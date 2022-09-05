Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника
Усекновение главы Иоанна Предтечи
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, связанный с с казнью Крестителя Господня. Память об этом событии отмечается каждый год 11 сентября. Краткая история и традиции праздника, как проходят богослужения в храмах в этот день и о чем нужно молиться пророку — в материале РИА Новости.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи, которого также называют Крестителем — знаменательный день православного календаря, когда верующие вспоминают мученическую смерть пророка, одного из самых великих святых. Предтеча — это ближайший предшественник, который возвестил приход Иисуса Христа. Имя Иоанна Предтечи фигурирует в Евангелиях 94 раза, что уступает лишь упоминаниям Иисуса Христа.
Пророк считается исторической фигурой - большинство исследователей признают подлинность его упоминаний в текстах Иосифа Флавия. Предтеча — самый великий из пророков, который свидетельствовал о пришествии на землю Сына Божия. Он завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. С фигурой Иоанна Крестителя неразрывно связан Праздник Крещения Господня. На следующий день после Богоявления Церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, а всего в святцах ему посвящены целых семь праздников.
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча"
Какого числа
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2022 году, как и в любом другом, отмечается 11 сентября по григорианскому календарю и 29 августа по юлианскому, то есть по старому стилю.
История
Креститель жил аскетом в пустыне и был хорошо известен благодаря своим проповедям, родственным связям по материнской линии со Спасителем (приходится троюродным братом) и крещению Иисуса Христа в водах Иордана, потому многие прислушивались к его словам.
История праздника уходит корнями в 32 год нашей эры. Полного его название: “Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна”. Иоанна Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода).
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Еще на Руси 11 сентября день памяти Усекновения честной главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня называли Иван Постный (так как в этот день соблюдается строгий пост) или Иван-полетник, так как это был один из последних летних дней (29 августа по церковному, юлианскому календарю).
“В народе считалось, что Иван уводит лето красное и с этого дня осень вступает в свои права. В старые времена к этому дню завершались все денежные расчеты за летние работы. И купцы, зная, что народ с деньгами, не могли упустить своей выгоды и устраивали ярмарки-однодневки, ивановские торги. Мы и сегодня имеем в некоторых местностях традицию осенних ярмарок выходного дня, — рассказала Анна Бахтиярова, религиовед, историк.
Событие праздника
29 августа по старому стилю произошла мученическая кончина Иоанна, которому отрубили голову. До этого момента Креститель обличал грехи и пороки людей, одними из которых стали правитель Галилеи Ирод Антипа и Иродиада (жена Филиппа — брата Ирода), беззаконно сожительствовавшие еще при жизни Филиппа.
Ирод сначала не собирался казнить Иоанна, боясь гнева народа, у которого пророк пользовался популярностью. Больше всего его смерти желала Иродиада.
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Казнь произошла во время пиршества в честь дня рождения Ирода. Тогда танец Саломеи, дочери Иродиады, так понравился царю, что он обещал падчерице исполнить любое ее желание. Девушка спросила у своей матери, о чем попросить царя, и та пожелала голову Иоанна. Ирод боялся разгневать Бога и народ, но все же исполнил обещание, казнив Крестителя. Саломея принесла главу Иоанна на блюде своей матери, а та в ярости проколола язык Пророка иглой и пронзила голову кинжалом.
При этом Иродиада не позволила, чтобы тело и главу Иоанна Предтечи захоронили в одном месте, так как боялась, что тот воскреснет и снова станет обличать ее. По этой причине глава Крестителя была закопана в нечистом месте. Однако благочестивая женщина Иоанна, узнав об этом, тайно взяла главу и поместила в сосуд, который погребла на Елеонской горе.
Где хранятся мощи святого
До нашего времени из мощей Крестителя сохранились лишь фрагменты его головы и правая рука (десница).
“Тело было захоронено учениками Иоанна, а позже, во время правления Юлиана Отступника (IV век) останки сожжены. Сохранилась правая рука (десница), которая находится сейчас в Черногории”, — утверждает Анна Бахтиярова.
Голову же ученикам не отдали. Ее вынесла из дворца царя Ирода Иоанна — супруга домоправителя царя. А затем тайно погребла святыню в Елеонской горе.
В последующем глава Иоанна Предтечи оказывается разделена на несколько фрагментов, которые хранятся в разных местах. Например, на Афоне, в монастыре святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске (Иоанн Предтеча почитается и мусульманами как великий праведник), в Нагорном Карабахе.
Мощи хранятся в храмах разных стран, в том числе:
Перечислить все храмы невозможно, так как мощи святого многократно делились между христианскими государствами.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Мощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Лицевая часть головы Крестителя находится во Франции, в соборе Амьенской Богоматери, куда она была доставлена в начале XIII века после захвата Константинополя:
“Наиболее вероятно, что именно эта часть головы Предтечи подлинная. Здесь проводилось большое и качественное исследование святыни, которое косвенно подтверждает принадлежность головы Иоанну. А также эта святыня имеет четкий исторический путь. Справедливости ради надо сказать, что фрагменты главы, хранящиеся в других местах, исследованы не были”, — добавила религиовед.
Богослужение и пост
11 сентября в память святого Иоанна Предтечи проходят богослужения и соблюдается строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти Крестителя. В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (Мк., 6:14-30) во время Божественной литургии. Православные при этом соблюдают дневной пост — нельзя есть мясо, рыбу и молочную продукцию. Древность поста в этот день подтверждается уставом иерусалимского монастыря прп. Саввы Освященного, в котором говорится:
“Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Креститель жил в безводной и бестравной пустыне — ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была земля, вкушал он только акриды (точное значение этого слова неизвестно, по мнению одних толкователей это стручки рожкового дерева, другие считают, что это — род съедобной саранчи. - Прим. ред.) и дикий мед. Вместо чаши — пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому проведем этот день в посте и молитве”.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкВнутреннее убранство часовни Усекновения Главы Иоанна Предтечи в деревне Вороний Остров Медвежьегорского района Республики Карелия
Внутреннее убранство часовни Усекновения Главы Иоанна Предтечи в деревне Вороний Остров Медвежьегорского района Республики Карелия
В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу, топор, чтоб не оскорбить этим память мученической смерти Крестителя:
“Даже не варили щи, так как нужно было резать капустный кочан, напоминающий своей формой голову. По той же причине не срезали мак, не рвали яблок, не копали картофеля”, — рассказала историк.
По словам эксперта, хоть пост в Иванов день однодневный, к нему относились очень серьёзно. Об этом можно судить по пословицам, что ходили в народе:
- —не соблюдешь Иванов пост, прищемишь в аду хвост!;
- —кто Ивана, Крестителя Господня, скóром (непостное) жрëт — тот в рай не попадет.
Постились также, если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи приходился на воскресенье.
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Молитвы
В православии принято читать молитвы Иоанну Предтечи, пророку и Крестителю Господню, чтобы обрести надежду на будущее и успокоение. К самым читаемым относят:
- —молитву об успокоении души;
- —молитву об исцелении;
- —молитву о детях;
- —молитву от пьянства;
- —молитву от тюрьмы.
Иконы и храмы
Пророка Иоанна наиболее разнообразно среди других святых изображали на иконах. Иконопись отражает многие эпизоды жизни Крестителя. Самая традиционная икона выполнена таким образом, что можно увидеть Иоанна, изображенного по пояс, лицом к молящемуся. На нем верблюжья шкура, что не просто так — согласно Священному писанию: “Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих…” (Мк. 1, 6).
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Nativity of John Baptist, 15 c, HermitageРепродукция иконы "Рождество Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы "Рождество Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча Ангел пустыни"
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
© РИА Новости / Олег Игнатович / Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Усекновение главы Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы "Усекновение главы Иоанна Предтечи"
Народные традиции и поверья
День памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи окружено разными традициями и поверьями. Среди них следующие:
- —люди, страдающие головными болями, в этот день могут попросить исцеления;
- —при несоблюдении поста Иоанн посылает неурожай;
- —11 сентября обязательно нужно окунуться в природный водоем или облиться водой под открытым небом;
- —в этот день принято заготавливать полезные травы и собирать цветы;
- —если съесть в этот день что-то круглое, то весь год будет болеть голова;
- —Иван постный — осени крестный отец;
- —птицы звонко поют — лето еще с осенью воевать будет;
- —журавли на юг потянулись — холод скоро придет;
- —лебеди улетают — к снегу;
- —как только давали знать о себе скворцы, значит, пришла пора “бабьего” лета;
- —если 11 сентября летел гусь, ждали дождя, если же лебедь показался на небе, скоро выпадет снег;
- —в этот день запрещался красный цвет. Он символизирует собой кровь, пролитую Крестителем. Это касалось всего — одежды, еды, напитков и др.;
- —нельзя что-либо резать или колоть. Все режущие предметы старались не применять в хозяйстве или вовсе пытались избегать работы в доме и саду.