https://ria.ru/20220713/ochki-1802227872.html

Стекло или пластик: как выбрать солнцезащитные очки - советы экспертов

Солнцезащитные очки: какие выбрать лучшие и как подобрать по форме лица

Стекло или пластик: как выбрать солнцезащитные очки - советы экспертов

Солнцезащитные очки - модный и полезный в любое время года аксессуар, защищающий глаза от ультрафиолетовых лучей. Как правильно выбрать очки, чтобы не навредить РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:34

2022-07-13T16:34

2022-07-13T16:34

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Солнцезащитные очки - модный и полезный в любое время года аксессуар, защищающий глаза от ультрафиолетовых лучей. Как правильно выбрать очки, чтобы не навредить здоровью, какая оправа подходит разным формам лица, отличие мужских, женских и детских солнцезащитных очков, - в материале РИА Новости.Солнцезащитные очкиС давних пор люди старались защитить глаза от слепящего солнца: в Китае люди носили тканевые повязки с тонкими прорезями для глаз, эскимосы делали такие же приспособления, но из кожи. Для самодельных “очков” использовали различные материалы: ткань, кость, кожу, древесину, кору. Что-то похожее на современные солнцезащитные очки появилось только в XVIII веке, когда англичанин Джеймс Эскью изобрел стеклянную линзу синего цвета. До этого стекла затемнялись при помощи сажи и лака, поэтому видимость в таких очках оставляла желать лучшего.Для чего нужныСолнцезащитные очки рекомендуется носить всем людям, в любой сезон, в солнечную погоду."Основная задача солнцезащитных очков – защитить глаза от ультрафиолета. УФ-лучи для глаза в общем не ощутимы, они действуют лишь на роговицу, и при интенсивном излучении ультрафиолет способен вызвать ее ожог, симптомы - усиленное слезотечение, светобоязнь, блефароспазм", - объясняет Наталья Коваль, ведущий рефракционный хирург Центра микрохирургии глаза "Я вижу".Ультрафиолетовое излучение очень вредно для глаз, оно провоцирует не только ожоги сетчатки, но и более серьезные заболевания, приводящие к сильному снижению зрения."Ультрафиолет поражает центр сетчатки глаза и приводит к развитию макулодистрофии (поражению сетчатки). Впоследствии эта болезнь может привести к сильному ухудшению зрения. Важно знать, что вредно смотреть и на воду, отражающую солнечные лучи. Именно это мерцание и блики представляют опасность. Кстати, если вы собираетесь в горы, учтите, данное замечание справедливо и для снега", - добавляет профессор Татьяна Шилова, главный врач сети офтальмологических клиник "Клиники доктора Шиловой".Кому рекомендованыЗащищаться от ультрафиолета нужно всем, особенно тем, у кого уже есть заболевания глаз, а также детям, которые хуже переносят ультрафиолет.Как выбрать солнцезащитные очкиПри выборе солнечных очков стоит опираться на три основных критерия: степень защиты от УФ, затемненность линз и форма. Также нужно обратить внимание на материал, из которого сделаны линзы и их цвет.Этим летом продажи солнцезащитных очков, по данным экспертов платформы Авито, выросли на 70% по сравнению с прошлым, а приобрести аксессуар можно в среднем за 2 670 рублей, за год цена снизилась на 7%."Хороший вариант обзавестись несколькими парами защитных очков с разными типами линз, например, следует иметь линзы даже для пасмурной погоды. Как известно, при облачной погоде УФ-лучи тоже сильны, и забывать про защиту глаз недопустимо. А вот для поездки на море или в горы рекомендую иметь очки с очень темными или зеркальными линзами. Выбирайте крупные и объемные линзы. Не стоит гнаться за модными трендами и приобретать очки с узкими стеклами, ведь их смысл только декоративный. Узкие стекла пропускают много УФ лучей вокруг, а значит, никак не защищают глаза. Помните, что очки должны быть удобными, не доставлять дискомфорта, не давить на переносицу или на виски", - советует Татьяна Шилова.Особенности материала и линзТрадиционно линзы для солнцезащитных очков делают из стекла или пластика."Стеклянные производятся из сплава кремния с иными неорганическими оксидами. Такие линзы обладают отличными оптическими свойствами, но при этом они хрупкие и тяжелые. Чаще всего в солнцезащитных очках используются полимерные линзы. Они удобны при производстве, легко окрашиваются, это свойство позволяет экспериментировать с разными оттенками", - объясняет Екатерина Богданова.Линзы по своим свойствам могут быть обычными затемненными, поляризационными, фотохромными. Поляризационные популярны у рыбаков и любителей отдыха на воде, так как не пропускают отраженный от поверхности свет, с такими линзами все видно более контрастно и острота зрения выше. Фотохромные линзы под воздействием ультрафиолетовых лучей темнеют, а в помещении становятся почти прозрачными. Это хороший выход для тех, у кого плохое зрение. Такой вариант освобождает от необходимости приобретать две пары очков: для помещения и солнцезащитные с диоптриями.Оттенок стекол у солнцезащитных очков может быть любой: черный, коричневый, серый."Замечательно отражают солнечные лучи зеркальные линзы. А вот очки с розовыми, голубыми, оранжевыми, зелеными, желтыми стеклами с этой задачей не справляются. Поэтому допустимо их носить в пасмурную и облачную погоду, да и то только как стильный аксессуар", - говорит Наталья Коваль.Категории светопропусканияДля того, чтобы определить, насколько солнечные очки защищают от ультрафиолета, необходимо смотреть на маркировку, которая указывается на дужках."Линзы могут быть как темными, так и светлыми, вот только по-настоящему они будут защищать при наличии маркировки с показателем "UV-400". Данная цифра значит, что специальное покрытие линз поможет уберечь глаза от проникновения УФ-излучения. И чем выше эта цифра на маркировке, тем качественнее и безопаснее будет аксессуар. Также возможно указание защиты от конкретных типов лучей, то есть UVA (УФ) и UVB (инфракрасные)", - объясняет Татьяна Шилова.Существует еще одна маркировка: от 0 до 4, где 0 – это 5% защиты от УФ-лучей, а 4 – 95%. Таким образом также может обозначаться степень затемнения линз.По словам Натальи Коваль, второй важный фактор, на который следует обратить внимание при выборе очков, - степень затемненности линз. Она, как и степень защиты от ультрафиолета, указывается на заушнике очков и имеет несколько параметров.Екатерина Богданова, эксперт интернет-магазина Shopping Live, советует покупать очки с наивысшей степенью защиты, если в планах путешествие в регионы с большой солнечной нагрузкой: море, горы, пустыни. Здесь воздействие солнца очень агрессивно. Но очки с фактором защиты 4 не подходят для езды за рулем, в них можно только гулять на улице.Виды оправПроизводители предлагают различные материалы для оправ. Наиболее популярны оправы из пластика, они прочны, долговечны и принимают любую задуманную производителем форму. Металлическая оправа - утонченная классика, смотрится дорого и изящно за счет тонких линий.Выбор по форме лицаВыбирая очки, лучше всего ориентироваться на форму лица: для мягких черт подойдут четкие геометрические линии, угловатых - овалы и круги.По словам Виталия Пелешенко, красота заложена в нас как ощущение пропорций, квинтэссенцией которых являйся золотое сечение. Калифорнийским доктором наук Стивеном Марквардтом была создана маска золотого сечения, определяющая эталон красоты человеческого лица. Современные компьютерные алгоритмы позволяют рассчитать пропорции лица любого человека и вычислить его преимущества и изъяны, а также возможности для улучшения эстетических показателей. Производители солнечных очков это знают, и у люксовых брендов уже есть приложения, которые сами подберут нужную форму под контуры лица. В текущем тренде вообще полный уход от заводских линеек солнечных очков к четкой персонификации, когда компьютерное приложение перебирает все возможные варианты и находит идеальное решение по маске золотого сечения, добиваясь чтобы новый аксессуар был максимально эргономичен соответственно естественной красоты человека. Пока что это концепция реализуется только несколькими немецкими брендами, спрос на их услуги намного превышает предложения, но сама процедура персонифицированного изготовления длится всего нескольких часов. После сбора данных о лице клиента и автоматической разработки формы, информация передается в цех, где из заранее заготовленных промышленных круглых линз вырезают нужную форму стекол, а на ЧПУ станке фрезеруют титановую оправу. Таким образом получают уникальные солнечные очки, идеально подходящие конкретному клиенту, а не абстрактному среднестатистическому покупателю.Для круглогоОкруглое лицо хорошо смотрится в очках с восходящими косыми линиями, уголками, заостренными вверх, и массивными дужками. Не стоит выбирать очки круглой и овальной формы, они сделают лицо еще шире, чем на самом деле."Визуально вытянуть круглое лицо смогут оправы “кошачий глаз” или “бабочка”", - советуют эксперты Авито.Для квадратногоТакое лицо имеет одинаковые пропорции как в ширину, так и в высоту, поэтому обладателям квадратных лиц больше подойдут массивные очки, закрывающие брови, круглые, "авиаторы", можно выбирать яркие декорированные по верхнему краю оправы, линзы с градиентом или легкой тонировкой. Лучше отказаться от квадратных и маленьких очков.Эксперты Авито советуют присмотреться к большим округлым оправам, а также овальным и каплевидным.Для овальногоКлассическая форма лица, которой подойдут совершенно любые оправы: прямоугольные, трапециевидные, овальные. Но лучше всего, если верхняя часть очков не будет закрывать брови, а повторять их рисунок.Какие лучше подойдутСолнцезащитные очки для женщин, мужчин, детей отличаются формами оправ и палитрой цветов. При выборе стоит руководствоваться типом лица, возрастом и индивидуальными предпочтениями.ЖенщинамДля прекрасной половины человечества создано большое количество оправ: от спокойной классики до ярких, украшенных стразами и камнями. Женские модели отличаются изяществом, самая популярная среди девушек форма - "кошачий глаз", которая подходит почти всем и под любую одежду. Она красиво вытягивает глаза к вискам и придает образу женственность и сексуальность.МужчинамМужские аксессуары всегда сдержаннее, молодые люди отдают предпочтение чаще всего классическим моделям. Форма оправы "авиатор" ценится за универсальность и подходит под любой стиль.ДетямДетские солнцезащитные очки привлекают ярким цветом и необычной формой: звездочки, сердечки, ромбики. Для маленьких леди и джентльменов также есть и уменьшенные копии взрослых оправ.Чем опасны некачественные очкиСолнцезащитные очки сегодня продаются практически везде: в супермаркетах, на автозаправках, в аэропортах, в курортных магазинчиках, в аптеках и специализированных оптиках. Но, к сожалению, даже у известных брендов можно купить некачественную вещь."Ведь они прежде всего создают аксессуар, а не изделие с защитными функциями. Для того, чтобы быть уверенным, что вы приобретаете очки, которые надежно уберегут ваши глаза от ультрафиолета, - попросите у продавца сертификат соответствия. Качество солнцезащитных очков, помимо маркировки на заушниках, всегда подтверждается документально", - предупреждает Наталья Коваль.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, глаза, солнце, отдых на море, отдых, туризм, здоровье - общество