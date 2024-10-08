https://ria.ru/20241008/smorodina-1784766467.html

Польза и вред черной смородины: как ягода влияет на организм человека

Черная смородина: польза и вред для здоровья организма человека, лечебные свойства

Польза и вред черной смородины: как ягода влияет на организм человека

Черная смородина — вкусная ягода, обладающая целебными свойствами и укрепляющая здоровье человека. Ее листья богаты витаминами и минералами, однако плоды могут... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:33

2024-10-08T12:33

2024-10-08T12:33

общество

ягоды

растения

растениеводство

кулинария

здоровье - общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654544_0:131:1920:1211_1920x0_80_0_0_1a2190b3fda4ff75d44e4bd3f104f5f6.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Черная смородина — вкусная ягода, обладающая целебными свойствами и укрепляющая здоровье человека. Ее листья богаты витаминами и минералами, однако плоды могут не только приносить пользу, но и оказывать вредное влияние на организм женщин, мужчин и детей. Что входит в состав черной смородины, как использовать ее в кулинарии, косметологии и для похудения, чего следует опасаться при употреблении - в материале РИА Новости. О черной смородинеЧерная смородина представляет собой кустарник высотой до полутора метров. Ее листья отличаются особенным ароматом, они имеют ширину от 5 до 12 см, верхние намного мельче нижних. Растение плодоносит в течение 13-15 лет.Цветки смородины - лилового цвета, в диаметре до 1 см. Плоды окрашены в черный цвет и вырастают до 10 мм. Цветет кустарник с мая по июнь, ягоды можно собирать с июля по август.Состав и пищевая ценностьЧерная смородина содержит большое количество витамина С. Благодаря этому она находится в десятке самых богатых витаминными источников растительного происхождения. Для обеспечения организма человека суточной дозой этого витамина достаточно всего 20 г смородины.В ее состав входят:Витамины, мг:Минералы, мг:ИсторияЧерная смородина росла еще на территории Древней Греции. Ее выращивали в Северной Европе и Сибири. В южных государствах кустарники появились только в XV веке. К XX веку вывели новые сорта с крупными ягодами.Считается, что ягода названа смородиной от слова “смородит”, т.е. имеет сильный запах.ВидыСуществует более 50 сортов черной смородины. К самым распространенным относятся:Сорта, дающие хороший урожай и крупные ягоды:Обычно смородина имеет терпковатый привкус, но есть несколько сладких сортов:ПользаЧерную смородину можно употреблять в пищу в качестве профилактики простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики считают, что ягода способна предупреждать развитие сахарного диабета. Также она положительно влияет на зрение и интеллектуальные способности пожилых людей.Для мужчинПри регулярном употреблении в пищу ягоды черной смородины благотворно влияют на здоровье мужчин. Смородина способна очищать сосуды от холестериновых бляшек и укреплять их. Чай из смородиновых листьев оказывает воздействие на потенцию, снимает тревожность и внутреннее напряжение, также способствует улучшению репродуктивной функции.Для женщинПри лечении заболеваний мочеполовых путей рекомендуется добавить в рацион черную смородину, которая содержит проантоцианидины, способные останавливать рост некоторых вредных бактерий.Сок ягоды может подавлять избыточное размножение некоторых клеток, в том числе и раковых, образующихся в яичниках и на шейке матки. Также черная смородина улучшает кровоток вокруг оптических нервов, что уменьшает темные круги под глазами.Для детейСмородина очень полезна для детского организма. Ее можно давать детям уже с 7-9 месяцев. Перед этим ягоды нужно отделить от кожицы, удалить семечки и протереть.Изначально суточная порция не должна превышать 20 мл. Если организм реагирует нормально на новый продукт, и аллергия не проявляется, то с 10 месяцев можно увеличить порцию до 50 мл, а к году — до 70 мл.Ягода помогает детскому организму противостоять вирусам и бактериям, полезна при анемии, улучшает аппетит, нормализует работу желудка и кишечника.ВредОт суточной порции зависит польза или вред черной смородины. Взрослым можно съедать до 0,4 кг в несколько приемов, а детям — до 0,2 кг. Если порция будет увеличена, то ягоды могут повысить кислотность желудочного сока и нарушить пищеварение.Употребление ягоды запрещено людям, имеющим ряд заболеваний:Диетолог Елена Кален отметила: “Не стоит употреблять черную смородину в больших количествах по причине возможного возникновения аллергии и диареи. Также кислота, содержащаяся в ягоде, раздражает слизистую пищеварительного тракта, что может привести к осложнениям таких заболеваний, как панкреатит, холецистит, язва желудка. Свежие ягоды не стоит есть на пустой желудок и лучше распределять дневную дозу на несколько приемов”.Применение в медицинеВ лекарственные препараты добавляют экстракт черной смородины для решения проблем авитаминоза и жара во время лихорадки. Люди пожилого возраста, употребляющие черную смородину, меньше подвержены атеросклерозу.ДиабетГликемический индекс ягоды составляет 15 единиц, а в 100 г смородины содержится 263% суточной нормы витамина С. Поэтому плоды являются отличной добавкой к рациону. Употребление черной смородины при сахарном диабете второго типа не приводит к быстрому увеличению глюкозы в крови. Однако, диабетикам первого типа не рекомендуется добавлять ягоду в свой рацион.ПодаграСмородину разрешено есть людям, страдающим подагрой, так как в ней в большом количестве содержатся калий, магний и железо. Можно приготовить настойку самостоятельно: измельченные листья залить стаканом кипятка и поставить на 4-5 часов в темное место. После процеживания можно принимать по 0,5 стакана до пяти раз в день.Чтобы забыть про частые приступы подагры, рекомендуется перетереть ягоды с сахаром (1:2) и употреблять по 3-4 столовые ложки ежедневно.ПанкреатитПри обострении заболевания запрещено употреблять свежие ягоды и сок из них. В смородине содержится растительная клетчатка, раздражающая воспаленные стенки органов. Из-за этого могут появиться боли, диарея и газообразование.Во время стойкой ремиссии есть смородину можно. При этом стоит обратить внимание на отсутствие болей в животе и симптоматики воспалительного процесса.Чтобы ягоды не вызывали обострение, лучше употреблять их в виде морса, компота, киселя.Применение в кулинарииЧерная смородина получила широкое применение в кулинарии. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде, так как в составе почти отсутствуют ферменты, разрушающие аскорбиновую кислоту.ПирогиЯгоду часто добавляют в печеные пироги. Перед тем как отправлять смородину в тесто, ее нужно просушить на бумажном полотенце. В противном случае тесто может размокнуть из-за излишней влаги. Если плоды очень сочные, то перед запеканием их можно смешать с сахаром и крахмалом, чтобы при выпекании начинка немного застыла.Если для десерта требуется смешать ягоды с тестом, то сначала в них лучше добавить столовую ложку муки для равномерного распределения.Чай из листьевСмородиновые листья можно употреблять при простудных заболеваниях. Такие чаи помогают сбивать высокую температуру тела, снимают охриплость горла, облегчают кашель.В чае из листьев смородины содержатся антиоксиданты, соли, дубильные вещества, накопленные растением естественным образом. Напиток способствует восполнению дефицита витамина С, восстановлению организма после перенесенного заболевания, а у людей пожилого возраста нормализуется артериальное давление.ВареньеСмородиновое варенье обладает мочегонным действием, поэтому рекомендуется употреблять его тем, кто страдает заболеваниями почек. Также оно помогает при язвенной болезни желудка, малокровии, цинге, гипертонии и других заболеваниях.Существует множество рецептов приготовления варенья из черной смородины. Вне зависимости от способа готовки в своем большинстве ягоды сохраняют полезные свойства. Употребление такого десерта в зимний период позволяет запастись витаминами и защитить организм от частых простудных заболеваний.КомпотАроматный напиток можно заготавливать на зиму или пить сразу. Ягоды стоит обязательно отделить от веточек. Перед консервацией банки нужно простерилизовать.В напитке сохраняются полезные вещества за счет короткой термической обработки. Зимой пить ягодный компот особенно полезно, так как в холодное время года организм испытывает нехватку витаминов, которыми богат этот напиток. Также компот помогает избавиться от бессонницы, так как обладает седативным воздействием.МорсВ морсе из черной смородины сохраняется большое количество витамина С. Напиток хорошо утоляет жажду и выводит токсины. Он приятный по вкусу, даже можно не добавлять сахар. Морс тонизирует организм и прибавляет энергии.ВиноДомашнее десертное вино из черной смородины помогает справиться с простудными заболеваниями, очищает сосуды, выводит радионуклиды, укрепляет иммунную систему, восстанавливает силы. К тому же, в домашнем вине не содержатся химических добавок.Однако стоит иметь в виду, что даже домашнее вино противопоказано некоторым категориям людей:ЖелеЖеле из черной смородины также сохраняет массу витаминов и других полезных веществ. Для приготовления потребуется минимум ингредиентов, но процесс довольно кропотливый. Такой десерт любят взрослые и дети.НастойкиЯвляются полезным лекарством или напитками для застолья. В народной медицине настойка из черной смородины применяется уже давно. Вместе с тем, врачи с опаской относятся к таким напиткам будучи уверенными, что спиртовая среда хуже для сохранения витаминов, чем кипяток.Домашние настойки на основе черной смородины являются хорошим профилактическим средством от простудных заболеваний и авитаминоза в холодное время года.Применение в научных исследованияхЧерную смородину как богатый источник витамина С используют при производстве витаминных комплексов, различных концентратов, для обогащения пищевых продуктов аскорбиновой кислотой.Применение при похуденииЯгоду рекомендуется употреблять в пищу при похудении за счет низкой калорийности и разнообразного витаминно-минерального состава.В составе черной смородины содержится пектин, который ускоряет липолиз (расщепление жировых отложений), активизирует обмен веществ, выводит из организма вредные вещества (шлаки, токсины, пестициды), снижает уровень холестерина, формирует уровень насыщения.Применение в косметологииМасло черной смородины применяется при изготовлении косметических средств. Особенное влияние оказывает на сухую кожу, восстанавливая обезвоженную дерму. Масло также способствует разглаживанию морщин, обладая увлажняющим эффектом. Женщинам с жирной кожей не рекомендуется его применять.ВыборПри выборе черной смородины для употребления в пищу стоит обращать внимание на цвет ягод — они должны быть как можно черней. Ягоды с красноватым оттенком не полностью созрели и будут слишком кислые. Также плоды должны быть сухими и плотными, иначе во влажной среде быстро распространяется плесень, которая портит продукт. От мягких ягод лучше отказаться — продукт утратил часть полезных свойств и скорее всего быстро придет в негодность.ХранениеВ свежем виде черная смородина хранится в холодильнике около двух недель. Если планируется хранить ягоды дольше, то лучше собирать их слегка недозревшими. Мыть смородину перед тем, как укладывать в холодильник, не нужно. Если плоды влажные, то можно разложить их на хлопчатобумажном полотенце и просушить.В морозилке черная смородина сохраняет полезные свойства в течение трех месяцев при температуре -2 градуса. При более длительном хранении витамины разрушаются. Закладывать в морозилку ягоды удобно в порционных пакетах, с расчетом на один компот или одну разморозку для приготовления блюд.

https://rsport.ria.ru/20210721/yagody-1742097838.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

https://ria.ru/20210705/kompot-1739890280.html

https://ria.ru/20210409/yagody-1727625961.html

https://ria.ru/20241008/gastroenterolog-1962453725.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, ягоды, растения, растениеводство, кулинария, здоровье - общество, здоровье