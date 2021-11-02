https://ria.ru/20211102/futbolisty-1757439495.html

Как вырастить успешного футболиста: советы детских тренеров

Футбол для детей: футбольные школы, тренировки и занятия

Как вырастить успешного футболиста: советы детских тренеров

Футбол для детей — вид спорта, способствующий всестороннему развитию ребенка с самых ранних лет. Возможности для занятий им есть в каждом городе. Что выбрать —... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:11

2021-11-02T19:11

2021-11-02T19:11

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футбол для детей — вид спорта, способствующий всестороннему развитию ребенка с самых ранних лет. Возможности для занятий им есть в каждом городе. Что выбрать — детскую секцию, спортивную школу, клуб или академию, в каком возрасте лучше отдать в них ребенка по мнению тренеров, а также кому футбол противопоказан — в материале РИА Новости.Что нужно знать о детском футболеФутбол — один из самых популярных видов спорта, и не зря. Многие родители отдают предпочтение при выборе секции для своего ребенка именно ему по нескольким причинам:Футбол для детей — хоть и сложное комплексное направление, тем не менее, подвижное и довольно интересное. Активность в игровой форме — наилучший вариант для многосторонней подготовки. По данным на 2014 год, в России действовало около 2500 футбольных школах, где обучались более 400 тысяч детей от 6 до 17 лет.ВидыРазновидностей детского футбола много, но к самым популярным относят классический, мини-, или футзал, мини-регби и американский.КлассическийПривычный для россиян вид спорта и самый популярный в мире, в котором главная цель — забить мяч в ворота противника любыми частями тела, кроме рук. Команда состоит из 11 игроков, один из которых — вратарь. Классический футбольный матч делится на два тайма по 45 минут, между которыми 15 минут перерыва. К основному времени часто прибавляют дополнительное по разным причинам, например, из-за ничейного счета, если он не предусмотрен форматом соревнований.Мини-футбол или футзалАльтернатива классической игре, которая отличается размерами во всех отношениях. Здесь также 2 тайма, но только по 20 минут, 5 игроков (включая вратаря), уменьшенный размер мяча, неограниченное количество замен (в большом футболе разрешено только 5 раз менять игрока за весь матч) и так далее. Благодаря многим отличиям в футзале забивается больше голов, и события в игре могут принимать более неожиданные повороты.Мини-регбиТо же регби, только созданное для детей и начинающих спортсменов с целью познакомить их с основами игры. Так же, как мини-футбол, мини-регби — это уменьшенная версия. Размер поля и команды могут варьироваться, обычно это от 5 до 15 человек в составе. Хоть этот вид и был создан для юных игроков, однако сегодня мини-регби считается официальным видом спорта, в котором активно участвуют и взрослые.Ключевые отличия регби от других видов футбола — измененная форма мяча (в виде эллипсоида), возможность игры ногами и руками (только вбок), два тайма по 40 минут и балльная система подсчета.АмериканскийПожалуй, один из главных символов США — это американский футбол. Хоть в России он менее популярен, тем не менее в стране есть большой выбор детских секций для занятий в этой командной игре. Здесь, как и в регби, победитель определяется на основе набранного количества очков. Команда состоит из 11 человек, задача которых передать мяч друг другу, занести его в зачетную зону и забить между штангами.Часто американский футбол сравнивают с регби, но у них есть различия. В первом виде спорта передача мяча в основном выполняется руками вперед, надевается более массивная экипировка из-за агрессивного стиля игры, а таймов в два раза больше — четыре, и длятся они по 15 минут.Где заниматьсяВ каждом городе есть возможность выбора места для занятий детским футболом. От обычного двора около дома до специализированных школ и даже академий.ДворЧасто подростки сами собираются поиграть в футбол во дворе. Такой формат популярен в силу своей экономичности и отсутствия жесткой дисциплины. Бывает и так, что площадку между многоквартирными домами выбирают для занятий тренеры — из-за ее легкодоступности и возможности сэкономить на аренде поля. Но, как отмечают специалисты, занятия в условиях двора не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям, в профессиональной подготовке такого тренера можно усомниться.СекцияСовременная футбольная секция для ребенка — более проверенный вариант, где организация обучения строится на основе нескольких параметров:Секция — это своего рода кружок, который посещает ребенок в удобное для него время до или после школьных занятий.ШколаШколы, в которых есть возможность совмещать занятия и футбол, делятся по уровням подготовки. Если в обычных учреждениях тренировки могут носить более общий характер, то в специализированных делается уклон на конкретный вид спорта.ВидыОбщеобразовательная школа со спортивным уклоном — формат обучения, который подразумевает повышенное внимание к физической подготовке. Ребенок может выбрать подходящее для него направление, например, тот же футбол, и успешно развиваться в спорте, при этом не отвлекаясь от основных занятий. Если у ученика хорошие результаты по спортивному направлению, то родителям могут рекомендовать перевести ребенка в более специализированное учреждение — спортивную школу или академию.Специализированная спортивная школа — учреждение, где, помимо общего образования, ребенок серьезно готовится к большому футболу. Обычно, такое обучение проходит на платной основе, но, если мальчик или девочка выдают высокие результаты, то есть возможность получить бесплатную квоту.По мнению экспертов лучшими специализированными школами футбола в России считаются:Спортивная школа-интернат — учреждение, в котором ребенок находится постоянно, посещая тренировки без отрыва от учебы. Такой вариант выбирают в случаях, когда семья хочет воспитать самостоятельность и ответственность в школьнике и проживает далеко от такого заведения.Школы, воспитавшие звезд футболаБольшинство российских знаменитых футболистов в детстве прошли через специализированные учреждения. Например, Федор Смолов начал свое обучение в футбольной школе "Саратов" в возрасте 7 лет, Федор Кудряшов с 9 лет обучался в детско-юношеской футбольной школе "Сибиряк" в Братске, а Александр Головин с 6 лет посещал комплексную спортивную школу в городе Калтан.АкадемияФутбольная академия — самый престижный формат обучения, в котором наряду с юными спортсменами участвуют талантливые игроки (в качестве примера) и выдающиеся тренеры. В академиях существует специально созданная среда для занятий. Они ориентированы не только на детей, но и на взрослых, которые занимаются в них по программам, "заточенным" на будущий успех. К самым известным и перспективным учреждениям обычно относят действующие при крупных клубах:Возраст"Профессиональные" занятия, как правило, начинаются с 3-5 лет, когда в большей степени преобладает игровая форма, для того чтобы заинтересовать маленького игрока и привить любовь к футболу.Подходящий возраст по мнению многих тренеров и специалистов — от 5 лет, когда ребенок способен более осознанно воспринимать технику владения мячом и выполнять специальные упражнения:ТренировкиФутбол относится к виду когнитивной тренировки, другими словами является "зарядкой для мозга". Занятия помогают активировать интеллект спортсмена — развить память, воображение, мышление, логику, восприятие, навык анализа и др. Кроме того, футбол включает и активные физические нагрузки, поэтому тренировки в этом виде спорта — это целый комплекс мероприятий по всесторонней подготовке.Классическая тренировка для детей включает несколько этапов:ЭкипировкаДля каждого вида футбола экипировка различается. Если для классического варианта подходит легкая форма, то для американского нужен более защищенный вариант со шлемом и щитками. Кроме этого, вид одежды ребенка зависит от внешних условий.СоревнованияДетский футбол тоже зрелищный спорт, как "взрослый", и подразумевает три системы проведения соревнований: круговую (все команды встречаются между собой), более быстрый вариант с выбыванием после поражения и смешанную.Плюсы и минусыК плюсам детского футбола относят:Минусы:Противопоказания"Одним из важных противопоказаний для занятий футболом является близорукость (миопия), причем любой степени. Стоит отметить, что при наличии проблем со зрением и в целом со здоровьем глаз любые физические нагрузки строго ограничиваются: при сильном напряжении может произойти отслоение сетчатки глаза, а это уже чревато потерей зрения", — поясняет Алина Абраамян.Также, по словам эксперта, категорически запрещается заниматься футболом тем, у кого врачи диагностировали нестабильность шейных позвонков. Также о карьере футболиста придется забыть, например, при нарушениях неврологического, нервно-психического характера, болезнях внутренних органов (проблемы с почками или язва желудка), хирургических заболеваниях, болезнях ЛОР-органов (некоторые из них сильно затрудняют дыхание, что при высоких физических нагрузках может иметь критические последствия).

https://rsport.ria.ru/20210217/matytsin-1597818035.html

https://ria.ru/20211028/sportsmen-1756763826.html

https://ria.ru/20210909/akademiya-1749345080.html

https://rsport.ria.ru/20210715/rpl-1741343390.html

https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, спорт, дети, здоровье - общество, мини-футбол, пляжный футбол, россия, американский футбол