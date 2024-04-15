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Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости - РИА Новости, 15.04.2024
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15:29 15.04.2024 (обновлено: 15:55 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/rozhdaemost-1940175523.html
Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости
Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости - РИА Новости, 15.04.2024
Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на снижение рождаемости в регионе - в два раза больше, чем по... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:29
2024-04-15T15:55
волгоградская область
россия
волгоград
владимир путин
андрей бочаров
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на снижение рождаемости в регионе - в два раза больше, чем по стране.Путин в понедельник провел встречу с главой Волгоградской области в режиме видеоконференции."Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза - многовато. Волгоград - такое место, хорошее", - сказал Путин Бочарову.Губернатор в свою очередь доложил, что в регионе работают над этой задачей."Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать", - сказал он.
https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html
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волгоградская область, россия, волгоград, владимир путин, андрей бочаров, здоровье - общество
Волгоградская область, Россия, Волгоград, Владимир Путин, Андрей Бочаров, Здоровье - Общество
Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости

Путин отметил снижение в Волгоградчине рождаемости вдвое больше, чем по России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНоворожденные
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на снижение рождаемости в регионе - в два раза больше, чем по стране.
Путин в понедельник провел встречу с главой Волгоградской области в режиме видеоконференции.
"Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза - многовато. Волгоград - такое место, хорошее", - сказал Путин Бочарову.
Губернатор в свою очередь доложил, что в регионе работают над этой задачей.
"Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать", - сказал он.
Младенцы в перинатальном центре - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 08:11
 
Волгоградская областьРоссияВолгоградВладимир ПутинАндрей БочаровЗдоровье - Общество
 
 
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