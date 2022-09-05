https://ria.ru/20220905/predtecha-1814674931.html

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022: в какой день праздник, история, храмы

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, связанный с с казнью Крестителя Господня. Память об этом событии отмечается каждый год 11 сентября... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:59

2022-09-05T20:59

2022-09-05T20:59

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иисус христос

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, связанный с с казнью Крестителя Господня. Память об этом событии отмечается каждый год 11 сентября. Краткая история и традиции праздника, как проходят богослужения в храмах в этот день и о чем нужно молиться пророку — в материале РИА Новости.Усекновение главы Иоанна ПредтечиУсекновение главы Иоанна Предтечи, которого также называют Крестителем — знаменательный день православного календаря, когда верующие вспоминают мученическую смерть пророка, одного из самых великих святых. Предтеча — это ближайший предшественник, который возвестил приход Иисуса Христа. Имя Иоанна Предтечи фигурирует в Евангелиях 94 раза, что уступает лишь упоминаниям Иисуса Христа.Пророк считается исторической фигурой - большинство исследователей признают подлинность его упоминаний в текстах Иосифа Флавия. Предтеча — самый великий из пророков, который свидетельствовал о пришествии на землю Сына Божия. Он завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. С фигурой Иоанна Крестителя неразрывно связан Праздник Крещения Господня. На следующий день после Богоявления Церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, а всего в святцах ему посвящены целых семь праздников.Какого числаПраздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2022 году, как и в любом другом, отмечается 11 сентября по григорианскому календарю и 29 августа по юлианскому, то есть по старому стилю.ИсторияКреститель жил аскетом в пустыне и был хорошо известен благодаря своим проповедям, родственным связям по материнской линии со Спасителем (приходится троюродным братом) и крещению Иисуса Христа в водах Иордана, потому многие прислушивались к его словам.История праздника уходит корнями в 32 год нашей эры. Полного его название: “Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна”. Иоанна Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода).Еще на Руси 11 сентября день памяти Усекновения честной главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня называли Иван Постный (так как в этот день соблюдается строгий пост) или Иван-полетник, так как это был один из последних летних дней (29 августа по церковному, юлианскому календарю).Событие праздника29 августа по старому стилю произошла мученическая кончина Иоанна, которому отрубили голову. До этого момента Креститель обличал грехи и пороки людей, одними из которых стали правитель Галилеи Ирод Антипа и Иродиада (жена Филиппа — брата Ирода), беззаконно сожительствовавшие еще при жизни Филиппа.Ирод сначала не собирался казнить Иоанна, боясь гнева народа, у которого пророк пользовался популярностью. Больше всего его смерти желала Иродиада.Казнь произошла во время пиршества в честь дня рождения Ирода. Тогда танец Саломеи, дочери Иродиады, так понравился царю, что он обещал падчерице исполнить любое ее желание. Девушка спросила у своей матери, о чем попросить царя, и та пожелала голову Иоанна. Ирод боялся разгневать Бога и народ, но все же исполнил обещание, казнив Крестителя. Саломея принесла главу Иоанна на блюде своей матери, а та в ярости проколола язык Пророка иглой и пронзила голову кинжалом.При этом Иродиада не позволила, чтобы тело и главу Иоанна Предтечи захоронили в одном месте, так как боялась, что тот воскреснет и снова станет обличать ее. По этой причине глава Крестителя была закопана в нечистом месте. Однако благочестивая женщина Иоанна, узнав об этом, тайно взяла главу и поместила в сосуд, который погребла на Елеонской горе.Где хранятся мощи святогоДо нашего времени из мощей Крестителя сохранились лишь фрагменты его головы и правая рука (десница).По словам эксперта, десница Иоанна Крестителя, заключенная в золотой ковчег, лишена двух перстов. Мизинец находится в одном из музеев Стамбула, безымянный палец — в Италии.Голову же ученикам не отдали. Ее вынесла из дворца царя Ирода Иоанна — супруга домоправителя царя. А затем тайно погребла святыню в Елеонской горе.В последующем глава Иоанна Предтечи оказывается разделена на несколько фрагментов, которые хранятся в разных местах. Например, на Афоне, в монастыре святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске (Иоанн Предтеча почитается и мусульманами как великий праведник), в Нагорном Карабахе.Мощи хранятся в храмах разных стран, в том числе:Перечислить все храмы невозможно, так как мощи святого многократно делились между христианскими государствами.Лицевая часть головы Крестителя находится во Франции, в соборе Амьенской Богоматери, куда она была доставлена в начале XIII века после захвата Константинополя:Богослужение и пост11 сентября в память святого Иоанна Предтечи проходят богослужения и соблюдается строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти Крестителя. В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (Мк., 6:14-30) во время Божественной литургии. Православные при этом соблюдают дневной пост — нельзя есть мясо, рыбу и молочную продукцию. Древ­ность по­ста в этот день под­твер­жда­ет­ся уста­вом иеру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря прп. Сав­вы Освя­щен­но­го, в котором говорится:В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу, топор, чтоб не оскорбить этим память мученической смерти Крестителя:По словам эксперта, хоть пост в Иванов день однодневный, к нему относились очень серьёзно. Об этом можно судить по пословицам, что ходили в народе:Постились также, если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи приходился на воскресенье.МолитвыВ православии принято читать молитвы Иоанну Предтечи, пророку и Крестителю Господню, чтобы обрести надежду на будущее и успокоение. К самым читаемым относят:Иконы и храмыПророка Иоанна наиболее разнообразно среди других святых изображали на иконах. Иконопись отражает многие эпизоды жизни Крестителя. Самая традиционная икона выполнена таким образом, что можно увидеть Иоанна, изображенного по пояс, лицом к молящемуся. На нем верблюжья шкура, что не просто так — согласно Священному писанию: “Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих…” (Мк. 1, 6).Церквей и храмов Иоанна Предтечи или с его пределом (пристройкой) в России, а также в Грузии, Абхазии, Латвии, Молдове, Израиле, Греции и др. странах насчитывается более 700.Народные традиции и поверьяДень памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи окружено разными традициями и поверьями. Среди них следующие:

https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

https://ria.ru/20200121/1563650831.html

https://ria.ru/20220430/ikony-1786341401.html

https://ria.ru/20220228/molitvy-1775546506.html

https://ria.ru/20220824/prazdniki-1811911508.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, русская православная церковь, православие, религиозные праздники, иисус христос