https://ria.ru/20240415/rozhdaemost-1940175523.html

Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости

Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости - РИА Новости, 15.04.2024

Путин обратил внимание волгоградского губернатора на снижение рождаемости

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на снижение рождаемости в регионе - в два раза больше, чем по... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:29

2024-04-15T15:29

2024-04-15T15:55

волгоградская область

россия

волгоград

владимир путин

андрей бочаров

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на снижение рождаемости в регионе - в два раза больше, чем по стране.Путин в понедельник провел встречу с главой Волгоградской области в режиме видеоконференции."Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза - многовато. Волгоград - такое место, хорошее", - сказал Путин Бочарову.Губернатор в свою очередь доложил, что в регионе работают над этой задачей."Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать", - сказал он.

https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, россия, волгоград, владимир путин, андрей бочаров, здоровье - общество