос говорил о нем: "Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".Особую значимость подчеркивает тот факт, что его рождение в церковном календаре отмечено особым днем. Слово "Рождество" в названиях праздников встречается лишь дважды – "Рождество Христово" и "Рождество Пресвятой Богородицы".В честь Крестителя установлено немало других торжеств. Так, например, 11 сентября в Православной церкви отмечают день Усекновение главы Иоанна Предтечи, 8 или 9 марта (в зависимости от того, високосный год или нет) – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи, 7 июня – третье Обретение. А на 20 января приходится Собор Иоанна Крестителя.Кроме того, у святого сразу три эпитета. Во-первых, он – Пророк, поскольку предсказал скорый приход в мир Спасителя."Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его", – говорил Иоанн.Его же миссия состояла в том, чтобы узнать Спасителя, возвестить о Нем людям и подготовить всех ко встрече со Христом. За это Иоанна именуют Предтечей, то есть "предвестником, предшественником".Во время одной из проповедей на реке Иордан пророк увидел Иисуса, узнал в Нем Мессию и крестил Его. Отсюда и третье прозвище – Креститель.Когда отмечаетсяВ Русской православной церкви рождение Иоанна Предтечи — великий праздник. Хотя он и не входит в число двунадесятых (двенадцати главных). Отмечается он за шесть месяцев до Рождества Христова – то есть 7 июля.Дата не меняется из года в год. При этом она всегда приходится на период Петрова поста.Праздник имеет большое значение и для католиков. Более того, во многих западных странах этот день является нерабочим. Правда христиане латинского обряда встречают торжество на 13 дней раньше – 24 июня. Все дело в разнице календарей – григорианского и юлианского. Последним пользуются православные.ИсторияКто такой Иоанн ПредтечаО рождении будущего пророка сообщает только один из четырех евангелистов – святой Лука. Согласно его свидетельству, Иоанн родился в семье священника Захарии (из рода Аарона – первого первосвященника иудейского) за полгода до рождения Иисуса Христа. Историки датируют это событие приблизительно 6-2 годами до нашей эры. Мать Иоанна Елисавета была из потомков царя Давида и приходилась родственницей Матери Христа.Рождество Иоанна Предтечи в ЕвангелииСамо рождение Иоанна было чудесным. Всю жизнь его родители прожили бездетно около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима, поскольку Елисавета была бесплодна. Они истово молили Бога о даровании им чада. И только когда благочестивые отец и мать были уже в весьма преклонных летах, мольбы были услышаны.Как повествует евангелист Лука, однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила, стоящего по правую сторону от жертвенника. Тот возвестил, что у Захарии вскорости родится сын. Он будет провозвестником ожидаемого Мессии, о котором говорили пророки.Священник испугался и усомнился: возможно ли иметь детей в старости. А потому попросил у архангела знамения. Оно было дано ему, но стало одновременно и наказанием за неверие. Захария был поражен немотой до времени, пока не исполнится реченное ему.В скором времени святая Елисавета зачала. Но, опасаясь насмешек над поздней беременностью, скрывалась пять месяцев. Пока ее не посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Она тоже зачала Сына. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Марию как Матерь Божию.Но вот пришел срок, и святая Елисавета родила сына. Радости родных, близких и друзей не было предела. На восьмой день, по закону Моисееву, совершилось обрезание младенца. Мать нарекла его Иоанном. Но все были удивлены, ведь никто в роду не носил этого имени.Когда же спросили об этом святого Захарию, он лишь попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему". В один момент поразившая его немота ушла, отец стал радостно прославлять Бога и произнес пророческие слова – о явившемся в мир Мессии и о своем сыне – Предтече Господа.Жизнь Иоанна ПредтечиПосле же рождения Иисуса и правитель Иудеи Ирод Великий прознал, что волхвы с востока идут в его земли, чтобы поклониться "Царю Иудейскому". Опасаясь заговора, он повелел убить всех младенцев в возрасте до двух лет.Услышав об этом, святая Елисавета, как сказано в апокрифической литературе, убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась там в пещере. А Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое служение в храме. Ирод послал к нему своих воинов. Те потребовали открыть, где находится младенец Иоанн и его мать. Но Захария ответил, что это ему неизвестно. Тогда стражники убили его прямо в храме.Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне, где и скончалась. О последующей жизни Иоанна Евангелие упоминает лишь вкратце – до того момента, пока он не начал свою проповедь.Историк Иосиф Флавий писал, что Иоанн учил иудеев "вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к Предвечному"."У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же", – говорил он. За свою праведность Иоанн снискал уважение даже среди тех, кого он обличал. Евангелие сообщает, что правитель Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого) с удовольствием слушал речи проповедника.Предтеча окончил свою жизнь мученически. Историки полагают, что произошло это около 30 года нашей эры. Креститель не раз публично осуждал любовницу Ирода Антипы Иродиаду – законную жену царского брата – за порочность и кровосмешение. Та возненавидела пророка и добилась, чтобы его отправили в темницу.Но и этого ей было мало. Однажды на пиру в честь дня рождения царя дочь Иродиады Саломея танцевала для него. В награду за танец правитель обещал дать то, чего захочет Саломея. Мать же подговорила ее попросить принести голову Иоанна. Обещанное свершилось, и Саломея принесла Иродиаде на блюде главу святого. В память об этом событии установлен церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.ТрадицииТрадиция празднования Рождества Иоанна Предтечи возникла достаточно рано – еще в III веке. А столетие спустя торжество приобретает общецерковное значение. В VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Андрей Критский написали каноны к этому празднику.Накануне Рождества Иоанна Крестителя в церквях проходит всенощное бдение. А в сам праздничный день совершается божественная литургия.Церковный устав категорически исключает в этот день из служб все заупокойные, поминальные моления. Верующим рекомендуются молитвы покаяния и радости.Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петров пост, который заканчивается празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля. На праздник, согласно церковному уставу, не дозволяется есть мясо, яйца и молочные продукты.Но разрешается вкушать рыбу и даже немного красного вина. Само собой, от шумных пьяных застолий и тем более ссор следует воздержаться.Это же касается и какого-либо тяжелого труда. При этом рутинные заботы по дому либо выполнение трудовых обязанностей не под запретом.Тропари и кондакиК праздничному событию написано несколько церковных песнопений: тропарь, кондак и величание Иоанну Предтече. Ниже приведён текст и перевод тропаря (глас 4).Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.Перевод: Пророк и Предтеча пришествия Христова, достойно восхвалить тебя не можем мы, с любовью почитая тебя; ибо бесплодие родившей и немота отца окончились славным и священным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия миру возвещается.МолитвыВ честь Иоанна Крестителя есть молитвы и личное прошение. Ниже опубликован текст молитвы, в которой верующие просят у святого защиты, заступничества и очищения от грехов.Святы́й Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне! Пропове́дник сы́й покая́ния, ка́ющихся не пре́зри на́с, но моли́ся ко Влады́це Христу́ за на́с, недосто́йных рабо́в, уны́лых, немощны́х, во мно́гия грехи́ впа́дших. Сме́рти у́бо ча́ем, о гресе́х же на́ших николи́же поболе́хом и о Ца́рствии Небе́снем не попеко́хомся: но не пре́зри на́с, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, бо́лий рожде́нных все́х, по́стником и пусты́нником наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в. Тя мо́лим, к тебе́ прибега́ем: не отри́ни на́с, прося́щих твоего́ заступле́ния, обнови́ ду́ши на́ша покая́нием, е́же е́сть второ́е креще́ние: твои́м хода́тайством пре́д Го́сподем испроси́ на́м очище́ние грехо́в. Уста́ недосто́йная вопию́т к тебе́, и душа́ смире́нная мо́лится, се́рдце сокруше́нное из глубины́ воздыха́ет: простри́ пречи́стую твою́ десни́цу и защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых. Ей, Го́споди Иису́се Христе́! Моли́твами свята́го Иоа́нна Крести́теля Твоего́, изря́днее же Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, спаси́ на́с, гре́шных рабо́в Твои́х, ка́ющихся о гресе́х. Ты́ бо еси́ Бо́г ка́ющихся, и на Тя́, Спаси́теля, возлага́ем наде́жду, сла́вяще Пресвято́е и́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Храмы и соборыНа Руси с давних времен строили храмы в честь Рождества Иоанна Предтечи. Самый древний из них – псковский собор XII века на Завеличье, что напротив местного кремля. В Москве наиболее известен храм на Пресне, построенный в 1714-1734 годах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, иордан, хеврона, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники