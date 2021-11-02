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Как вырастить успешного футболиста: советы детских тренеров
Футбол для детей: футбольные школы, тренировки и занятия
Как вырастить успешного футболиста: советы детских тренеров
Футбол для детей — вид спорта, способствующий всестороннему развитию ребенка с самых ранних лет. Возможности для занятий им есть в каждом городе. Что выбрать —... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:11
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общество
спорт
дети
здоровье - общество
мини-футбол
пляжный футбол
россия
американский футбол
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футбол для детей — вид спорта, способствующий всестороннему развитию ребенка с самых ранних лет. Возможности для занятий им есть в каждом городе. Что выбрать — детскую секцию, спортивную школу, клуб или академию, в каком возрасте лучше отдать в них ребенка по мнению тренеров, а также кому футбол противопоказан — в материале РИА Новости.Что нужно знать о детском футболеФутбол — один из самых популярных видов спорта, и не зря. Многие родители отдают предпочтение при выборе секции для своего ребенка именно ему по нескольким причинам:Футбол для детей — хоть и сложное комплексное направление, тем не менее, подвижное и довольно интересное. Активность в игровой форме — наилучший вариант для многосторонней подготовки. По данным на 2014 год, в России действовало около 2500 футбольных школах, где обучались более 400 тысяч детей от 6 до 17 лет.ВидыРазновидностей детского футбола много, но к самым популярным относят классический, мини-, или футзал, мини-регби и американский.КлассическийПривычный для россиян вид спорта и самый популярный в мире, в котором главная цель — забить мяч в ворота противника любыми частями тела, кроме рук. Команда состоит из 11 игроков, один из которых — вратарь. Классический футбольный матч делится на два тайма по 45 минут, между которыми 15 минут перерыва. К основному времени часто прибавляют дополнительное по разным причинам, например, из-за ничейного счета, если он не предусмотрен форматом соревнований.Мини-футбол или футзалАльтернатива классической игре, которая отличается размерами во всех отношениях. Здесь также 2 тайма, но только по 20 минут, 5 игроков (включая вратаря), уменьшенный размер мяча, неограниченное количество замен (в большом футболе разрешено только 5 раз менять игрока за весь матч) и так далее. Благодаря многим отличиям в футзале забивается больше голов, и события в игре могут принимать более неожиданные повороты.Мини-регбиТо же регби, только созданное для детей и начинающих спортсменов с целью познакомить их с основами игры. Так же, как мини-футбол, мини-регби — это уменьшенная версия. Размер поля и команды могут варьироваться, обычно это от 5 до 15 человек в составе. Хоть этот вид и был создан для юных игроков, однако сегодня мини-регби считается официальным видом спорта, в котором активно участвуют и взрослые.Ключевые отличия регби от других видов футбола — измененная форма мяча (в виде эллипсоида), возможность игры ногами и руками (только вбок), два тайма по 40 минут и балльная система подсчета.АмериканскийПожалуй, один из главных символов США — это американский футбол. Хоть в России он менее популярен, тем не менее в стране есть большой выбор детских секций для занятий в этой командной игре. Здесь, как и в регби, победитель определяется на основе набранного количества очков. Команда состоит из 11 человек, задача которых передать мяч друг другу, занести его в зачетную зону и забить между штангами.Часто американский футбол сравнивают с регби, но у них есть различия. В первом виде спорта передача мяча в основном выполняется руками вперед, надевается более массивная экипировка из-за агрессивного стиля игры, а таймов в два раза больше — четыре, и длятся они по 15 минут.Где заниматьсяВ каждом городе есть возможность выбора места для занятий детским футболом. От обычного двора около дома до специализированных школ и даже академий.ДворЧасто подростки сами собираются поиграть в футбол во дворе. Такой формат популярен в силу своей экономичности и отсутствия жесткой дисциплины. Бывает и так, что площадку между многоквартирными домами выбирают для занятий тренеры — из-за ее легкодоступности и возможности сэкономить на аренде поля. Но, как отмечают специалисты, занятия в условиях двора не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям, в профессиональной подготовке такого тренера можно усомниться.СекцияСовременная футбольная секция для ребенка — более проверенный вариант, где организация обучения строится на основе нескольких параметров:Секция — это своего рода кружок, который посещает ребенок в удобное для него время до или после школьных занятий.ШколаШколы, в которых есть возможность совмещать занятия и футбол, делятся по уровням подготовки. Если в обычных учреждениях тренировки могут носить более общий характер, то в специализированных делается уклон на конкретный вид спорта.ВидыОбщеобразовательная школа со спортивным уклоном — формат обучения, который подразумевает повышенное внимание к физической подготовке. Ребенок может выбрать подходящее для него направление, например, тот же футбол, и успешно развиваться в спорте, при этом не отвлекаясь от основных занятий. Если у ученика хорошие результаты по спортивному направлению, то родителям могут рекомендовать перевести ребенка в более специализированное учреждение — спортивную школу или академию.Специализированная спортивная школа — учреждение, где, помимо общего образования, ребенок серьезно готовится к большому футболу. Обычно, такое обучение проходит на платной основе, но, если мальчик или девочка выдают высокие результаты, то есть возможность получить бесплатную квоту.По мнению экспертов лучшими специализированными школами футбола в России считаются:Спортивная школа-интернат — учреждение, в котором ребенок находится постоянно, посещая тренировки без отрыва от учебы. Такой вариант выбирают в случаях, когда семья хочет воспитать самостоятельность и ответственность в школьнике и проживает далеко от такого заведения.Школы, воспитавшие звезд футболаБольшинство российских знаменитых футболистов в детстве прошли через специализированные учреждения. Например, Федор Смолов начал свое обучение в футбольной школе "Саратов" в возрасте 7 лет, Федор Кудряшов с 9 лет обучался в детско-юношеской футбольной школе "Сибиряк" в Братске, а Александр Головин с 6 лет посещал комплексную спортивную школу в городе Калтан.АкадемияФутбольная академия — самый престижный формат обучения, в котором наряду с юными спортсменами участвуют талантливые игроки (в качестве примера) и выдающиеся тренеры. В академиях существует специально созданная среда для занятий. Они ориентированы не только на детей, но и на взрослых, которые занимаются в них по программам, "заточенным" на будущий успех. К самым известным и перспективным учреждениям обычно относят действующие при крупных клубах:Возраст"Профессиональные" занятия, как правило, начинаются с 3-5 лет, когда в большей степени преобладает игровая форма, для того чтобы заинтересовать маленького игрока и привить любовь к футболу.Подходящий возраст по мнению многих тренеров и специалистов — от 5 лет, когда ребенок способен более осознанно воспринимать технику владения мячом и выполнять специальные упражнения:ТренировкиФутбол относится к виду когнитивной тренировки, другими словами является "зарядкой для мозга". Занятия помогают активировать интеллект спортсмена — развить память, воображение, мышление, логику, восприятие, навык анализа и др. Кроме того, футбол включает и активные физические нагрузки, поэтому тренировки в этом виде спорта — это целый комплекс мероприятий по всесторонней подготовке.Классическая тренировка для детей включает несколько этапов:ЭкипировкаДля каждого вида футбола экипировка различается. Если для классического варианта подходит легкая форма, то для американского нужен более защищенный вариант со шлемом и щитками. Кроме этого, вид одежды ребенка зависит от внешних условий.СоревнованияДетский футбол тоже зрелищный спорт, как "взрослый", и подразумевает три системы проведения соревнований: круговую (все команды встречаются между собой), более быстрый вариант с выбыванием после поражения и смешанную.Плюсы и минусыК плюсам детского футбола относят:Минусы:Противопоказания"Одним из важных противопоказаний для занятий футболом является близорукость (миопия), причем любой степени. Стоит отметить, что при наличии проблем со зрением и в целом со здоровьем глаз любые физические нагрузки строго ограничиваются: при сильном напряжении может произойти отслоение сетчатки глаза, а это уже чревато потерей зрения", — поясняет Алина Абраамян.Также, по словам эксперта, категорически запрещается заниматься футболом тем, у кого врачи диагностировали нестабильность шейных позвонков. Также о карьере футболиста придется забыть, например, при нарушениях неврологического, нервно-психического характера, болезнях внутренних органов (проблемы с почками или язва желудка), хирургических заболеваниях, болезнях ЛОР-органов (некоторые из них сильно затрудняют дыхание, что при высоких физических нагрузках может иметь критические последствия).
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общество, спорт, дети, здоровье - общество, мини-футбол, пляжный футбол, россия, американский футбол
19:11 02.11.2021
 

Как вырастить успешного футболиста: советы детских тренеров

© Depositphotos / BigandtДети играют в футбол
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Depositphotos / Bigandt
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футбол для детей — вид спорта, способствующий всестороннему развитию ребенка с самых ранних лет. Возможности для занятий им есть в каждом городе. Что выбрать — детскую секцию, спортивную школу, клуб или академию, в каком возрасте лучше отдать в них ребенка по мнению тренеров, а также кому футбол противопоказан — в материале РИА Новости.

Что нужно знать о детском футболе

Футбол — один из самых популярных видов спорта, и не зря. Многие родители отдают предпочтение при выборе секции для своего ребенка именно ему по нескольким причинам:
  • он более безопасный по сравнению, например, с боевыми искусствами, хоккеем и т.д.;
  • полезен для физического и умственного развития ребенка;
  • помогает избавиться от стресса;
  • позволяет обрести навыки и качества, необходимые во взрослой жизни.
Футбол для детей — хоть и сложное комплексное направление, тем не менее, подвижное и довольно интересное. Активность в игровой форме — наилучший вариант для многосторонней подготовки. По данным на 2014 год, в России действовало около 2500 футбольных школах, где обучались более 400 тысяч детей от 6 до 17 лет.
© Depositphotos / racornДети играют в футбол
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Depositphotos / racorn
Дети играют в футбол

Виды

Разновидностей детского футбола много, но к самым популярным относят классический, мини-, или футзал, мини-регби и американский.

Классический

Привычный для россиян вид спорта и самый популярный в мире, в котором главная цель — забить мяч в ворота противника любыми частями тела, кроме рук. Команда состоит из 11 игроков, один из которых — вратарь. Классический футбольный матч делится на два тайма по 45 минут, между которыми 15 минут перерыва. К основному времени часто прибавляют дополнительное по разным причинам, например, из-за ничейного счета, если он не предусмотрен форматом соревнований.

Мини-футбол или футзал

Альтернатива классической игре, которая отличается размерами во всех отношениях. Здесь также 2 тайма, но только по 20 минут, 5 игроков (включая вратаря), уменьшенный размер мяча, неограниченное количество замен (в большом футболе разрешено только 5 раз менять игрока за весь матч) и так далее. Благодаря многим отличиям в футзале забивается больше голов, и события в игре могут принимать более неожиданные повороты.

Мини-регби

То же регби, только созданное для детей и начинающих спортсменов с целью познакомить их с основами игры. Так же, как мини-футбол, мини-регби — это уменьшенная версия. Размер поля и команды могут варьироваться, обычно это от 5 до 15 человек в составе. Хоть этот вид и был создан для юных игроков, однако сегодня мини-регби считается официальным видом спорта, в котором активно участвуют и взрослые.
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Ключевые отличия регби от других видов футбола — измененная форма мяча (в виде эллипсоида), возможность игры ногами и руками (только вбок), два тайма по 40 минут и балльная система подсчета.

Американский

Пожалуй, один из главных символов США — это американский футбол. Хоть в России он менее популярен, тем не менее в стране есть большой выбор детских секций для занятий в этой командной игре. Здесь, как и в регби, победитель определяется на основе набранного количества очков. Команда состоит из 11 человек, задача которых передать мяч друг другу, занести его в зачетную зону и забить между штангами.
Часто американский футбол сравнивают с регби, но у них есть различия. В первом виде спорта передача мяча в основном выполняется руками вперед, надевается более массивная экипировка из-за агрессивного стиля игры, а таймов в два раза больше — четыре, и длятся они по 15 минут.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМячи для игры в американский футбол
Мячи для игры в американский футбол - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мячи для игры в американский футбол

Где заниматься

В каждом городе есть возможность выбора места для занятий детским футболом. От обычного двора около дома до специализированных школ и даже академий.

Двор

Часто подростки сами собираются поиграть в футбол во дворе. Такой формат популярен в силу своей экономичности и отсутствия жесткой дисциплины. Бывает и так, что площадку между многоквартирными домами выбирают для занятий тренеры — из-за ее легкодоступности и возможности сэкономить на аренде поля. Но, как отмечают специалисты, занятия в условиях двора не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям, в профессиональной подготовке такого тренера можно усомниться.

Секция

Современная футбольная секция для ребенка — более проверенный вариант, где организация обучения строится на основе нескольких параметров:
  • использование современных футбольных площадок;
  • подтвержденная квалификация тренера (часто такие секции открывают бывшие футболисты с внушительным стажем и специальным образованием);
  • четкая структура занятий, не привязанная к основному обучению в младших и средних классах.
Секция — это своего рода кружок, который посещает ребенок в удобное для него время до или после школьных занятий.

Школа

Школы, в которых есть возможность совмещать занятия и футбол, делятся по уровням подготовки. Если в обычных учреждениях тренировки могут носить более общий характер, то в специализированных делается уклон на конкретный вид спорта.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИгрок команды по американскому футболу
Игрок команды по американскому футболу - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Игрок команды по американскому футболу

Виды

Общеобразовательная школа со спортивным уклоном — формат обучения, который подразумевает повышенное внимание к физической подготовке. Ребенок может выбрать подходящее для него направление, например, тот же футбол, и успешно развиваться в спорте, при этом не отвлекаясь от основных занятий. Если у ученика хорошие результаты по спортивному направлению, то родителям могут рекомендовать перевести ребенка в более специализированное учреждение — спортивную школу или академию.
Специализированная спортивная школа — учреждение, где, помимо общего образования, ребенок серьезно готовится к большому футболу. Обычно, такое обучение проходит на платной основе, но, если мальчик или девочка выдают высокие результаты, то есть возможность получить бесплатную квоту.
По мнению экспертов лучшими специализированными школами футбола в России считаются:
  • школа футбольного клуба "Барселона" (Москва);
  • школа "Крылья советов" (Москва);
  • школа "Штутгарт" (Москва).
Спортивная школа-интернат — учреждение, в котором ребенок находится постоянно, посещая тренировки без отрыва от учебы. Такой вариант выбирают в случаях, когда семья хочет воспитать самостоятельность и ответственность в школьнике и проживает далеко от такого заведения.
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Школы, воспитавшие звезд футбола

Большинство российских знаменитых футболистов в детстве прошли через специализированные учреждения. Например, Федор Смолов начал свое обучение в футбольной школе "Саратов" в возрасте 7 лет, Федор Кудряшов с 9 лет обучался в детско-юношеской футбольной школе "Сибиряк" в Братске, а Александр Головин с 6 лет посещал комплексную спортивную школу в городе Калтан.

Академия

Футбольная академия — самый престижный формат обучения, в котором наряду с юными спортсменами участвуют талантливые игроки (в качестве примера) и выдающиеся тренеры. В академиях существует специально созданная среда для занятий. Они ориентированы не только на детей, но и на взрослых, которые занимаются в них по программам, "заточенным" на будущий успех. К самым известным и перспективным учреждениям обычно относят действующие при крупных клубах:
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Возраст

"Профессиональные" занятия, как правило, начинаются с 3-5 лет, когда в большей степени преобладает игровая форма, для того чтобы заинтересовать маленького игрока и привить любовь к футболу.
Подходящий возраст по мнению многих тренеров и специалистов — от 5 лет, когда ребенок способен более осознанно воспринимать технику владения мячом и выполнять специальные упражнения:
"Наиболее оптимальный возраст для начала занятий футболом — 5-7 лет. Тот период, когда дети активны, быстрее "схватывают", легче поддаются обучению, проявляют больший интерес и осознаннее подходят к занятиям", — сказал РИА Новости Баграти Дараселия, преподаватель и детский тренер СШОР "Ровесник".

Тренировки

Футбол относится к виду когнитивной тренировки, другими словами является "зарядкой для мозга". Занятия помогают активировать интеллект спортсмена — развить память, воображение, мышление, логику, восприятие, навык анализа и др. Кроме того, футбол включает и активные физические нагрузки, поэтому тренировки в этом виде спорта — это целый комплекс мероприятий по всесторонней подготовке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДети играют в футбол на спортивной площадке
Дети играют в футбол на спортивной площадке - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дети играют в футбол на спортивной площадке
Классическая тренировка для детей включает несколько этапов:
  • разминка для разогрева мышц и разработки суставов (бег с захлестом голени, прыжки, приставные шаги, растяжка и т.д.);
  • основные упражнения (пас, точность удара, ведение мяча, вратарское мастерство и т.д.);
  • заминка для восстановления дыхания и приведения организма в спокойное состояние (ходьба, дыхательные упражнения, растяжка).
"В неделю ребенку необходимо посещать не более 3-4 тренировок. В возрасте 5-7 лет занятия носят в основном физкультурно-оздоровительный характер, поэтому 45-60 минут длительности вполне достаточно. Такое количество тренировок и продолжительность позволяет детям не уставать от футбола и заниматься многими другими вещами", — поясняет Баграти Дараселия.

Экипировка

Для каждого вида футбола экипировка различается. Если для классического варианта подходит легкая форма, то для американского нужен более защищенный вариант со шлемом и щитками. Кроме этого, вид одежды ребенка зависит от внешних условий.
"Если тренировка проходит в спортивном зале, то достаточно футболки с шортами и удобной спортивной обуви. Примерно то же летом на улице", — поясняет Алина Абраамян, руководитель и тренер школы футбола "Триумф". В зимнее время также необходимо одеваться по сезону. У каждого из детей должно быть термобелье, шорты, гетры, свитшот или ветровка, шапка, перчатки и воротник на горло.
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Соревнования

Детский футбол тоже зрелищный спорт, как "взрослый", и подразумевает три системы проведения соревнований: круговую (все команды встречаются между собой), более быстрый вариант с выбыванием после поражения и смешанную.

Плюсы и минусы

К плюсам детского футбола относят:
  • полноценную физическую и психологическую подготовку;
  • расширение кругозора — футбол развивает тактическое и стратегическое мышление, помогает развить навык работы в команде и др.
  • развитие коммуникационных навыков;
  • этот вид спорта подходит для детей разного телосложения.
Минусы:
  • травмоопасность;
  • порой негативное влияние частых сборов на успеваемость в обычной школе;
  • трудность оценки личных достижений в силу командного характера спорта;
  • высокая конкуренция (если в планах родителей сделать из ребенка профессионального футболиста).
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Противопоказания

"Одним из важных противопоказаний для занятий футболом является близорукость (миопия), причем любой степени. Стоит отметить, что при наличии проблем со зрением и в целом со здоровьем глаз любые физические нагрузки строго ограничиваются: при сильном напряжении может произойти отслоение сетчатки глаза, а это уже чревато потерей зрения", — поясняет Алина Абраамян.
Также, по словам эксперта, категорически запрещается заниматься футболом тем, у кого врачи диагностировали нестабильность шейных позвонков. Также о карьере футболиста придется забыть, например, при нарушениях неврологического, нервно-психического характера, болезнях внутренних органов (проблемы с почками или язва желудка), хирургических заболеваниях, болезнях ЛОР-органов (некоторые из них сильно затрудняют дыхание, что при высоких физических нагрузках может иметь критические последствия).
© РИА Новости / Кирилл БрагаДети в спортивной школе. Архивное фото
Дети в спортивной школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Дети в спортивной школе. Архивное фото
 
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