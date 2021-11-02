Как вырастить успешного футболиста: советы детских тренеров
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футбол для детей — вид спорта, способствующий всестороннему развитию ребенка с самых ранних лет. Возможности для занятий им есть в каждом городе. Что выбрать — детскую секцию, спортивную школу, клуб или академию, в каком возрасте лучше отдать в них ребенка по мнению тренеров, а также кому футбол противопоказан — в материале РИА Новости.
Что нужно знать о детском футболе
Футбол — один из самых популярных видов спорта, и не зря. Многие родители отдают предпочтение при выборе секции для своего ребенка именно ему по нескольким причинам:
- —он более безопасный по сравнению, например, с боевыми искусствами, хоккеем и т.д.;
- —полезен для физического и умственного развития ребенка;
- —помогает избавиться от стресса;
- —позволяет обрести навыки и качества, необходимые во взрослой жизни.
Футбол для детей — хоть и сложное комплексное направление, тем не менее, подвижное и довольно интересное. Активность в игровой форме — наилучший вариант для многосторонней подготовки. По данным на 2014 год, в России действовало около 2500 футбольных школах, где обучались более 400 тысяч детей от 6 до 17 лет.
Виды
Разновидностей детского футбола много, но к самым популярным относят классический, мини-, или футзал, мини-регби и американский.
Классический
Привычный для россиян вид спорта и самый популярный в мире, в котором главная цель — забить мяч в ворота противника любыми частями тела, кроме рук. Команда состоит из 11 игроков, один из которых — вратарь. Классический футбольный матч делится на два тайма по 45 минут, между которыми 15 минут перерыва. К основному времени часто прибавляют дополнительное по разным причинам, например, из-за ничейного счета, если он не предусмотрен форматом соревнований.
Мини-футбол или футзал
Альтернатива классической игре, которая отличается размерами во всех отношениях. Здесь также 2 тайма, но только по 20 минут, 5 игроков (включая вратаря), уменьшенный размер мяча, неограниченное количество замен (в большом футболе разрешено только 5 раз менять игрока за весь матч) и так далее. Благодаря многим отличиям в футзале забивается больше голов, и события в игре могут принимать более неожиданные повороты.
Мини-регби
То же регби, только созданное для детей и начинающих спортсменов с целью познакомить их с основами игры. Так же, как мини-футбол, мини-регби — это уменьшенная версия. Размер поля и команды могут варьироваться, обычно это от 5 до 15 человек в составе. Хоть этот вид и был создан для юных игроков, однако сегодня мини-регби считается официальным видом спорта, в котором активно участвуют и взрослые.
Ключевые отличия регби от других видов футбола — измененная форма мяча (в виде эллипсоида), возможность игры ногами и руками (только вбок), два тайма по 40 минут и балльная система подсчета.
Американский
Пожалуй, один из главных символов США — это американский футбол. Хоть в России он менее популярен, тем не менее в стране есть большой выбор детских секций для занятий в этой командной игре. Здесь, как и в регби, победитель определяется на основе набранного количества очков. Команда состоит из 11 человек, задача которых передать мяч друг другу, занести его в зачетную зону и забить между штангами.
Часто американский футбол сравнивают с регби, но у них есть различия. В первом виде спорта передача мяча в основном выполняется руками вперед, надевается более массивная экипировка из-за агрессивного стиля игры, а таймов в два раза больше — четыре, и длятся они по 15 минут.
Мячи для игры в американский футбол
Где заниматься
В каждом городе есть возможность выбора места для занятий детским футболом. От обычного двора около дома до специализированных школ и даже академий.
Двор
Часто подростки сами собираются поиграть в футбол во дворе. Такой формат популярен в силу своей экономичности и отсутствия жесткой дисциплины. Бывает и так, что площадку между многоквартирными домами выбирают для занятий тренеры — из-за ее легкодоступности и возможности сэкономить на аренде поля. Но, как отмечают специалисты, занятия в условиях двора не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям, в профессиональной подготовке такого тренера можно усомниться.
Секция
Современная футбольная секция для ребенка — более проверенный вариант, где организация обучения строится на основе нескольких параметров:
- —использование современных футбольных площадок;
- —подтвержденная квалификация тренера (часто такие секции открывают бывшие футболисты с внушительным стажем и специальным образованием);
- —четкая структура занятий, не привязанная к основному обучению в младших и средних классах.
Секция — это своего рода кружок, который посещает ребенок в удобное для него время до или после школьных занятий.
Школа
Школы, в которых есть возможность совмещать занятия и футбол, делятся по уровням подготовки. Если в обычных учреждениях тренировки могут носить более общий характер, то в специализированных делается уклон на конкретный вид спорта.
Игрок команды по американскому футболу
Виды
Общеобразовательная школа со спортивным уклоном — формат обучения, который подразумевает повышенное внимание к физической подготовке. Ребенок может выбрать подходящее для него направление, например, тот же футбол, и успешно развиваться в спорте, при этом не отвлекаясь от основных занятий. Если у ученика хорошие результаты по спортивному направлению, то родителям могут рекомендовать перевести ребенка в более специализированное учреждение — спортивную школу или академию.
Специализированная спортивная школа — учреждение, где, помимо общего образования, ребенок серьезно готовится к большому футболу. Обычно, такое обучение проходит на платной основе, но, если мальчик или девочка выдают высокие результаты, то есть возможность получить бесплатную квоту.
По мнению экспертов лучшими специализированными школами футбола в России считаются:
- —школа футбольного клуба "Барселона" (Москва);
- —школа "Крылья советов" (Москва);
- —школа "Штутгарт" (Москва).
Спортивная школа-интернат — учреждение, в котором ребенок находится постоянно, посещая тренировки без отрыва от учебы. Такой вариант выбирают в случаях, когда семья хочет воспитать самостоятельность и ответственность в школьнике и проживает далеко от такого заведения.
Школы, воспитавшие звезд футбола
Большинство российских знаменитых футболистов в детстве прошли через специализированные учреждения. Например, Федор Смолов начал свое обучение в футбольной школе "Саратов" в возрасте 7 лет, Федор Кудряшов с 9 лет обучался в детско-юношеской футбольной школе "Сибиряк" в Братске, а Александр Головин с 6 лет посещал комплексную спортивную школу в городе Калтан.
Академия
Футбольная академия — самый престижный формат обучения, в котором наряду с юными спортсменами участвуют талантливые игроки (в качестве примера) и выдающиеся тренеры. В академиях существует специально созданная среда для занятий. Они ориентированы не только на детей, но и на взрослых, которые занимаются в них по программам, "заточенным" на будущий успех. К самым известным и перспективным учреждениям обычно относят действующие при крупных клубах:
- —"Локомотив" (Москва);
- —"Зенит" (Санкт-Петербург);
- —"Динамо" (Москва);
- —"Краснодар" (Краснодар);
- —"Спартак" (Москва).
Возраст
"Профессиональные" занятия, как правило, начинаются с 3-5 лет, когда в большей степени преобладает игровая форма, для того чтобы заинтересовать маленького игрока и привить любовь к футболу.
Подходящий возраст по мнению многих тренеров и специалистов — от 5 лет, когда ребенок способен более осознанно воспринимать технику владения мячом и выполнять специальные упражнения:
"Наиболее оптимальный возраст для начала занятий футболом — 5-7 лет. Тот период, когда дети активны, быстрее "схватывают", легче поддаются обучению, проявляют больший интерес и осознаннее подходят к занятиям", — сказал РИА Новости Баграти Дараселия, преподаватель и детский тренер СШОР "Ровесник".
Тренировки
Футбол относится к виду когнитивной тренировки, другими словами является "зарядкой для мозга". Занятия помогают активировать интеллект спортсмена — развить память, воображение, мышление, логику, восприятие, навык анализа и др. Кроме того, футбол включает и активные физические нагрузки, поэтому тренировки в этом виде спорта — это целый комплекс мероприятий по всесторонней подготовке.
Дети играют в футбол на спортивной площадке
Классическая тренировка для детей включает несколько этапов:
- —разминка для разогрева мышц и разработки суставов (бег с захлестом голени, прыжки, приставные шаги, растяжка и т.д.);
- —основные упражнения (пас, точность удара, ведение мяча, вратарское мастерство и т.д.);
- —заминка для восстановления дыхания и приведения организма в спокойное состояние (ходьба, дыхательные упражнения, растяжка).
"В неделю ребенку необходимо посещать не более 3-4 тренировок. В возрасте 5-7 лет занятия носят в основном физкультурно-оздоровительный характер, поэтому 45-60 минут длительности вполне достаточно. Такое количество тренировок и продолжительность позволяет детям не уставать от футбола и заниматься многими другими вещами", — поясняет Баграти Дараселия.
Экипировка
Для каждого вида футбола экипировка различается. Если для классического варианта подходит легкая форма, то для американского нужен более защищенный вариант со шлемом и щитками. Кроме этого, вид одежды ребенка зависит от внешних условий.
"Если тренировка проходит в спортивном зале, то достаточно футболки с шортами и удобной спортивной обуви. Примерно то же летом на улице", — поясняет Алина Абраамян, руководитель и тренер школы футбола "Триумф". В зимнее время также необходимо одеваться по сезону. У каждого из детей должно быть термобелье, шорты, гетры, свитшот или ветровка, шапка, перчатки и воротник на горло.
Соревнования
Детский футбол тоже зрелищный спорт, как "взрослый", и подразумевает три системы проведения соревнований: круговую (все команды встречаются между собой), более быстрый вариант с выбыванием после поражения и смешанную.
Плюсы и минусы
К плюсам детского футбола относят:
- —полноценную физическую и психологическую подготовку;
- —расширение кругозора — футбол развивает тактическое и стратегическое мышление, помогает развить навык работы в команде и др.
- —развитие коммуникационных навыков;
- —этот вид спорта подходит для детей разного телосложения.
Минусы:
- —травмоопасность;
- —порой негативное влияние частых сборов на успеваемость в обычной школе;
- —трудность оценки личных достижений в силу командного характера спорта;
- —высокая конкуренция (если в планах родителей сделать из ребенка профессионального футболиста).
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Противопоказания
"Одним из важных противопоказаний для занятий футболом является близорукость (миопия), причем любой степени. Стоит отметить, что при наличии проблем со зрением и в целом со здоровьем глаз любые физические нагрузки строго ограничиваются: при сильном напряжении может произойти отслоение сетчатки глаза, а это уже чревато потерей зрения", — поясняет Алина Абраамян.
Также, по словам эксперта, категорически запрещается заниматься футболом тем, у кого врачи диагностировали нестабильность шейных позвонков. Также о карьере футболиста придется забыть, например, при нарушениях неврологического, нервно-психического характера, болезнях внутренних органов (проблемы с почками или язва желудка), хирургических заболеваниях, болезнях ЛОР-органов (некоторые из них сильно затрудняют дыхание, что при высоких физических нагрузках может иметь критические последствия).
Дети в спортивной школе. Архивное фото